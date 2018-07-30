AI: Туреччина відповідальна за порушення прав людини в Афріні

Турецька армія і загони сирійської опозиції, які мають підтримку Туреччини, відповідальні за тяжкі порушення прав людини в сирійському місті Афрін. Такі висновки міжнародної правозахисної організації Amnesty International (AI), оприлюднені увечері в середу, 1 серпня, інформує агенція AFP.

Збройні сили Туреччини звинувачуються в потуранні свавільним арештам, мародерству, зникненню мирних жителів та конфіскації майна в курдському Афріні. Правозахисники заявляють, що після захоплення Афріна місцеві мешканці "потерпають від великої кількості порушень" з боку сирійських озброєних угруповань, на які турецька армія не звертає уваги.

Нагадаємо, що у січні турецькі війська розпочали військову операцію "Оливкова гілка", спрямовану на знищення курдських "Загонів народної самооборони" (YPG). На думку Анкари, ці загони пов'язані з забороненою в країні "Робітничою партією Курдистану", яка бореться за курдську державу або автономний регіон на території Туреччини, нерідко терористичними методами.

Турецькі збройні сили у березні разом зі своїми союзниками з сирійської опозиції увійшли до утримуваного курдськими силами міста Афрін на півночі Сирії. Внаслідок масштабних бойових дій, авіаударів та артилерійських обстрілів десятки тисяч цивільних втекли з Афріна до населених пунктів, контрольованих урядовими військами. У місті раніше налічувалося близько 300 тисяч мешканців.