24 січня Оболонський райсуд Києва оголошуватиме вирок у справі Януковича

Початок оголошення вироку в справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича заплановано в Оболонському райсуді Києва на ранок 24 січня.
Оболонський районний суд Києва 24 січня розпочне оголошення вироку у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича. Про це в середу, 23 січня, повідомив сайт суду.
"24 січня 2019 року о 9:00 у приміщенні суду(...) відбудеться оголошення вироку в кримінальному провадженні за обвинуваченням Януковича Віктора Федоровича в скоєнні злочинів", - йдеться на сайті райсуду.
5 грудня 2018 року колегія суддів Оболонського райсуду Києва пішла до нарадчої кімнати для оголошення вироку у справі про держзраду Януковича, нагадує інформагенція "Інтерфакс-Україна". Українському екс-президенту інкримінують державну зраду, пособництво у веденні агресивної війни, пособництво в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки.
У листопаді 2016 року екс-президенту України вручено підозру за двома статтями - 110, 111 - Кримінального Кодексу (КК) України.
Оболонський райсуд Києва почав розглядати справу Януковича в травні 2017 року. Януковича судять заочно у зв'язку з тим, що він переховується від правосуддя на території Росії. Прокуратура просить засудити його до 15 років позбавлення волі
На суді за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у держзраді оголошено припинення розгляду справи. Судді готуються до виголошення вироку. DW нагадує головні факти щодо перебігу цього судового процесу. (06.12.2018)
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