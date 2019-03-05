200 мільйонів Януковича: судові війни і таємне рішення у Черкасах

Міністерство юстиції України 10 травня прозвітувало про конфіскацію Державною виконавчою службою коштів кіпрських компаній Erosaria LTD та Aldoza Investments Limited, підконтрольних угрупованню Віктора Януковича та інших колишніх високопосадовців. 55 мільйонів гривень і мільйон доларів США були стягнуті до держбюджету з рахунків в "Укргазбанку". Ці кошти - лише крихти від загалом близько півтора мільярда доларів нелегального походження, які у 2011 - 2013 роках було спершу відмито через банки Латвії, а потім повернуто в Україну.

Як свідчать дані кримінальних справ, зміст яких частково доступний у реєстрі судових рішень, "гроші злочинного угруповання Януковича" легалізовувалися загалом через 23 кіпрські компанії. Кошти - близько півтора мільярда доларів, в тому числі й нині конфісковані кілька мільйонів в "Укргазбанку" - вкладалися у високодохідні облігації внутрішньої державної позики, на які нараховувалися відсотки в українських банках.

Мільярд вже повернуто

Рішеннями українських судів ці гроші визнано такими, що мають злочинне походження. Водночас процедура спецконфіскації цих грошей оповита таємницею. Левову частку "грошей кримінального угруповання Януковича" - понад мільярд доларів - було конфісковано ще 2017 року вироком Краматорського суду проти однієї з посадових осіб компаній угруповання. Нинішнє стягнення грошей компаній Erosaria LTD та Aldoza Investments Limited, як випливає з документів судового реєстру, відбувається в рамках виконавчого провадження, ініційованого на підставі вироку Соснівського районного суду міста Черкаси від 21 серпня 2017 року. Цим вироком так само засудили за відмивання коштів одну з посадових осіб підставних компаній, через які проходили гроші.

200 мільйонів доларів таємним вироком у Черкасах

Загалом на рахунках кіпрських компаній, гроші яких конфіскуються на підставі вироку черкаського суду, перебуває понад двісті мільйонів доларів. Така сума називалася раніше Генпрокуратурою України (ГПУ). Джерело DW у ГПУ висловлює сумнів, що з 200 "черкаських" мільйонів вдасться повернути в бюджет ще щось, крім стягнених нині в бюджет кількох мільйонів в "Укргазбанку". "Йде шалений спротив. Угруповання Януковича купує всіх і вся", - зазначив співрозмовник.

Як стягнули, так і повернуть?

Нерідко опір конфіскації має успіх у судах. Зокрема, адвокат компанії Erosaria LTD, попри те, що гроші з її рахунків уже стягнені в бюджет, продовжує боротись за них у судах. Так, адвокат називає виконавчий лист про конфіскацію грошей в "Укргазбанку" недійсним, бо він не скріплений печаткою. Крім того, одна з вказаних сум стягнення цифрами - 153811 гривень - не співпадає з тим, що написано у дужках прописом - "сто п'ятдесят три тисячі вісімдесят одна гривня". Erosaria LTD спершу програла суди в двох інстанціях.

Але другого травня, як свідчать документи в судовому реєстрі, Верховний Суд постановив відкрити касаційне провадження в справі, оскільки правильність застосування попередніми інстанціями норм права "викликає сумнів".

Тим часом друга компанія, гроші якої також було стягнено днями в бюджет - Aldoza Investments Limited, - продовжує оскаржувати дії виконавчої служби в Окружному адміністративному суді міста Києва.

Таємний перепродаж арештованих активів

Поки триває судова тяганина навколо грошей Януковича, у деяких випадках кіпрські компанії, на рахунках яких заблоковано гроші злочинного угруповання, за лаштунками перепродаються третім особам.

Низка кіпрських компаній, через які легалізовувалися незаконно набуті гроші, були підконтрольні колишньому віце-прем'єру Сергію Арбузову, заявляють правоохоронці

Зокрема, за даними НАБУ, так сталося свого часу з однією з ключових компаній угруповання Януковича - Quickpace Limited. У жовтні 2015 року, зазначає антикорупційне бюро, колишній віце-прем'єр Сергій Арбузов перепродав цю компанію депутату Олександру Онищенку. Тоді на рахунках Quickpace Limited було заблоковано 157 мільйонів доларів США і 252 мільйони гривень. Як з'ясували журналісти Al Jazeera, Онищенко з великим дисконтом купив цей "проблемний актив", щоби "вирішити питання у судах" і розблокувати гроші. Зрештою, гроші було конфісковано 2017 року, а депутат Онищенко переховується від правоохоронних органів в Іспанії.

Співрозмовник DW у ГПУ підтвердив, що це був не єдиний випадок, коли активи перепродавалися оточенням Януковича людям, які розраховували "вирішити питання" із судами і правоохоронними органами.