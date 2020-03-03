1,25 мільйона гривень: Уряд України обмежив зарплати керівникам держкомпаній

Кабінет міністрів України вирішив обмежити максимальні розміри заробітної плати керівникам державних компаній. Відповідну постанову уряд затвердив 5 лютого 2020 року, а у вівторок, 3 березня, вона була опублікована у газеті "Урядовий кур'єр".

Згідно з постановою, розмір місячний заробітної плати керівника держкомпанії в контракті не має перевищувати 1,25 мільйона гривень. Цією нормою Кабмін також переглянув умови виплат членам наглядових рад, прив'язавши максимальний показник до середньомісячної зарплати в галузі за підсумками попереднього кварталу: від 5 зарплат за виручки держкомпанії до 1 мільярда гривень на рік до 22 зарплат за виручки понад 20 мільярдів гривень на рік.

Раніше річні виплати членам наглядової ради були обмежені 548 тисячами гривень або 45,7 тисячі гривень на місяць за виручки до 949 мільйонів гривень на рік до 6,328 мільйона гривень або 527 тисяч гривень на рік за виручки від 31,64 мільярда гривень на рік, нагадує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Крім того, уряд скасував 10-відсоткову доплату членам наглядової ради за участь у роботі комітетів.

Кабмін рекомендував держорганам і наглядовим радам переглянути контракти з керівниками держкомпаній і членами наглядової ради, укладені до набуття чинності цією постановою.

Як повідомлялося, оприлюднені 18 січня цього року повідомлення про розмір зарплат українських міністрів та інших топчиновників викликали бурхливу дискусію серед українців. У соціальних медіа багато хто обурювався зарплатами членів уряду та їхніх заступників, які сягають почасти сотень тисяч гривень на місяць.

Спочатку Гончарук став на захист високих заробітків своїх колег. Він зокрема переконував, що завдяки таким зарплатам у країні не буде тіньових схем і корупції у владі. Однак уже 22 січня очільник уряду дав наказ переглянути політику щодо формування зарплат керівництву державних компаній.