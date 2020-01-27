 50 депутатів оскаржують скасування недоторканності у КСУ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.01.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

50 депутатів оскаржують скасування недоторканності у КСУ

Народні обранці посилаються на попереднє рішення Конституційного суду України, який вказав, що недоторканність депутата не є особистим привілеєм і страхує від незаконного втручання в його роботу.

Конституційний суд України

Конституційний суд України

50 депутатів Верховної Ради України просять Конституційний Суд оцінити конституційність скасування депутатської недоторканності. Про це суд повідомив у п'ятницю, 31 січня. Конституційне подання підписали переважно депутати від фракції "Опозиційна платформа - За життя", серед яких Віктор Медвечук, Юрій Бойко, Вадим Рабінович, Нестор Шуфрич та інші.

Депутати аргументують звернення тим, що Рада не врахувала застереження Конституційного Суду і не подала до нього доопрацьований законопроєкт. Згідно з текстом подання, суд раніше вказував, що недоторканність члена парламенту не є особистим привілеєм і страхує від незаконного втручання в його діяльність. Водночас європейська комісія "За демократію через право" ("Венеційська комісія") вважала не до кінця безпечним повне скасування недоторканності в країнах із вразливою демократією, йдеться в поданні.

Парламентарії також не вважають черговою 1-у сесію Ради, на якій було попередньо прийнято відповідний законопроєкт, оскільки вона не почалася в перший вівторок вересня або лютого, згідно з Конституцією, а між попередніми прийняттям і прийняттям в цілому пройшло три дні. Таким чином, на думку депутатів, закон було прийнято з порушеннями регламенту Ради і Конституції.

3 вересня 2019 року Верховна Рада ухвалила закон про скасування депутатської недоторканності. Він набрав чинності 1 січня 2020 року.

Дивитись відео 06:06

(Не)скасована недоторканність: чому депутати не виконали обіцянки Зеленського (16.10.2019)

Аудіо й відео до теми

(Не)скасована недоторканність: чому депутати не виконали обіцянки Зеленського (16.10.2019)  

Також за темою

Ukraine Kiew Verfassungsgericht

Конституційний суд України не розглядатиме закон про статус Донбасу 27.01.2020

Закон про порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, прийнятий в 2014 році, не перевірятимуть на відповідність Конституції України.

Ukraine Präsident Wolodymyr Selenskyj

Зеленський підписав закон про скасування депутатської недоторканності 11.09.2019

Закон набуде чинності з 1 січня 2020 року. Відтоді нардепів зможуть притягувати до відповідальності без згоди Верховної Ради.

Ukrainisches Parlament

Депутатська недоторканність: чому "Слуги народу" не виконали обіцянки Зеленського (відео) 16.10.2019

Депутати від партії "Слуга народу" провалили голосування за президентський законопроект, що мав наблизити скасування депутатської недоторканності. Активісти та антикорупціонери сумніваються, що імунітет таки скасують.

Реклама

Докладно

Держсекретар США Майк Помпео з главою МЗС України Вадимом Пристайком

Майк Помпео в Києві запевняв Україну в підтримці з боку США

Під час бліцвізиту до України держсекретар США провів низку зустрічей з питань безпеки та економічної співпраці.  

Завод Південмаш. Економіка України зростає швидше, ніж світова? (picture alliance/dpa/epa/M. Markiv)

Чи справді економіка України зростає швидше, ніж світова?

Економіка України зростає швидше, ніж у світова. Про це Олексій Гончарук заявив у Давосі. Чи справді це так?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  