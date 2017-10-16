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Alitalia

Alitalia - італійська авіакомпанія.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Alitalia". Авіакомпанія Alitalia досі є найбільшою в Італії. Цю авіакомпанію було засновано 1946 року. Alitalia має свою штаб-квартиру в Римі й базується в Міжнародному аеропорту імені Леонарда да Вінчі. Це летовище відоме також під назвою Аеропорт Фіумічіно. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

ЗМІ: Lufthansa готова викласти півмільярда євро за підрозділи Alitalia

ЗМІ: Lufthansa готова викласти півмільярда євро за підрозділи Alitalia 16.10.2017

Найбільша авіакомпанія Німеччини Lufthansa пропонує 500 мільйонів євро за частку Alitalia, повідомляє італійське видання Corriere della Sera. Німецький менеджмент планує також істотне скорочення персоналу в Alitalia.

Знайшлися покупці для Alitalia 02.11.2008

Авіакомпанія Alitalia все ж таки уникла банкрутства 28.09.2008

Чи врятує Європа авіакомпанію Alitalia від кризи? 11.06.2008

Air France-KLM відмовляється від допомоги Alitalia 10.06.2008

Alitalia вже відкрита для закордонних інвесторів 04.06.2008

Уряд намагатиметься врятувати Alitalia 03.04.2008

Alitalia загрожує ліквідація 20.07.2007

Росіяни хочуть купити Alitalia 07.06.2007

Акції Alitalia стрімко дорожчають 31.01.2007

Італія продає свій пакет акцій Alitalia 01.01.2007

Італійський уряд збирається приватизувати частину свого пакету акцій Alitalia 03.12.2006

Авіакомпанія Alitalia може об”єднатися з Air France-KLM? 23.11.2006

Шанс для Alitalia 06.10.2004

Єврокомісія схвалила план санації Alitalia 21.09.2004

Плани санації Alitalia 19.09.2004
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