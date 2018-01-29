Андрій Бондар - український поет, прозаїк і перекладач. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "болонська реформа".

Народився у Кам'янці-Подільському, мешкає в Києві. Письменник є ще й відомим українським блогером із чисельною Facebook-"паствою". Його пости й тексти стають справжніми інтелектуальними пригодами для читачів та викликають неабиякий резонанс. Автор поетичних збірок, а також прозових видань, до яких, зокрема, входять авторські колонки. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.