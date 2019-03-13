214 мільйонів жінок у світі не мають доступу до контрацептивів - Фонд ООН

У Фонді ООН з народонаселення закликають до дотримання рівних репродуктивних прав чоловіків і жінок та безперешкодного доступу до контрацептивів.
Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) закликає до покращення у світі можливостей доступу жінок до засобів контрацепції. Заклик пролунав у Берліні під час презентації останнього звіту фонду щодо народонаселення світу у середу, 10 квітня.
"Досі є 214 мільйонів жінок, котрі хотіли би уникнути вагітності, однак не можуть використовувати сучасні методи контрацепції", - зазначають у фонді та додають, що політика з народонаселення має підтримувати і зміцнювати права жіноцтва. Нині, за статистикою ООН, у світі одна жінка народжує 2,5 дитини. Лише понад половина заміжніх жінок використовує концтрацептиви.
Фонд ООН закликав уряди країн і громадянське суспільство до забезпечення підтримки рівних репродуктивних прав чоловіків і жінок, що стосується також вільного доступу всіх жінок до засобів контрацепції. Організація заявляє, що всі держави мають робити все можливе, аби уникнути материнської смертності, а також убезпечити жінок і дівчат від насильства.
Жінок, які приймають протизаплідні пігулки, треба попереджати про небезпеку самогубств. Так рекомендує Європейська агенція лікарських засобів. Що не так із впливом гормональної контрацепції на психічне здоров'я? (07.03.2019)
Влада не дозволила проведення демонстрації у центрі Стамбула, однак жінки прийшли туди виступити на захист своїх прав і висловити протест проти насильства. (09.03.2019)