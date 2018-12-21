180 мігрантів та біженців врятували в морі поблизу Мальти

Військово-морські сили Мальти врятували загалом 180 біженців та мігрантів в акваторії Середземного моря поблизу узбережжя Мальти. Рятувальні операції провели в понеділок, 31 грудня, повідомили в прес-службі ВМФ острівної держави, передає агенція новин AFP.

Згідно з повідомленням, 152 врятованих були на борту дерев'яного човна, що почав тонути. Решту було врятовано під час другої рятувальної операції неподалік. Напередодні військово-морський флот Мальти врятував 69 біженців, йдеться у повідомленні.

Тим часом ООН закликала держави Середземномор'я відкрити свої порти для двох інших кораблів з десятками врятованих біженців на борту. За словами представника управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), необхідно терміново знайти прийнятне рішення для 49 мігрантів. Всі вони були врятовані кораблем німецької організації допомоги біженцям Sea-Eye.

За даними ООН, протягом 2018 року близько 1300 осіб загинули під час спробі перебратися Середземним морем із Північної Африки до Європи.

У Римі кажуть про скорочення кількості біженців

Тим часом уряд Італії, котра ще донедавна не могла впоратися з величезним потоком мігрантів та біженців, повідомив про різке скорочення кількості шукачів притулку, які досягли Італії морем. За даними уряду в Римі, впродовж 2018 року до Італії морем дістались 23 370 мігрантів, що на 80 відсотків менше, порівняно з показниками 2017 року. Тоді до берегів Італії прибули близько 120 тисяч шукачів притулку, нагадує агенція новин KNA.

Скорочення числа шукачів притулку в Італії пояснюється жорсткою позицією правої популістської коаліції в Римі стосовно біженців та імміграції з моменту вступу на посаду влітку.