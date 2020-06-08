 1433 євро щомісяця: у Німеччині стартував проєкт з дослідження базового доходу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.08.2020

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1433 євро щомісяця: у Німеччині стартував проєкт з дослідження базового доходу

У рамках дослідження безумовного базового доходу 120 добровольцям у Німеччині будуть виплачувати щомісяця 1433 євро протягом трьох років.

Symbolbild | Geldsack (Imago Images/Shotshop/CSH)

В Німеччині у вівторок, 18 серпня, стартувало перше в історії країни довгострокове дослідження безумовного (гарантованого) базового доходу.

У рамках дослідження 120 добровольцям, які зареєструються для участі в проєкті, будуть виплачувати щомісяця 1433 євро (1711 доларів), протягом трьох років, повідомляє Німецький інститут економічних досліджень (DIW). Саме цей інститут, спільно з ініціативою Mein Grundeinkommen (Мій основний дохід), а також Інститутом Макса Планка і Кельнським університетом проводитиме це дослідження, передає агенція dpa.

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Як повідомляється, виплати учасникам дослідження, які фінансуватимуться за рахунок приватних пожертвувань, почнуться з весни наступного року.

"Ми хочемо знати, як це (отримання базового доходу. - Ред.) впливає на поведінку та стосунки, і чи може базовий дохід допомогти впоратися з поточними викликами в нашому суспільстві", - розказав Міхаель Бомаєр (Michael Bohmeyer) з ініціативи Mein Grundeinkommen.

Представляючи проєкт, Юрген Шупп (Juergen Schupp) з DIW зазначив, що, хоча в усьому світі вже проводилися дослідження на цю тематику, їхні результати були обмежені. "Вони або застаріли, або не піддаються узагальненню, або вивчають базовий дохід тільки для безробітних. У цьому сенсі ми дійсно закладаємо нові наукові підвалини в Німеччині за допомогою цього дослідження", - сказав він.

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Одна з головних дискусій навколо ідеї загального безумовного базового доходу полягає в тому, чи спонукає це людей активніше долучатися до участі в економічних стосунках або інтегруватися у суспільство, або ж це лише заохочує лінь.

Усезагальна запровадження базового доходу коштувало би надзвичайно дорого. Наприклад, якби а Німеччині, населення якої складає близько 83 мільйонів осіб, кожен щомісяця отримував би 1000 євро - на це довелось би витрачати щороку майже трильйон євро. Зараз, за даними Федерального статистичного відомства, загальні щорічні державні витрати Німеччини складають трохи менше 1,5 трильйона євро.

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