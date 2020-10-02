30 років возз'єднання Німеччини: Схід і Захід все ще не разом? (відео)

Після падіння Берлінського муру в листопаді 1989 року виникла іде возз'єднання двох Німеччин в одну. 30 років тому розпочався складний процес, який, на думку багатьох, триває й донині. Дивіться, як це відбувалося.
30 років тому Східна Німеччина і Західна Німеччина об'єдналися в одну державу. Ця подія змінила історію і принесла з собою низку викликів. Це був унікальний процес. Нічого подібного в історії ще не було. Першим викликом була сама ідея возз'єднання. Аби зрозуміти чому, треба зазирнути в минуле...
Чи можна говорити про німецьку єдність майже через 30 років після возз'єднання Німеччини? У жодному разі, вважає Кай-Александер Шольц, надто важка спадщина. Тож справа за молоддю.
Уряд Німеччини представив "Річний звіт про німецьку єдність - 2020". Через 30 років після возз'єднання країни політики стурбовані нерівними доходами німців на заході і сході і зростанням правого екстремізму.