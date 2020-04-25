Air France отримає додаткову фінансову допомогу від уряду Франції

Французька авіакомпанія Air France, яка отримала великі збитки внаслідок обмежень через пандемію COVID-19, може сподіватися на нову підтримку з боку держави. Європейська Комісія надала Франції дозвіл виділити Air France державну допомогу, повідомив міністр економіки країни Бруно Ле Мер у неділю, 4 квітня. В обмін на цю підтримку Air France доведеться відмовитися від деяких слотів на зліт і посадку в паризькому аеропорту Орлі.

За словами Ле Мера, конкретний розмір нової державної допомоги ще не визначений. За даними компанії Air France-KLM, в 2020 році її збиток сягнув 7,1 мільярда євро, тоді як у 2019 році компанія отримала прибуток в розмірі 290 мільйонів євро. Минулого року французький уряд вже надав авіакомпанії допомогу розміром в сім мільярдів євро.

Інші європейські країни також підтримують свої авіагалузі. Минулого року німецька Lufthansa вирішила поступитися конкурентам частиною злітних і посадкових слотів в аеропортах Франкфурта-на-Майні та Мюнхена в обмін на допомогу розміром 9 мільярдів євро. В листопаді минулого року уряд Німеччини також оголосив про фіндопомогу аеропортам у розмірі один мільярд євро.