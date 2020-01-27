50 депутатів оскаржують скасування недоторканності у КСУ

50 депутатів Верховної Ради України просять Конституційний Суд оцінити конституційність скасування депутатської недоторканності. Про це суд повідомив у п'ятницю, 31 січня. Конституційне подання підписали переважно депутати від фракції "Опозиційна платформа - За життя", серед яких Віктор Медвечук, Юрій Бойко, Вадим Рабінович, Нестор Шуфрич та інші.

Депутати аргументують звернення тим, що Рада не врахувала застереження Конституційного Суду і не подала до нього доопрацьований законопроєкт. Згідно з текстом подання, суд раніше вказував, що недоторканність члена парламенту не є особистим привілеєм і страхує від незаконного втручання в його діяльність. Водночас європейська комісія "За демократію через право" ("Венеційська комісія") вважала не до кінця безпечним повне скасування недоторканності в країнах із вразливою демократією, йдеться в поданні.

Парламентарії також не вважають черговою 1-у сесію Ради, на якій було попередньо прийнято відповідний законопроєкт, оскільки вона не почалася в перший вівторок вересня або лютого, згідно з Конституцією, а між попередніми прийняттям і прийняттям в цілому пройшло три дні. Таким чином, на думку депутатів, закон було прийнято з порушеннями регламенту Ради і Конституції.

3 вересня 2019 року Верховна Рада ухвалила закон про скасування депутатської недоторканності. Він набрав чинності 1 січня 2020 року.