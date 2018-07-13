15 талібів вбиті бойовиками ІД на півночі Афганістану

Щонайменше 15 бойовиків радикального ісламістського угруповання "Талібан" загинули внаслідок атаки озброєних осіб, яких місцева влада вважає терористами угруповання "Ісламська держава" (ІД). Напад стався на півночі Афганістану у вівторок, 17 липня. Речник губернатора провінції Сарі-Пуль повідомив, що двоє членів ІД зайшли до будинка місцевого лідера талібів, під час похорону. Вони відкрили вогонь, після чого втекли. Жодне із двох угруповань не прокоментувало інцидент.

"Талібан" та ІД ведуть жорстоке протистояння за територію у низці провінцій Афганістану. В Сарі-Пуль напади тривають уже близько двох місяців, пише інформагенція AFP, а кількість загиблих бойовиків іде на сотні. Бої між ісламістами наприкінці червня у провінції Кунар тривали кілька днів і призвели до загибелі десятків осіб.

Як повідомлялося, під час нещодавнього історичного перемир'я між "Талібаном" та владою Афганістану бойовики ІД атакували місця масового скупчення людей. Серед загиблих від атак тоді також були бойовики "Талібану", що брали участь у святкуваннях перемир'я, що збіглися зі святкуваннями завершення священного для мусульман місяця Рамадан.