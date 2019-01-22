 24 січня Оболонський райсуд Києва оголошуватиме вирок у справі Януковича | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.01.2019

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Новини

24 січня Оболонський райсуд Києва оголошуватиме вирок у справі Януковича

Початок оголошення вироку в справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича заплановано в Оболонському райсуді Києва на ранок 24 січня.

Віктор Янукович (архівне фото)

Віктор Янукович (архівне фото)

Оболонський районний суд Києва 24 січня розпочне оголошення вироку у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича. Про це в середу, 23 січня, повідомив сайт суду.

"24 січня 2019 року о 9:00 у приміщенні суду(...) відбудеться оголошення вироку в кримінальному провадженні за обвинуваченням Януковича Віктора Федоровича в скоєнні злочинів", - йдеться на сайті райсуду.

5 грудня 2018 року колегія суддів Оболонського райсуду Києва пішла до нарадчої кімнати для оголошення вироку у справі про держзраду Януковича, нагадує інформагенція "Інтерфакс-Україна". Українському екс-президенту інкримінують державну зраду, пособництво у веденні агресивної війни, пособництво в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки.

У листопаді 2016 року екс-президенту України вручено підозру за двома статтями -  110, 111 - Кримінального Кодексу (КК) України.

Оболонський райсуд Києва почав розглядати справу Януковича в травні 2017 року. Януковича судять заочно у зв'язку з тим, що він переховується від правосуддя на території Росії. Прокуратура просить засудити його до 15 років позбавлення волі

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