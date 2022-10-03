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Війна Росії проти України
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КонфліктиУкраїна

Як Лиман "зачищають" від російської військової техніки

6 год. тому

Сліди запеклих боїв поблизу Лимана і Святогірська видно повсюди. Військові ЗСУ "зачищають" покинуту росіянами військову техніку і налаштовані продовжувати контрнаступ.

https://www.dw.com/uk/ak-zvilneni-liman-i-svatogirsk-zacisaut-vid-rosijskoi-vijskovoi-tehniki-i-trupiv-04102022/video-63331471
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