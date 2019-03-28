23 заарештованих кримських татар вивезли з Криму - адвокат

23 кримських татар, заарештованих 27-28 березня рішеннями Київського райсуду Сімферополя, вивезли з Криму. Про це в п'ятницю, 29 березня, повідомив адвокат одного з затриманих Еміль Курбедінов.

"23 кримських татар - мусульмани - точно вивезені з Криму. Ми впевнені, що вони в ростовському СІЗО. Пояснень нам ніяких не дали. Думаю, вивезли, щоб ускладнити роботу захисту і щоб не було підтримки", - сказав захисник, слова якого наводить інформагенція "Інтерфакс".

За словами Курбедінова, обвинувачені раніше під час допиту заявили, що "до них, як до громадян України, може бути застосована 4-та Женевська конвенція, говорили, що їх не можна вивозити з території Криму". "Ми будемо оскаржувати ці дії, чекаємо, коли нам офіційно скажуть, де вони перебувають", - заявив захисник.

Кримське управління Федеральної служби безпеки (ФСБ) не стало коментувати цю інформацію.

Перевезли до Ростова-на-Дону

Водночас як стало відомо "Інтерфаксу" з власних неназваних поінформованих джерел, обвинувачених доправили з Криму в Ростов-на-Дону. "Більше 20 заарештованих жителів Криму, які обвинувачуються в участі в забороненій в РФ організації "Хізб ут-Тахрір", переведені в Ростов-на-Дону. Їхні справи будуть слухатися там", - сказав співрозмовник агентства.

Нагадаємо, 27 березня в Криму відбулися масові обшуки та арешти в помешканнях багатьох кримських татар, проведені співробітниками ФСБ. 28 березня стало відомо про затримання в Ростові-на-Дону ще трьох кримських татар, яких згодом перевезли до Криму.

Спецслужба назвала затриманих "ватажками і рядовими учасниками" "Хізб ут-Тахрір" в регіоні. За даними ФСБ, вони поширювали "терористичну ідеологію" серед жителів Кримського півострова і вербували місцевих мусульман в ряди забороненої в Росії організації. П'ятьом обвинуваченим інкримінують організацію діяльності угруповання, що визнане терористичним. Решта вважається учасниками організації, що визнана терористичною.

Всі затримані чоловіки заарештовані райсудом Сімферополя до 15 травня. Натомість, за даними адвокатів, ці дії націлені насамперед проти руху "Кримська солідарність".

Офіційний Київ різко розкритикував ці дії та закликав Раду Європи до дій, а дипломатів акредитованих в Україні дипломатичних місій - чинити тиск на Росію з метою припинення переслідування кримських татар.

Згодом із закликом до РФ припинити тиск на кримських татар звернулися США та ЄС.