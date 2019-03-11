 Airbus представив самокероване авіатаксі CityAirbus | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.03.2019

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Новини

Airbus представив самокероване авіатаксі CityAirbus

CityAirbus має перевозити до чотирьох пасажирів постійними маршрутами, наприклад, із аеропорту до центру міста. Самокеровані літальні апарати можуть стати альтернативою громадському транспорту.

Летюче самокероване таксі CityAirbus в Інгольштадті

Летюче самокероване таксі CityAirbus в Інгольштадті

Європейський авіабудівний концерн Airbus готує прорив у сфері пасажирських перевезень у містах. Концерн презентував розроблений у Німеччині прототип самокерованого летючого електротаксі CityAirbus, яка зможе перевозити чотирьох пасажирів. Презентація відбулася в понеділок, 11 березня, в німецькому місті Інгольштадт, яке стане тестовим полігоном для випробовування таких транспортних засобів, передає інформагенція dpa. Біля міської ратуші вперше показали прототип в оригінальному розмірі. Місто Інгольштадт - учасник проекту ЄС Urban Air Mobility, в рамках якого випробовують застосування пасажирських безпілотних літальних апаратів у містах.

CityAirbus "виглядає доволі круто, тож тепер він тільки повинен ще літати", зазначив міністр транспорту Німеччини Андреас Шоєр (Andreas Scheuer) під час презентації.

Міністр транспорту ФРН Андреас Шоєр і міністерка з питань дигіталізації Доротее Баєр під час презентації

Міністр транспорту ФРН Андреас Шоєр і міністерка з питань дигіталізації Доротее Баєр під час презентації

Airbus планує, що в майбутньому авіатаксі зможе доправляти пасажирів постійними маршрутами, наприклад, із аеропорту до центру міста. CityAirbus також можна використовувати у сфері охорони здоров'я, приміром, аби швидко перевозити медиків, донорську кров чи органи для проведення невідкладних операцій. Використання CityAirbus для польотів за індивідуальними маршрутами концерн не планує.

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Розробники вбачають в авіатаксі альтернативу автомобілям і громадському транспорту, але не класичним авіаперевезенням. CityAirbus може долати близько 50 кілометрів за один політ і розвивати максимальну швидкість у 120 кілометрів за годину. "Напевно, такі транспортні засоби не літатимуть від міста до міста", - зазначив речник Airbus Ґреґор фон Курзелль (Gregor von Kursell).

CityAirbus почнуть тестувати в середині 2019 року. Польоти над забудованими районами нині не плануються, тому що концерн не має відповідних дозволів. В Airbus прогнозують, що розробка законодавчих норм для використання безпілотних пасажирських апаратів у ЄС триватиме щонайменше до 2025 року. "Тільки тоді авіатаксі можна буде використовувати з комерційною метою", - зазначив речник концерну.

Airbus - найбільша в Європі авіабудівна компанія. Заводи Airbus працюють у Франції, Німеччині, Іспанії, Великобританії, Китаї та США. У лютому концерн оголосив про припинення виробництва найбільших у світі пасажирських літаків A380 через низький попит.

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