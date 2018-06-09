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Андріан Канду - молдовський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Андріан Канду".
Андріан Канду був головою парламенту Молдови з 2015 до 2019 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Президент Молдови Ігор Додон повторно відмовився оприлюднити прийнятий парламентом закон про боротьбу з російською пропагандою. Один з депутатів попросив Конституційний суд відсторонити Додона від виконання обов'язків.
Президент Молдови Ігор Додон оскаржив постанову уряду у конституційному суді та зажадав негайної відставки в.о. міністра оборони. Спікер молдовського парламенту Андріан Канду розкритикував дії президента.