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Андріан Канду

Андріан Канду - молдовський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Андріан Канду".

Андріан Канду був головою парламенту Молдови з 2015 до 2019 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

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Голови парламентів трьох держав вважають, що їхні країни стикаються зі схожими викликами, а тому поглиблення співпраці буде корисним для кожної з них.
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У Молдові призначили членів уряду, попри спротив президента

У Молдові призначили членів уряду, попри спротив президента 10.01.2018

Голова парламенту Молдови, який виконує обв'язки президента, також запровадив посаду віце-прем'єра з європейської інтеграції.
Додона втретє відсторонили від виконання обов'язків президента Молдови

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Президент Молдови Ігор Додон повторно відмовився оприлюднити прийнятий парламентом закон про боротьбу з російською пропагандою. Один з депутатів попросив Конституційний суд відсторонити Додона від виконання обов'язків.
У Молдові розгорівся політичний скандал через участь військових у навчаннях в Україні

У Молдові розгорівся політичний скандал через участь військових у навчаннях в Україні 08.09.2017

Президент Молдови Ігор Додон оскаржив постанову уряду у конституційному суді та зажадав негайної відставки в.о. міністра оборони. Спікер молдовського парламенту Андріан Канду розкритикував дії президента.