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Ян Томбінський
Тема
Ян Томбінський - польський дипломат, колишній голова представництва ЄС в Україні.
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Докладно
Призначений новий голова представництва ЄС в Україні
Призначений новий голова представництва ЄС в Україні
За словами єврокомісара Йоганнеса Гана, Мінгареллі може почати працювати в Україні вже у вересні.
Політика
21.07.2016
21 липня 2016 р.
Томбінський: Угоду про асоціацію з Україною не змінюватимуть
Томбінський: Угоду про асоціацію з Україною не змінюватимуть
Країни ЄС не мають наміру повторно ратифікувати угоду з Україною.
07.07.2016
7 липня 2016 р.
У ЄС закликають Київ видалити список "Миротворця" з мережі
У ЄС закликають Київ видалити список "Миротворця" з мережі
Посли ЄС та ФРН закликали правоохороців забезпечити вилучення особистих даних журналістів із сайту "Миротворець".
24.05.2016
24 травня 2016 р.
Томбінський про "Миротворця": Так ви втрачаєте друзів
Томбінський про "Миротворця": Так ви втрачаєте друзів
Глава представництва ЄС в Україні попередив, що витівка "Миротворця" може мати "дуже негативні наслідки".
21.05.2016
21 травня 2016 р.
ЄС і ЄБРР нададуть 28 млн євро на розвиток бізнесу в Україні
ЄС і ЄБРР нададуть 28 млн євро на розвиток бізнесу в Україні
В рамках підписаної 20 травня угоди у 15 областях України з'являться центри підтримки бізнесу.
20.05.2016
20 травня 2016 р.
ОБСЄ та ЄС застерігають Україну від порушення свободи преси
ОБСЄ та ЄС застерігають Україну від порушення свободи преси
Представниця ОБСЄ розкритикувала таврування і переслідування журналістів, які пройшли акредитацію в "ДНР".
11.05.2016
11 травня 2016 р.
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