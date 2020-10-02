30 років возз'єднання Німеччини: Схід і Захід все ще не разом? (відео)

30 років тому Східна Німеччина і Західна Німеччина об'єдналися в одну державу. Ця подія змінила історію і принесла з собою низку викликів. Це був унікальний процес. Нічого подібного в історії ще не було. Першим викликом була сама ідея возз'єднання. Аби зрозуміти чому, треба зазирнути в минуле...