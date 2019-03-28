 23 заарештованих кримських татар вивезли з Криму - адвокат | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.03.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

23 заарештованих кримських татар вивезли з Криму - адвокат

Справи заарештованих у Криму кримських татар розглядатимуться не на півострові. Адвокат одного із заарештованих стверджує, що, найімовірніше татар утримують у СІЗО в Ростові-на-Дону.

Обшуки в Криму

Під час обшуків у Кам'янці Сімферопольського району, 27 березня

23 кримських татар, заарештованих 27-28 березня рішеннями Київського райсуду Сімферополя, вивезли з Криму. Про це в п'ятницю, 29 березня, повідомив адвокат одного з затриманих Еміль Курбедінов.

"23 кримських татар - мусульмани - точно вивезені з Криму. Ми впевнені, що вони в ростовському СІЗО. Пояснень нам ніяких не дали. Думаю, вивезли, щоб ускладнити роботу захисту і щоб не було підтримки", - сказав захисник, слова якого наводить інформагенція "Інтерфакс".

За словами Курбедінова, обвинувачені раніше під час допиту заявили, що "до них, як до громадян України, може бути застосована 4-та Женевська конвенція, говорили, що їх не можна вивозити з території Криму". "Ми будемо оскаржувати ці дії, чекаємо, коли нам офіційно скажуть, де вони перебувають", - заявив захисник.

DW.COM

Україна передала секретарю Ради Європи Турбйорну Ягланду дані про масове затримання кримських татар і закликала до дій. (27.03.2019)

У Євросоюзі закликали Росію повідомити місця перебування кримських татар, затриманих під час обшуків у Криму, та поважати їхнє право на юридичний захист. (27.03.2019)

США стурбовані обшуками в Криму та закликають Росію припинити переслідування кримських татар. (27.03.2019)

Арешти кримських татар правозахисники називають наймасштабнішими репресіями з часу анексії українського півострова Росією. Адвокатка одного з них Ліля Гемеджи розповіла про причини та обставини арештів у інтерв'ю DW. (29.03.2019)

Через переслідування російськими силовиками кримських татар в анексованому Криму, МЗС України закликає дипломатів посилити тиск на Росію. (28.03.2019)

Кримське управління Федеральної служби безпеки (ФСБ) не стало коментувати цю інформацію.

Перевезли до Ростова-на-Дону

Водночас як стало відомо "Інтерфаксу" з власних неназваних поінформованих джерел, обвинувачених доправили з Криму в Ростов-на-Дону. "Більше 20 заарештованих жителів Криму, які обвинувачуються в участі в забороненій в РФ організації "Хізб ут-Тахрір", переведені в Ростов-на-Дону. Їхні справи будуть слухатися там", - сказав співрозмовник агентства.

Нагадаємо, 27 березня в Криму відбулися масові обшуки та арешти в помешканнях багатьох кримських татар, проведені співробітниками ФСБ. 28 березня стало відомо про затримання в Ростові-на-Дону ще трьох кримських татар, яких згодом перевезли до Криму.

Спецслужба назвала затриманих "ватажками і рядовими учасниками" "Хізб ут-Тахрір" в регіоні. За даними ФСБ, вони поширювали "терористичну ідеологію" серед жителів Кримського півострова і вербували місцевих мусульман в ряди забороненої в Росії організації. П'ятьом обвинуваченим інкримінують організацію діяльності угруповання, що визнане терористичним. Решта вважається учасниками організації, що визнана терористичною.

Всі затримані чоловіки заарештовані райсудом Сімферополя до 15 травня. Натомість, за даними адвокатів, ці дії націлені насамперед проти руху "Кримська солідарність".

Офіційний Київ різко розкритикував ці дії та закликав Раду Європи до дій, а дипломатів акредитованих в Україні дипломатичних місій - чинити тиск на Росію з метою припинення переслідування кримських татар.

Згодом із закликом до РФ припинити тиск на кримських татар звернулися США та ЄС.

Дивитись відео 01:33

Чому рішення Ради Європи щодо Криму важливе, але надто радіти не варто (05.05.2017)

Аудіо й відео до теми

Чому рішення Ради Європи щодо Криму важливе, але надто радіти не варто (05.05.2017)  

Також за темою

Außenministerium Kiew

Київ веде переговори з дипломатами про посилення тиску на Росію - МЗС 28.03.2019

Через переслідування російськими силовиками кримських татар в анексованому Криму, МЗС України закликає дипломатів посилити тиск на Росію.

Krimtataren Fahne Stacheldraht

Денісова повідомила про затримання кримських татар у Сімферополі 27.03.2019

Російські силовики затримали як мінімум 10 осіб під час обшуків у оселях кримських татар у Сімферополі, повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Brüssel EU Maja Kocijancic, Sprecherin von Federica Mogherini, EU-Außenbeauftragte

ЄС: Росія повинна припинити свавільні обшуки у кримських татар 27.03.2019

У Євросоюзі закликали Росію повідомити місця перебування кримських татар, затриманих під час обшуків у Криму, та поважати їхнє право на юридичний захист.

Реклама

Докладно

На рахунках офшорних фірм, підконтрольних Павлу Лазаренку і його дітям, по всьому світі заарештовано, за різними даними, від 220 до 230 мільйонів доларів США

Гроші Лазаренка і президентські вибори

Напередодні виборів до України могли повернутися мільйони екс-прем'єра Павла Лазаренка. Однак щось пішло не так.  

У ЄС привітали рішення СОТ щодо субсидій для Boeing

У ЄС привітали рішення СОТ щодо субсидій для Boeing

СОТ вирішила, що Boeing отримував незаконні субсидії від уряду США. У ЄС та Airbus вважають це рішення своєю перемогою.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  