9 листопада - сумний та радісний день німецького календаря

9 листопада - знакова дата в історії Німеччини. У цей день 1918 року кайзер Вільгельм ІІ відрікся від престолу, через 20 років нацисти організували єврейські погроми в "кришталеву ніч", а 1989 року впав Берлінський мур.

З 1989 року 9 листопада нагадує про подію, котра змінила світ - падіння Берлінської стіни. 3 жовтня 1990 року Німеччина знову об'єдналася після 41 року розділу. Разом із зникненням другої диктатури на німецькій землі, падінням НДР, з політичної карти Європи зник і весь соціалістичний табір. Конфлікт між Сходом і Заходом припинився. 9 листопада 1989 року - це доленосна дата в історії Німеччини та Європи.

Кінець монархії

У німецькому історичному календарі мало знайдеться таких дат, як 9 листопада - саме в цей день у різні роки сталася ціла низка важливих подій. 1918 року соціал-демократ Філіпп Шайдеманн (Philipp Scheidemann), виступаючи з балкона берлінського Рейхстагу, проголосив демократичну республіку, яка пізніше отримала назву Веймарська республіка. "Робітники й солдати, запам'ятайте цей історичний день. Сталося неймовірне. У нас попереду багато кропіткої роботи. Все для народу, все руками народу. Ніщо не повинно затьмарити робочий рух. Будьте єдиними, відданими й свідомими свого обов'язку. Старе й прогниле - монархія - розвалилося. Хай живе нове, хай живе німецька республіка", - заявив тоді Шайдеманн. Таким чином він підвів риску під епохою монархії на чолі з кайзером Вільгельмом ІІ.

Філіп Шайдеманн: "Хай живе німецька республіка!" Фото: dpa

Молодій демократії в Німеччині від самого початку було нелегко. Ліві й праві намагалися якомога швидше її усунути. 9 листопада 1923 року в Мюнхені націонал-соціалісти вирушили маршем до Фельдгеррнгалле - попереду Адольф Гітлер, котрий десять років потому захопить владу в Німеччині, а світ зануриться в його найбільшу катастрофу - Другу світову війну.

"Кришталева ніч" - чорна сторінка історії

День 9 листопада 1938 року став одним з найбільш чорних сторінок німецької історії. Націонал-соціалісти влаштували в цей день єврейські погроми, котрі вилилися через кілька років у систематичне й масове знищення євреїв.

1938: початок масових єврейських погромів Фото: AP

Приводом для початку погромів стало вбивство 17-річним єврейським біженцем з Польщі Гершелем Гріншпаном секретаря німецького посольства в Парижі Ернста фом Рата (Ernst vom Rath), але лише приводом. Переслідування євреїв розпочалося значно раніше, відразу після приходу до влади націонал-соціалістів. Уже в 1933-35 роках були ухвалені дискримінаційні расові закони, запроваджені чисельні обмеження.

За одну ніч з 9 на 10 листопада 1938 року в Німеччині було спалено близько 200 синагог, зруйновані чисельні єврейські цвинтарі, тисячі єврейських крамниць й будинків. Внаслідок заворушень було вбито близько 100 євреїв, 26 тисяч було кинуто в концтабори. Крім того, євреїв обклали колективним штрафом розміром в 1,1 мільярда рейхсмарок. Трагічні події тієї ночі увійшли в історію під назвою "кришталева ніч", яку також називають "ніч розбитих вітрин".

Падіння Берлінської стіни

Серед доленосних днів 9 листопада 1938 року був найжахливішим. І більшого контрасту по відношенню до 9 листопада 1989 року, дня падіння Берлінської стіни, навіть складно собі уявити.

Падіння Берлінського муру Фото: Landesarchiv Berlin

Усе відбулось несподівано. Ввечері 9 листопада 1989 року на черговій пресконференції член політбюро ЦК СЄПН Ґюнтер Шабовські (Günter Schabowski) розповідав журналістам про роботу Центрального комітету СЄПН. Пресконференція добігала кінця, і тут італійський журналіст Ріккардо Ерман поставив запитання про нові правила, згідно з якими громадянам НДР надавалось право здійснювати поїздки до капіталістичних країн терміном на 30 днів.

Шабовські погортав свої папери й зачитав рішення політбюро про те, що віднині громадянам НДР дозволяється подавати заяви на здійснення приватних подорожей за кордон без поважних причин. На запитання про те, від якого числа таке правило діє, Шабовські, спочатку дещо розгубившись, відповів: "Наскільки мені відомо, від цього моменту". Так член політбюро, сам того не підозрюючи, відкрив кордони НДР.

Жителі Східного Берліна відразу скористалися можливістю побувати на Заході. Тисячі людей того ж вечора ринули до контрольно-пропускних пунктів на кордоні із Західним Берліном. Прикордонники НДР були не готові до такого стрімкого розвитку подій. У владі запанувало сум'яття, і невдовзі надійшло розпорядження підняти шлагбауми. Берлінська стіна, зведення якої розпочалося 13 серпня 1961 року, впала. Таким чином день 9 листопада втретє став доленосним для Німеччини - але тепер сповненим щастя.