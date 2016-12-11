Анджей Вайда - видатний польський кінорежисер. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Анджей Вайда".

2000-го року Анджей Вайда став лауреатом премії "Оскар" за заслуги в кінематографі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.