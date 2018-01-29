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Андрій Бондар

Андрій Бондар - український поет, прозаїк і перекладач. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "болонська реформа".

Народився у Кам'янці-Подільському, мешкає в Києві. Письменник є ще й відомим українським блогером із чисельною Facebook-"паствою". Його пости й тексти стають справжніми інтелектуальними пригодами для читачів та викликають неабиякий резонанс. Автор поетичних збірок, а також прозових видань, до яких, зокрема, входять авторські колонки. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Андрій Бондар: Чи варто рубати чужі ікони, або Що сказав В'ятрович

Андрій Бондар: Чи варто рубати чужі ікони, або Що сказав В'ятрович 29.01.2018

"Резонанс змушує сильно замислитися. А він показав, що люди не просто не готові змінюватися. Вони навіть і думати про це не бажають", - Андрій Бондар спеціально для DW.
Андрій Бондар: Політика пам'яті між революцією та війною

Андрій Бондар: Політика пам'яті між революцією та війною 03.06.2017

"В майбутнє ведуть не лише герої та жертви, а історія України ХХ століття зводиться не лише до історії ОУН-УПА, як усіх нас нині хочуть переконати", - Андрій Бондар, спеціально для DW.

Андрій Бондар: Для загального розвитку, або Неможлива катастрофа Росії

Андрій Бондар: Для загального розвитку, або Неможлива катастрофа Росії 10.02.2017

"Жодної катастрофи з наступним очисним переродженням і чудесним перетворенням монстра на спокійного та безпроблемного сусіда не буде", - Андрій Бондар, спеціально для DW.
Андрій Бондар: Розширення кордонів, або Хто ми і навіщо

Андрій Бондар: "Розширення кордонів", або Хто ми і навіщо 08.11.2016

"Більшою дурістю за розмови про "третій шлях" України можуть бути лише розмови про "розширення її кордонів", - Андрій Бондар, спеціально для DW.
Андрій Бондар: Не поле перейти, або Чим ми думаємо

Андрій Бондар: Не поле перейти, або Чим ми думаємо 04.06.2016

"На виході ми маємо чудернацький мікс боротьби з путінською Росією і вільного використання її звичних рефлексів і методів", - Андрій Бондар, спеціально для DW.
Андрій Бондар: Байдужість як шанс, або Нещасні проти нещасливих

Андрій Бондар: Байдужість як шанс, або Нещасні проти нещасливих 22.03.2016

"Гомофобія як конкретний вияв ксенофобії не ліквідується помахом чарівної палички. Однак можна подбати про "зменшення шкоди", - Андрій Бондар, спеціально для DW.
Андрій Бондар: Конференція екзорцистів, або Зрада як панацея

Андрій Бондар: Конференція екзорцистів, або Зрада як панацея 19.02.2016

"Мало хто здатен заперечити, що війна з Дияволом - справа всіх і кожного", - Андрій Бондар, спеціально для DW.
Андрій Бондар: Віконце, або Твоя потреба і провина

Андрій Бондар: "Віконце", або Твоя потреба і провина 13.01.2016

"Віконце" вирішує твою долю - хто б там що не казав про людину, яка сама собі все кує. Куєш ти рівно стільки, скільки визначено тобі людиною по той бік віконця", - Андрій Бондар, спеціально для DW.
Таня Малярчук: Чому я ніколи не отримаю Шевченківської премії

Таня Малярчук: Чому я ніколи не отримаю Шевченківської премії 30.12.2015

"Вперта віра в чесний суд над вбивцями та помічниками вбивць виявилась абсолютно даремною", - Таня Малярчук, спеціально для DW.
Андрій Бондар: Оскар і Рожева Пані, або Бути і залишатися людьми

Андрій Бондар: "Оскар і Рожева Пані", або Бути і залишатися людьми 12.10.2015

"Мистецтво має одну велику перевагу перед всіма іншими видами людської діяльності. Мистецтво вміє кричати", - Андрій Бондар, спеціально для DW.
Андрій Бондар: Тризуб на штукатурці

Андрій Бондар: Тризуб на штукатурці 24.08.2015

"На 23 році своєї незалежності, після відокремлення від СРСР 1991 року, Україна почала процес реального відкремлення - від слова "Кремль", - Андрій Бондар, спеціально для DW.
Андрій Бондар: Плем'я сталкерів, або Все тільки починається

Андрій Бондар: Плем'я сталкерів, або Все тільки починається 09.07.2015

"В нашій культурі останні 24 роки існувало кілька наріжних комплексів, які чи то силою інерції, чи то силою хибних уявлень пропонували пасивне споглядання або боротьбу з вітряками", - Андрій Бондар, спеціально для DW.
Андрій Бондар: Цензура у Facebook, або Тінь злобного карлика

Андрій Бондар: Цензура у Facebook, або Тінь злобного карлика 03.06.2015

"За півтора роки революції, а згодом війни на Сході сформувалися внутрішні бренди українського Facebook, люди-орієнтири для десятків тисяч людей", - Андрій Бондар, спеціально для DW.
Авторська колонка

Спецпроєкт DW 01.06.2015

Учасники спеціального проєкту Deutsche Welle "Авторська колонка" - провідні українські письменники й інтелектуали.
Андрій Бондар: Казус Бузини, або Усвідомлення війни

Андрій Бондар: Казус Бузини, або Усвідомлення війни 20.04.2015

"На другому році російсько-української війни раптом з’ясувалося, що в центрі воюючої країни люди живуть в ізольованій реальності. А десь там далеко відбувається "не їхня" війна", - Андрій Бондар, спеціально для DW.
Андрій Бондар: Росія як постмодерна імперія - усе вороже і нічого свого

Андрій Бондар: Росія як постмодерна імперія - усе вороже і нічого свого 09.03.2015

"Російська антизахідна реакція не вигадує велосипед, а бере на озброєння вульгарний зріз постмодерністських методів, вихолощуючи з них усю складність і вбиваючи гуманістичний пафос", - Андрій Бондар, спеціально для DW.