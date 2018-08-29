76-й Венеційський кінофестиваль: основні факти

Фільм-відкриття Венеційського кінофестивалю

Честь відкрити 76-й Венеційський кінофестиваль цього року випала японському режисеру Хірокадзу Корееді. У 2018 році на Каннському кінофестивалі його стрічка "Магазинні злодюжки" (Shoplifters) отримала "Золоту пальмову гілку". У Венеції він представить свій перший фільм, знятий не на батьківщині: "Правда" (La Vérité). Ця інтимна родинна історія, у якій знялися такі зірки кіно як Катрін Денев, Жульєт Бінош та Ітан Хоук, була знята у 2018 році у Парижі. Фільми Хірокадзу Корееди хвалять за те, що у них за допомогою простих прийомів переповідає напружені історії про звичайних людей, які потрапляють у надзвичайно складні ситуації.

21 фільм в основній програмі

Хірокадзу Корееді доведеться поборотися за "Золотого лева". Серед 20 інших його колег по цеху, які також представлять свої картини в основній програмі фестивалю, лише дві режисерки - австралійка Шеннон Мерфі та Хаїфа аль-Мансур з Саудівської Аравії. Серед режисерів є багато відомих імен, серед яких - справжній важковаговик режисури Роман Поланський. Останній представить у Венеції свій довгоочікуваний фільм про справу Дрейфуса "Я звинувачую" (J'accuse). Інші відомі імена цього року у Венеції: чілієць Пабло Ларраін, швед Рой Андерссон, французи Олів'є Ассаяс та Робер Гедігян, а також канадець Атом Егоян.

Кадр з фільму "Я звинувачую"

Голлівуд, американці і Netflix

Американське кіно у змаганні за головний приз кінофестивалю також представлене сильно - стрічками режисерів Стівена Содерберга, Тодда Філліпса, Джеймса Грея та Ноя Баумбаха. У їхніх фільмах грають такі зірки як Бред Пітт, Хоакін Фенікс, Роберт де Ніро, Меріл Стріп, Гарі Олдман, Антоніо Бандерас та Скарлетт Йоханссон. На більшість з цих зірок у найближчі дні будуть чекати на острові Лідо у Венеції, де проходить кінофестиваль. Світ кіно з особливо великим нетерпінням очікує насамперед на новий фільм Содерберга "Пральня" (The Laundromat), у якому розповідається історія "Панамських паперів". Як і "Весільна історія" (Marriage Story) Баумбаха, "Пральня" був знятий у співпраці зі стрімінговим сервісом Netflix.

Бред Пітт у фільмі "До зірок" Джеймса Грея

Господарі фестивалю: італійці

Так само, як у Каннах у центрі уваги опиняються французи, у на Берлінале - німці, у Венеції ця роль також відводиться господарям-італійцям. Загалом на фестивалі за "Золотого лева" боротимуться шість фільмів, знятих італійськими режисерами, зокрема і у співпраці з колегами з інших країн. Востаннє італійський художній фільм вигравав головний приз кінофестивалю у 1998 році. Шість років тому "Золотого лева" несподівано отримав документальний фільм "Священна римська кільцева" (Sacro GRA) режисера Джанфранко Розі.

Голова журі з Аргентини

Попри те що цього року в основній програмі у Венеції представлені лише дві режисерки, принаймні на чолі міжнародного журі стоїть жінка. Аргентинка Лукресія Мартель наприкінці фестивалю оголосить, хто отримає престижного "Золотого лева". Мартель добре знайома з великими кінофестивалями - хоча вона зняла лише чотири художніх фільми, Мартель вже двічі представляла свої стрічки у Каннах та одного разу у Венеції. Вона має досвід роботи й у міжнародному журі - у 2006 році вона була членкинею журі у Каннах, а через два роки - у Венеції.

Лукресія Мартель - голова журі Венеційського кінофестивалю

Почесні "Золоті леви" 2019 року

Те, кому з рук голови журі Лукресії Мартель дістанеться головний "Золотий лев" фестивалю, стане відомо ввечері 7 вересня. Але двоє лауреатів вже відомі - почесних "Золотих левів" за свій внесок у кінематограф отримали іспанський режисер Педро Альмодовар та британська акторка Джулі Ендрюс. Новий фільм Альмодовара "Біль і слава" (Dolor y gloria) зараз демонструється по всьому світу у багатьох кінотеатрах. Джулі Ендрюс стала світовою знаменитістю після того, як зіграла Мері Попінс у однойменному фільмі 1964 року та наступного року отримала за роботу у ньому премію "Оскар".

Педро Альмодовар (ліворуч) та Джулі Ендрюс

Класика у Венеції: Venezia Classici

Як і на інших великих кінофестивалях світу, цього року Венеція також покаже низку класичних фільмів, що були відреставровані. У цифрову епоху реставрація шедеврів світової історії кіно стала невід'ємною частиною кінофестивалів. Цього року у північноіталійському місті покажуть, серед іншого, такі класичні стрічки як "Спроба злочину (Злочинне життя Арчібальда де ла Круза)" Луїса Бунюеля, "Стратегія павука" Бернардо Бертолуччі та "Нью-Йорк, Нью-Йорк" Мартіна Скорсезе.

Кард з фільму "Стратегія павука"

Pre-opening з "Екстазом"

В останні кілька років започаткувалася традиція презентувати особливу перлину історії кіно ще у переддень офіційного відкриття Венеційського кінофестивалю. 27 серпня 2019 на острові Лідо був показаний фільм "Екстаз" 1933 року чеського режисера Густава Махати, у якому головну роль зіграла майбутня голлівудська зірка Геді Ламарр. Цей фільм також був ретельно відреставрований і тепер отримав справжню "другу" прем'єру у Венеції. Вперше цей фільм, який свого часу став скандальним через еротичні сцени, був показаний на другому Венеційському фестивалі у 1934 році.

Поки що вдягнена Геді Ламарр у стрічці "Екстаз"

Документальні стрічки і серіали

У 2019 році Венеція традиційно пропонує не лише основну програму, класичні фільми та почесні нагороди для заслужених діячів кіно. У кількох інших категоріях фестивалю демонструють свої роботи переважно молоді та менш титуловані режисери. Крім того, відбуватимуться спеціальні покази, працюватиме секція документального кіно, а також будуть представлені кілька серіалів. Зокрема, серіал "Новий Папа Римський" італійського режисера Паоло Соррентіно з Джуд Лоу у головній ролі - цей серіал став продовженням успішного серіалу "Молодий Папа Римський" 2016 року.

Кадр з серіалу "Молодий Папа Римський"

Українці на 76-му Венеційському кінофестивалі

Будуть представлені на Венеційському кінофестивалі і фільми українських режисерів. Зокрема, у конкурсній програмі "Горизонти" буде представлено фільм "Атлантида" режисера Валентина Васяновича. До програми кінофестивалю увійшли також фільми "Пофарбоване пташеня" Вацлава Маргоуля (спільне виробництво України, Словаччини та Чехії) та "Статис" ("Парфенон") Мантаса Кведаравічюса (спільне виробництво України, Литви і Франції). Також в програму увійшов фільм українського режисера Сергія Лозниці під назвою "Торжество похорону", країною виробництва якого вказана Німеччина.

Під завісу - Мік Джаггер

7 вересня Венеційський кінофестиваль закриється показом трилера "Єресь спаленого апельсина" (The Burnt Orange Heresy) італійського режисера Джузеппе Капотонді, на який очікують з особливим нетерпінням. Одну з головних ролей у стрічці зіграв музикант Мік Джаггер, який в останні десятиліття час від часу бере участь у зйомках фільмів. Джаггер зіграв у цьому фільмі багатого колекціонера витворів мистецтва, якому захотілося отримати у свою колекцію картину одного з легендарних художників. При цьому герой Джаггера не цурається для досягнення свої мети також і незаконних методів.