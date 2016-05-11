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Ян Томбінський

Тема

Ян Томбінський - польський дипломат, колишній голова представництва ЄС в Україні.

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Докладно

Україна, ЄС, представництва ЄС

Призначений новий голова представництва ЄС в Україні

Призначений новий голова представництва ЄС в Україні

За словами єврокомісара Йоганнеса Гана, Мінгареллі може почати працювати в Україні вже у вересні.
Політика21 липня 2016 р.
Ян Томбінський

Томбінський: Угоду про асоціацію з Україною не змінюватимуть

Томбінський: Угоду про асоціацію з Україною не змінюватимуть

Країни ЄС не мають наміру повторно ратифікувати угоду з Україною.
7 липня 2016 р.
Миротворець, сайт, список, журналісти, ЄС

У ЄС закликають Київ видалити список "Миротворця" з мережі

У ЄС закликають Київ видалити список "Миротворця" з мережі

Посли ЄС та ФРН закликали правоохороців забезпечити вилучення особистих даних журналістів із сайту "Миротворець".
24 травня 2016 р.
Ян Томбінський

Томбінський про "Миротворця": Так ви втрачаєте друзів

Томбінський про "Миротворця": Так ви втрачаєте друзів

Глава представництва ЄС в Україні попередив, що витівка "Миротворця" може мати "дуже негативні наслідки".
21 травня 2016 р.

ЄС і ЄБРР нададуть 28 млн євро на розвиток бізнесу в Україні

ЄС і ЄБРР нададуть 28 млн євро на розвиток бізнесу в Україні

В рамках підписаної 20 травня угоди у 15 областях України з'являться центри підтримки бізнесу.
20 травня 2016 р.

ОБСЄ та ЄС застерігають Україну від порушення свободи преси

ОБСЄ та ЄС застерігають Україну від порушення свободи преси

Представниця ОБСЄ розкритикувала таврування і переслідування журналістів, які пройшли акредитацію в "ДНР".
11 травня 2016 р.
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