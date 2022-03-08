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8 березня

8 березня - Міжнародний жіночий день. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "8 березня".

Щорічно 8 березня відзначається Міжнародний жіночий день. Рішення про святкування Міжнародного жіночого дня ухвалили учасники Міжнародної конференції соціалісток у Копенгагені 1910 року. Ініціатором виступила одна з найвідоміших діячок німецького і міжнародного соціалістичного й жіночого руху Клара Цеткін. Пізніше відзначення Міжнародного жіночого дня пов'язали з річницею демонстрації працівниць нью-йоркських підприємств текстильної промисловості 8 березня 1857 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Coca-Cola Co та PepsiCo призупиняють в РФ продажі глобальних напоїв

Coca-Cola Co та PepsiCo призупиняють в РФ продажі глобальних напоїв 08.03.2022

Росія 13-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW про події вівторка, 8 березня.
8 березня у Києві під час війни: на вулицю не за квітами, а за їжею

8 березня у Києві під час війни: на вулицю не за квітами, а за їжею 08.03.2022

Відносний спокій в українській столиці 8 березня дозволив киянам поповнити харчові запаси. Забезпечувати життєдіяльність міста допомогають і волонтери. Репортаж DW.

Українські жінки - особлива сила в часи війни (08.03.2022) 08.03.2022

Українські жінки в умовах війни допомагають, чим можуть. Дехто воює, дехто перевозить гуманітарні вантажі. Наша розповідь про жінок у тилу, які випікають хліб для армії.
Евакуацію з Маріуполя не вдається провести через обстріли

Евакуацію з Маріуполя не вдається провести через обстріли 08.03.2022

Росія 13-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями вівторка, 8 березня.

Стереотипи про найбільш нежіночі професії - Європа у фокусі (відео)

Стереотипи про найбільш нежіночі професії - "Європа у фокусі" (відео) 10.03.2021

Нідерланди: суд над наркобаронами шокував кривавими деталями. Великобританія: мистецтво без кордонів від хлопчика з важкою інвалідністю. Німеччина: екстремальне хобі - купання в крижаній воді проти пандемії.
У свято - не до щеплень: в Україні 8 березня вакцинували лише 1171 людину

У свято - не до щеплень: в Україні 8 березня вакцинували лише 1171 людину 09.03.2021

В Україні 8 березня від коронавірусу щепили лише 1171 людину, загалом від початку кампанії - 19118. За минулу добу підтвердили 3261 новий випадок зараження коронавірусом.
У пандемії жіноче обличчя: в українських містах пройшов марш жінок

"У пандемії жіноче обличчя": в українських містах пройшов марш жінок 08.03.2021

У Києві та інших містах пройшли марші жінок. Учасниці та учасники традиційної ходи закликали українок боротися за свої права, які особливо порушуються під час пандемії. Репортаж DW з української столиці.

У пандемії жіноче обличчя: Марш українських жінок (08.03.2021) 08.03.2021

У пандемії жіноче обличчя. Під таким гаслом у Києві пройшов традиційний Марш жінок з нагоди 8 березня. На думку учасниць маршу, негативні наслідки пандемії найбільше відобразилися саме на жінках. І ось чому.
На Марші жінок у Києві вимагали ратифікації Стамбульської конвенції

На Марші жінок у Києві вимагали ратифікації Стамбульської конвенції 08.03.2021

У Києві пройшов Марш жінок із вимогою ратифікації Стамбульської конвенції. Гасло цьогорічного Маршу - "У пандемії - жіноче обличчя".

Гендерні стереотипи: жінка за кермом - гірша за чоловіка?

Гендерні стереотипи: жінка за кермом - гірша за чоловіка? 08.03.2021

Хто є кращими водіями - жінки чи чоловіки? 8 Березня - саме час розібратися зі стереотипами.
Міжнародний жіночий день 8 березня: хто вигадав це свято

Міжнародний жіночий день 8 березня: хто вигадав це свято 08.03.2021

Клара Цеткін активно боролася за права жінок. Її ім'я нерозривно пов'язане зі святкуванням Міжнародного жіночого дня. DW підсумувала, що ще варто знати про життя німецької революціонерки.
Спецпризначенка на підборах: жіноче обличчя Нацгвардії України (відео)

"Спецпризначенка на підборах": жіноче обличчя Нацгвардії України (відео) 08.03.2021

Майже п'ять з половиною тисяч жінок служать та працюють у Національній гвардії України. Одна з них - інструкторка зі стрільби капітан Ніна Дроздовська, яка мріє потрапити до загону спецпризначенців. Портрет DW.
У Білорусі за ґратами утримують 38 жінок-політв'язнів - правозахисники

У Білорусі за ґратами утримують 38 жінок-політв'язнів - правозахисники 07.03.2021

Напередодні 8 березня білоруські правозахисники назвали кількість жінок-політичних в'язнів у країні та закликали підтримати їх.
Андрій Курков: 8 березня - свято весни чи свято боротьби?

Андрій Курков: 8 березня - свято весни чи свято боротьби? 06.03.2021

"Я за те, щоб ввечері 8 березня в українські ресторани пускали тільки жінок. Одноденну дискримінацію українські чоловіки можуть витримати, вони ж сильні!" - Андрій Курков, спеціально для DW.

Меркель закликала до рівності в оплаті праці чоловіків та жінок

Меркель закликала до рівності в оплаті праці чоловіків та жінок 06.03.2021

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель наголосила, що "жінки нарешті повинні мати можливість заробляти стільки ж, як і чоловіки".
Українські жінки керують Боїнгом-737: авіація без гендерних кліше (відео)

Українські жінки керують "Боїнгом-737": авіація без гендерних кліше (відео) 09.03.2020

Українки-пілотеси керують пасажирським Boeing-737. Ці молоді жінки увійшли в новітню історію авіації України. У рейсі вони несуть відповідальність за безпеку майже 200 пасажирів. Історія двох пілотес авіакомпанії "МАУ".
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