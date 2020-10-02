 30 років возз′єднання Німеччини: Схід і Захід все ще не разом? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 03.10.2020

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Політика й суспільство

30 років возз'єднання Німеччини: Схід і Захід все ще не разом? (відео)

Після падіння Берлінського муру в листопаді 1989 року виникла іде возз'єднання двох Німеччин в одну. 30 років тому розпочався складний процес, який, на думку багатьох, триває й донині. Дивіться, як це відбувалося.

Західна і Східна Німеччина об'єдналися 30 років тому (picture-aliance/dpa/W. Kumm)

Західна і Східна Німеччина об'єдналися 30 років тому, але розбіжності залишаються й донині

30 років тому Східна Німеччина і Західна Німеччина об'єдналися в одну державу. Ця подія змінила історію і принесла з собою низку викликів. Це був унікальний процес. Нічого подібного в історії ще не було. Першим викликом була сама ідея возз'єднання. Аби зрозуміти чому, треба зазирнути в минуле...

 

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Коментар: Німецька єдність? Будь ласка, наступне покоління!

Чи можна говорити про німецьку єдність майже через 30 років після возз'єднання Німеччини? У жодному разі, вважає Кай-Александер Шольц, надто важка спадщина. Тож справа за молоддю.  

У Німеччині підбивають підсумки 30 років возз'єднання

Уряд Німеччини представив "Річний звіт про німецьку єдність - 2020". Через 30 років після возз'єднання країни політики стурбовані нерівними доходами німців на заході і сході і зростанням правого екстремізму.  

Штайнмаєр: Без мужності Східної Європи німецька єдність була б неможливою

Народи Польщі, Словаччини, Чехії та Угорщини зробили важливий внесок у возз'єднання Німеччини, наголосив Франк-Вальтер Штайнмаєр. А Анґела Меркель закликала боронити демократію і людську гідність у сучасному світі.  

Аудіо й відео до теми

Wind of Change від "Скорпіонс": 30 років гімну свободи і змін (02.10.2020)  

30 років возз'єднання Німеччини: Берлін до і після падіння Муру (02.10.2020)  

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