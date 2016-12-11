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Анджей Вайда

Анджей Вайда - видатний польський кінорежисер. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Анджей Вайда".

2000-го року Анджей Вайда став лауреатом премії "Оскар" за заслуги в кінематографі. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Німецька кінострічка Тоні Ердманн визнана найкращим європейським фільмом

Німецька кінострічка "Тоні Ердманн" визнана найкращим європейським фільмом 11.12.2016

Фільм "Тоні Ердманн" німецької режисерки Марен Аде отримав премію Європейської кіноакадемії відразу в п'яти номінаціях. За видатні заслуги в кінематографі нагороджений Пірс Броснан і посмертно - Анджей Вайда.
Найважливіші фільми Анджея Вайди (фотогалерея)

Найважливіші фільми Анджея Вайди (фотогалерея) 10.10.2016

Він був найвідомішим польським кінорежисером і не боявся порушувати суперечливі теми історії своєї країни. Вайда завжди зберігав вільний дух: його фільми ставали мистецьким тріумфом і провокували дискусії.
Найважливіші фільми Анджея Вайди

Найважливіші фільми Анджея Вайди 10.10.2016

Він був найвідомішим польським кінорежисером і не боявся порушувати суперечливі теми історії своєї країни. Вайда завжди зберігав вільний дух: його фільми ставали мистецьким тріумфом і провокували дискусії.
Помер видатний польський режисер Анджей Вайда

Помер видатний польський режисер Анджей Вайда 10.10.2016

Польський режисер Анджей Вайда, лауреат численних нагород, помер на 91-му році життя у лікарні після відмови легенів.