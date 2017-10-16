Alitalia - італійська авіакомпанія.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Alitalia". Авіакомпанія Alitalia досі є найбільшою в Італії. Цю авіакомпанію було засновано 1946 року. Alitalia має свою штаб-квартиру в Римі й базується в Міжнародному аеропорту імені Леонарда да Вінчі. Це летовище відоме також під назвою Аеропорт Фіумічіно. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.