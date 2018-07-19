Андрій Журжій - український політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Андрій Журжій".

Український юрист і політик Андрій Журжій обрався до Верховної Ради України в 2014 році від об'єднання "Самопоміч". У липні 2018 року він вирішив достроково скласти депутатські повноваження. Своє рішенні Журжій пояснив зупинкою реформ в Україні. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.