 AI: Туреччина відповідальна за порушення прав людини в Афріні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.08.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

AI: Туреччина відповідальна за порушення прав людини в Афріні

На турецькій армії лежить відповідальність за потурання чисельним порушенням прав людини в сирійському місті Афріні, вважає міжнародна правозахисна організація Amnesty International.

Турецькі солдати в Афріні (фото з архіву)

Турецькі солдати в Афріні (фото з архіву)

Турецька армія і загони сирійської опозиції, які мають підтримку Туреччини, відповідальні за тяжкі порушення прав людини в сирійському місті Афрін. Такі висновки міжнародної правозахисної організації Amnesty International (AI), оприлюднені увечері в середу, 1 серпня, інформує агенція AFP.

DW.COM

Туреччина стала потужним гравцем в Сирії саме завдяки операції в Афріні. Але чого прагне президент Реджеп Таїп Ердоган в довгостроковій перспективі та як далеко він готовий зайти? (21.03.2018)

Є підозри, що Туреччина нескоро піде з Сирії. Дедалі ясніше видно, що авторитарні режими формуватимуть майбутнє Сирії та всього регіону, вважає оглядач DW Керстен Кніпп. (20.03.2018)

За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, бої точаться всередині міста. Президент Туреччини уже заявив, що центр Афріна цілком під контролем турецьких сил. (18.03.2018)

Збройні сили Туреччини звинувачуються в потуранні свавільним арештам, мародерству, зникненню мирних жителів та конфіскації майна в курдському Афріні. Правозахисники заявляють, що після захоплення Афріна місцеві мешканці "потерпають від великої кількості порушень" з боку сирійських озброєних угруповань, на які турецька армія не звертає уваги.

Нагадаємо, що у січні турецькі війська розпочали військову операцію "Оливкова гілка", спрямовану на знищення курдських "Загонів народної самооборони" (YPG). На думку Анкари, ці загони пов'язані з забороненою в країні "Робітничою партією Курдистану", яка бореться за курдську державу або автономний регіон на території Туреччини, нерідко терористичними методами. 

Турецькі збройні сили у березні разом зі своїми союзниками з сирійської опозиції увійшли до утримуваного курдськими силами міста Афрін на півночі Сирії. Внаслідок масштабних бойових дій, авіаударів та артилерійських обстрілів десятки тисяч цивільних втекли з Афріна до населених пунктів, контрольованих урядовими військами. У місті раніше налічувалося близько 300 тисяч мешканців.

Дивитись відео 02:18
Now live
02:18 хв

Які інтереси переслідують Росія, США та інші гравці у сирійській війні? (12.04.2018)

Аудіо й відео до теми

Які інтереси переслідують Росія, США та інші гравці у сирійській війні? (12.04.2018)  

Також за темою

Beitrag Journeyman The Ruins of Raqqa

Правозахисники закидають коаліції під проводом США воєнні злочини у Рацці 05.06.2018

В Amnesty International вважають, що коаліція під проводом США несе відповідальність за використання невисокоточної зброї щодо житлових кварталів. Правозахисники закликають до незалежного розслідування.

Aleppo Evakuierung

Amnesty International звинуватила режим Асада в злочинах проти людяності 13.11.2017

Війська Башара Асада вдавались до злочинів проти людяності, влаштовуючи блокади населених пунктів і переселяючи цивільних, заявили в AI.

Syrien Manbij US Armee SDF

"Демократичні сили Сирії" відновили боротьбу з ІД 01.05.2018

Прокурдські сили сподіваються зачистити від залишків ІД провінцію Дейр-ез-Зор на північному сході Сирії. Пауза в операції була спричинена наступом турків на Афрін.

Докладно

Спека

Спека в Європі та зміни клімату

Вчені кажуть, що мають докази взаємозв'язку між екстремальними температурами та кліматичними змінами. 

Amazon, eBay та схожі платформи будуть змушені збирати додаткові дані про продавців

Німеччина прагне посилити контроль над онлайн-торгівлею

Німеччина хоче посилити контроль над продавцями, які можуть ухилятися від сплати податків завдяки торгівлі онлайн. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  