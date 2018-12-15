 Amnesty International: Влада України має загасити спалах насильства радикалів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.12.2018

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Новини

Amnesty International: Влада України має загасити спалах насильства радикалів

Правозахисники Amnesty International закидають українській владі недостатній захист журналістів, активістів і меншин.

Протести проти порушень прав людини, організовані AI (фото з архіву)

Протести проти порушень прав людини, організовані AI (фото з архіву)

Українська влада не запобігла численним порушенням прав людини і не провела ефективні розслідування нападів, що здійснювалися радикальними угрупованнями протягом 2018 року. Такі висновки випливають із доповіді Amnesty International під назвою "Україна: Права людини під загрозою", оприлюдненої у понеділок, 17 грудня.

Правозахисники занепокоєні фактом безкарності членів радикальних угруповань, котрі здійснювали напади на журналістів, активістів, правозахисників, а також представників сексуальних меншин та етнічних меншин (особливо ромської спільноти).

Напади на активістів

Як зазначено у звіті, протягом 2018 року міжнародними правозахисними організаціями, зокрема Amnesty International, було задокументовано понад 50 нападів на активістів та правозахисників в Україні. Нападів зазнають люди, які працюють у галузі захисту прав ЛГБТ-спільноти, навколишнього середовища та протидії корупції.

Прикладом неадекватної реакції української влади на такі випадки Amnesty International називає справу Катерини Гандзюк. "Необхідні рішучі дії для того, щоб забезпечити правозахисникам та правозахисницям безпечні умови, в яких буде можливість захищати та просувати права людини, без страху покарання і переслідувань", - йдеться в документі правозахисної організації.

Тиск на ЗМІ

Окремо правозахисники торкнулися подальшого зростання "тиску на свободу вираження і свободу преси". "Кримінальні справи порушувалися проти тих, хто відкрито не погоджувався з офіційною позицією щодо конфлікту на Сході України. Ті, хто критикував владу, наприклад, через корупцію, стикалися з переслідуваннями й залякуваннями шляхом фізичного насильства і стеження за їхніми комунікаціями", - заявляють в Amnesty International, згадуючи ситуацію, що склалася навколо телеканалів 112 і NewsOne, а також стеження за телефонами журналісток Наталії Седлецької та Христини Бердинських які працюють із тематикою протидії корупції.

DW.COM

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Amnesty International закликає українську влада вжити заходів, "щоб загасити спалах радикального насильства, визнати важливу роль громадських активістів та в повній мірі поважати право на свободу слова, включно зі свободою ЗМІ".

Крим і Донбас

Погіршується і ситуація з правами людини в окупованому Росією Криму та на контрольованих сепаратистами територіях Донбасу. Там залишається дедалі менші простору для свободи висловлювань та мирних зібрань, кажуть дослідники Amnesty International. Правозахисна організація "й надалі отримує повідомлення про незаконні дії, затримання, тортури та жорстоке поводження, що здійснюються обома сторонами конфлікту" на Донбасі.

У Криму правозахисники відзначають постійні порушення прав кримськотатарської  громади. "Десятки етнічних кримських татар заарештовано за політично вмотивованими звинуваченнями", - зазначають експерти AI. Повідомляють в Amnesty International і про у Криму утиски українських активістів, котрі змушені залишати півострів з міркувань власної безпеки. Також Amnesty International згадує незаконно увязненого в РФ українського режисера з Криму Олега Сенцова і закликає до його негайного звільнення.

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Вбивство Гандзюк: чому влада не може захистити громадських активістів (08.11.2018)

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