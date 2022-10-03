Як Лиман "зачищають" від російської військової техніки

КонфліктиУкраїнаЯк Лиман "зачищають" від російської військової техніки To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoКонфліктиУкраїна6 год. тому6 год. томуСліди запеклих боїв поблизу Лимана і Святогірська видно повсюди. Військові ЗСУ "зачищають" покинуту росіянами військову техніку і налаштовані продовжувати контрнаступ.https://www.dw.com/uk/ak-zvilneni-liman-i-svatogirsk-zacisaut-vid-rosijskoi-vijskovoi-tehniki-i-trupiv-04102022/video-63331471Реклама