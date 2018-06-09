Андріан Канду - молдовський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Андріан Канду".

Андріан Канду був головою парламенту Молдови з 2015 до 2019 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.