ARD: Фірми ФРН помагають РФ будувати в окупованому Маріуполі

Принаймні дві компанії з ФРН - Knauf та WKB Systems - постачають будматеріали для використання Росією у окупованому Маріуполі, випливає з розслідування телепрограми Monitor каналу ARD.

Деякі компанії з Німеччини залучені до будівництва у Маріуполі, зруйнованому російськими військами та окупованому ними в ході війни РФ проти України. Такими є висновки журналістів програми Monitor німецького суспільно-правового телеканалу ARD, оприлюднені в середу, 3 квітня.

Автори розслідування зауважують, що після окупації вщент зруйнованого міста його відновлення "відіграє центральну роль у російській пропагандистській війні". "Коли над зруйнованими будівлями Маріуполя підняли російський прапор, почалося будівництво "нового" Маріуполя. Російське місто, з російськими жителями, побудоване від імені Кремля", - йдеться у публікації.

Під час пошуку свідчень участі німецьких компаній у відбудові зруйнованого під час війни українського Маріуполя журналісти спиралися на дані сайтів будівельних підприємств, ділову документацію, фото- та відеоматеріали.

Матеріали Knauf на будівництві в Маріуполі

Зокрема, на багатьох будмайданчиках, облаштованих Росією у Маріуполі, використовуються будівельні матеріали виробництва компанії Knauf, зауважили вони. За даними ARD, наразі Knauf має чотири тисячі співробітників у Росії і робить мільярдні обороти на російському ринку. На запит редакції в компанії вказали, що засуджують агресивну війну Росії проти України та дотримуються всіх санкцій ЄС щодо РФ, а продукція Knauf, що випускається в Росії, призначена виключно для російського ринку. На великий перелік питань, переданий редакцією компанії, відповідей не надали, вказує ARD.

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Голова комітету Бундестагу із закордонних справ Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter) засудив участь німецьких компаній у будівельних роботах у захопленому місті, вважаючи, що їхні послуги йдуть на користь війні, що порушує міжнародне право: "У випадку з Knauf це дуже очевидно, оскільки вони буквально цементують російську владу в окупованих регіонах, зокрема у Маріуполі".

Бетонні блоки WKB Systems

Крім того, на фотографіях та відеозаписах з будівництв у Маріуполі журналісти ARD помітили бетонні блоки у зеленій пакувальній плівці під назвою німецької компанії WKB Systems з регіону Мюнстерланд у Північному Рейні - Вестфалії. Серед іншого, ця фірма оснащує заводи з виробництва бетонних блоків.

Основним акціонером компанії є російський підприємець Віктор Бударін. "Митні дані, наявні в розпорядженні Monitor, показують, що WKB Systems GmbH протягом низки років постачала цілі установки для заводів з виробництва таких газобетонних блоків одній з російських компаній Бударіна - очевидно, тій самій компанії, продукцію якої Росія використовує для зміцнення своєї влади Маріуполі", - йдеться у розслідуванні.

Щодо Бударіна санкцій ЄС запроваджено не було, наголошується у публікації. Компанія WKB Systems не відповіла на прохання журналістів про коментар.

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