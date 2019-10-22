39 загиблих у вантажівці біля Лондона: поліція шукає винних

У справі щодо загибелі 39 невідомих осіб, знайдених мертвими у вантажівці поблизу Лондона, поліція в ніч на четвер, 24 жовтня, провела два обшуки у Північній Ірландії. Про те, що саме звідти походить водій вантажіки, якого затримали, пише з посиланням на британські ЗМІ інформаційна агенція dpa.

Британські правоохоронці припускають, що 38 дорослих та один підліток, тіла яких знайшли у контейнері-рефрижираторі, були нелегальними мігрантами і замерзли під час транспортування контейнера з Бельгії до Великобританії. Поліція зазначає, що особи загиблих досі не встановлено та процес їхньої ідентифікації може забрати чимало часу.

Встановлено, що рефрижиратор прибув до британського порту Перфліт паромом з бельгійського Зебрюгге, після чого його приєднали до вантажівки. Вантажівку з загиблими виявили саме неподалік Перфліта.

Сама вантажівка, за словами болгарського прем'єра Бойко Борисова, була у 2007 році зареєстрована у Болгарії, однак з того часу не перебувала у країні.

Щороку до Великобританії перевозять тисячі нелегальних мігрантів, нагадує dpa. Передусім це роблять вантажівками, але також використовують кораблі та човни.

У серпні 2015 року схожий випадок трапився в Австрії: неподалік Відня виявили покинуту вантажівку, в якій знайшли загиблих біженців. Тоді жертвами зловмисників стала 71 людина.