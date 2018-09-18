 94-річний колишній есесівець постане перед судом у Німеччині | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.09.2018

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Новини

94-річний колишній есесівець постане перед судом у Німеччині

Справу колишнього охоронця концтабору "Штутгоф" розглядатиме суд у справах неповнолітніх у німецькому Мюнстері. На момент скоєння злочинів, які йому закидають, екс-есесівцю не виповнилося 21 року.

Музей на території колишнього концентраційного табору Штутгоф

Музей на території колишнього концентраційного табору "Штутгоф"

Колишній наглядач німецького концентраційного табору "Штутгоф", що розташовувався під час Другої світової війни неподалік нині польського Гданська, у листопаді постане перед Окружним судом Мюнстера. Прокуратура обвинувачує 94-річного чоловіка у причетності до вбивства сотень людей між 1942 та 1945 роками, повідомили у п'ятницю, 21 вересня, в суді, передає агенція  dpa.

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Для радянського режиму ці люди були зрадниками. Колишніх в'язнів нацистських концтаборів у СРСР запроторювали до трудових таборів. Історії трьох українців із Запоріжжя, які були покарані двічі. (15.08.2018)

Німецька прокуратура відмовилася задовольнити клопотання про помилування, яке подав колишній есесівець Оскар Ґренінґ. Рішення про початок відбування ним покарання має ухвалити прокуратура Ганновера. (17.01.2018)

Процес розпочнеться 6 листопада. Прикметно, що справу обвинуваченого розглядатиме судова палата у справах неповнолітніх, адже на момент скоєння злочинів, які йому закидають, колишньому есесівцю не виповнилося 21 року.

Згідно з обвинуваченням, багато сотень людей були замордовані у газових камерах, розстріляні, або ж померли внаслідок підірваного у концтаборі здоров'я. Прокуратура наполягає, що обвинувачений знав про всі ці випадки. Колишній наглядач концтабору у свою чергу відкидає обвинувачення.

У суді додали, що через ці самі обвинувачення має постати перед судом ще один 93-річний чоловік. Процес проти нього відбуватиметься окремо, оскільки поки незрозуміло, чи спроможний він брати участь у засіданнях. 

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Вижити в пеклі: спогади колишнього в'язня концтабору (09.05.2018)

  • Ворота з написом Праця звільняє

    Табір смерті "Освенцім"

    Ворота з написом "Праця звільняє"

    Вхід на територію колишнього концтабору "Аушвіц 1". Комплекс поблизу польського міста Освенцім складався з трьох головних таборів: "Аушвіц 1", "Аушвіц 2" та "Аушвіц 3". Перший табір, який створили 1940 року, згодом став адміністративним центром усього комплексу. Охороняли в'язнів війська СС з дивізії "Мертва голова".

  • В таборі Аушвіц 1

    Табір смерті "Освенцім"

    В одному з адміністративних приміщень

    Ув'язнені табору "Аушвіц 1" повинні були працювати. Виснажлива робота і недоїдання стали причиною загибелі багатьох бранців.

  • Камера ув'язненого в таборі Аушвіц 1

    Табір смерті "Освенцім"

    В одній з камер

    Ув'язнених морили голодом та запроторювали до камер, де було місце тільки стояти. А ще - кидали в герметичні карцери, в яких люди помирали від нестачі повітря, а також катували та розстрілювали. У 1941 році в таборі "Аушвіц 1" провели досліди з отруєння групи ув'язнених газом. Результати назвали успішними…

  • Одяг ув'язненого

    Табір смерті "Освенцім"

    Нашивки

    Ув'язнених в концтаборах поділяли на різні категорії, відповідно до яких вони повинні були носити нашивки на уніформі. Наприклад, рожевий трикутник - гомосексуал, червоний - політв'язень. Така нашивка, як на цій фотографии, свідчила про єврейське походження бранця.

  • У таборі Аушвіц 2

    Табір смерті "Освенцім"

    Табір "Аушвіц 2"

    Бараки майже не збереглися. Більшість з них нашвидкоруч збивали з дошок та колод. Про те, що тут були бараки, зараз нагадуються тількі димарі.

  • Всередині барака

    Табір смерті "Освенцім"

    Всередині барака

    В одноповерхових дерев'яних бараках табору "Аушвіц 2" утримували сотні тисяч євреїв, поляків, росіян, українців, білорусів, синті та ромів, а також ув'язнених інших національностей.

  • Табір Аушвіц 2

    Табір смерті "Освенцім"

    Табір смерті

    Новоприбулих ділили на дві групи. Тих, кто потрапляв в першу групу, а їх була більшість, практично одразу відправляли в газові камери. Така доля чекала на всіх, хто був непридатний до виснажливої роботи: дітей, жінок, людей похилого віку...

  • Табір Аушвіц 2

    Табір смерті "Освенцім"

    Рабська праця

    Друга група ув'язнених вирушала на примусові роботи - на різноманітні промислові підприємства. Більшість з них помирали від виснажливої праці, жорстоких побоїв та хвороб.

  • До медиків

    Табір смерті "Освенцім"

    До "медиків"

    Ще одну групу новоприбулих в "Аушвіц 2" відсилали до місцевих "лікарів", які проводили над бранцями експерименти.

  • На території табору Аушвіц 2

    Табір смерті "Освенцім"

    Обслуга

    Частина жінок в таборі "Аушвіц 2" безпосередньо підпорядковувалась нацистам, які використовували їх як рабинь.

  • Фотографії убитих

    Табір смерті "Освенцім"

    Голокост

    Коли розповідають про табір смерті "Освенцім", перш за все мають на увазі "Аушвіц 2". Саме на його території нацисти започаткували практику масових вбивств у небачених доти масштабах. Саме тут було знищено понад мільйон євреїв.

  • Дорога смерті

    Табір смерті "Освенцім"

    Дорога смерті

    Ув'язнених привозили в "Освенцім" у переповнених товарних вагонах. Багато хто помирав дорогою - від холоду, голоду та хвороб.

  • Особисті речі бранців

    Табір смерті "Освенцім"

    В музеї

    В музеї "Аушвіц-Біркенау" можно побачити вцілілі речі бранців, а також архівні фотографії.

  • Печі в одному з крематоріїв

    Табір смерті "Освенцім"

    Печі, в яких спалювали тіла

    В "Аушвіці" були як газові камери, так і крематорії. Коли потужностей крематоріїв не вистачало, тіла отруєних газом людей спалювали у ровах.

  • В таборі Аушвіц 3

    Табір смерті "Освенцім"

    Величезна територія

    "Аушвіц 3" - це група невеликих таборів, що створювалися при фабриках і копальнях навколо усього комплексу. Трудові табори регулярно відвідували лікарі, які відбирали слабких і хворих для газових камер.

  • Табір Аушвіц 1

    Табір смерті "Освенцім"

    Звільнені

    27 січня 1945 року майор Анатолій Шапіро одним з перших увійшов у Освенцім. Його загін з боями прорвався до концтабору і розмінував підступи до нього. Командир Шапіро відкрив ворота табору смерті "Аушвіц 1" та звільнив в'язнів.

  • Що було далі

    Табір смерті "Освенцім"

    Що було далі

    Після звільнення концтабору радянськими військами частину бараків і будівель "Аушвіца 1" стали використовувати як шпиталь для ув'язнених. Згодом до 1947 року частину табору переобладнали на в'язницю НКВС та міністерства громадської безпеки Польщі.

  • Державний музей Аушвіц-Біркенау

    Табір смерті "Освенцім"

    Державний музей "Аушвіц-Біркенау"

    1947 року на території колишнього табору смерті організували музей, а у 1979 році меморіальний комплекс внесли у перелік Світової спадщини ЮНЕСКО. Щороку в музей приїжджають сотні тисяч людей з усього світу.

  • Пам'ятна плита

    Табір смерті "Освенцім"

    Пам'ятна плита

    Табір звільнили 27 січня 1945 року радянськими військами. В наш час 27 січня - Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.

  • Аушвіц 2: Колючий дріт

    Табір смерті "Освенцім"

    Число жертв

    Точну кількість загиблих у "Освенцімі" з'ясувати неможливо, оскільки багато документів знищені. Більшість сучасних істориків вважають, що в "Освенцімі" знищили майже півтора мільйона людей. Більшість з них - євреї.

    Автор: Дар'я Брянцева, Юлія Куценко


DW.COM

Табір смерті "Освенцім"

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