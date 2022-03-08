8 березня - Міжнародний жіночий день. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "8 березня".

Щорічно 8 березня відзначається Міжнародний жіночий день. Рішення про святкування Міжнародного жіночого дня ухвалили учасники Міжнародної конференції соціалісток у Копенгагені 1910 року. Ініціатором виступила одна з найвідоміших діячок німецького і міжнародного соціалістичного й жіночого руху Клара Цеткін. Пізніше відзначення Міжнародного жіночого дня пов'язали з річницею демонстрації працівниць нью-йоркських підприємств текстильної промисловості 8 березня 1857 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.