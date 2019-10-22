 39 загиблих у вантажівці біля Лондона: поліція шукає винних | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.10.2019

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Новини

39 загиблих у вантажівці біля Лондона: поліція шукає винних

Знайдені мертвими у вантажівці поблизу Лондона 39 осіб ймовірно були мігрантами, втім британська поліція поки не наводить офіційної версії подій та проводить перші обшуки.

Поліція Великобританії поблизу місця знахідки вантажівки із 39 загиблими

Поліція Великобританії поблизу місця знахідки вантажівки із 39 загиблими

У справі щодо загибелі 39 невідомих осіб, знайдених мертвими у вантажівці поблизу Лондона, поліція в ніч на четвер, 24 жовтня, провела два обшуки у Північній Ірландії. Про те, що саме звідти походить водій вантажіки, якого затримали, пише з посиланням на британські ЗМІ інформаційна агенція dpa.

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Британські правоохоронці припускають, що 38 дорослих та один підліток, тіла яких знайшли у контейнері-рефрижираторі, були нелегальними мігрантами і замерзли під час транспортування контейнера з Бельгії до Великобританії. Поліція зазначає, що особи загиблих досі не встановлено та процес їхньої ідентифікації може забрати чимало часу.

Встановлено, що рефрижиратор прибув до британського порту Перфліт паромом з бельгійського Зебрюгге, після чого його приєднали до вантажівки. Вантажівку з загиблими виявили саме неподалік Перфліта.

Сама вантажівка, за словами болгарського прем'єра Бойко Борисова, була у 2007 році зареєстрована у Болгарії, однак з того часу не перебувала у країні.

Щороку до Великобританії перевозять тисячі нелегальних мігрантів, нагадує dpa. Передусім це роблять вантажівками, але також використовують кораблі та човни.  

У серпні 2015 року схожий випадок трапився в Австрії: неподалік Відня виявили покинуту вантажівку, в якій знайшли загиблих біженців. Тоді жертвами зловмисників стала 71 людина.

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