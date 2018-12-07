 100 днів Аннеґрет Крамп-Карренбауер. ″Меркель 2.0″? | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 17.03.2019

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Європа

100 днів Аннеґрет Крамп-Карренбауер. "Меркель 2.0"?

Нова очільниця ХДС дотримується більш консервативних поглядів, ніж її попередниця Анґела Меркель. DW - про політичний курс Аннеґрет Крамп-Карренбауер у перші 100 днів на посаді лідера християнських демократів.

В Аннеґрет Крамп-Карренбауер (праворуч) багато хто бачив Меркель 2.0

В Аннеґрет Крамп-Карренбауер (праворуч) багато хто бачив "Меркель 2.0"

17 березня виповнюється 100 днів, як новою головою Християнсько-демократичного союзу (ХДС) було обрано Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer). Її ім'я та прізвище в Німеччині заведено скорочувати до абревіатури АКК. 7 грудня минулого року на з'їзді в Гамбурзі християнські демократи незначною більшістю проголосували за фаворитку канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel), яка вирішила піти з поста лідера партії.

Очікувалося, що АКК продовжуватиме політичний курс Меркель, яка помітно змістила партію консерваторів з правого флангу до ліберального центру. Багато хто був упевнений, що надалі ХДС очолюватиме "оновлена копія" колишньої голови, така собі "Меркель 2.0". Наскільки виправдився такий прогноз щодо людини, яка, можливо, стане наступним кандидатом консерваторів у канцлери?

АКК і міграційний криза

За минулі три місяці стало зрозуміло, що нова і колишня голови ХДС аж ніяк не у всьому однодумниці. Це стосується в першу чергу їхніх підходів до варіантів подолання міграційної кризи та ставлення до біженців загалом.

Влітку минулого року уряд Німеччини ледь не розвалилася через те, що Меркель нізащо не була готова піти назустріч міністру внутрішніх справ, який наполягав на можливості закривати німецькі кордони. На відміну від канцлерки Меркель, Крамп-Карренбауер вважає такий інструмент прийнятним, хоч і в якості "крайнього заходу" ("Ultima Ratio"), як вона заявила в інтерв'ю телеканалу ARD.

Аннеґрет Крамп-Карренбауер значно менше за канцлерку приділяє увагу проблемі інтеграції біженців, їхньої адаптації до життя в німецькому суспільстві. На нещодавній нараді в штаб-квартирі ХДС під керівництвом нової голови партії йшлося переважно не про це, а про суворіші умови надання притулку в Німеччині, посилення контролю на зовнішніх кордонах ЄС, прискорення і спрощення депортації мігрантів, яким відмовили у статусі біженця, обмеження їхніх можливостей оскаржити відмови в судах, а також про санкції проти держав, які не бажають приймати назад своїх громадян.

Позиція в питанні біженців

Утім й раніше, коли АКК посідала пост прем'єр-міністерки Саару, а до того - голови МВС цієї федеральної землі, вона займала чітку позицію у питанні біженців.

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Під час з'їзду ХДС у другому турі виборів голови партії нею була обрана її генеральна секретарка Аннеґрет Крамп-Карренбауер. (07.12.2018)

Аннеґрет Крамп-Карренбауер перемогла на виборах голови партії ХДС із мінімальним відривом. Тепер же протеже Меркель мусить стати ініціаторкою змін, конче необхідних ХДС, вважає Інес Поль. (07.12.2018)

Новообрана очільниця Християнсько-демократичного союзу Аннеґрет Крамп-Карренбауер вважається довіреною особою Анґели Меркель. Великих змін у політиці ХДС від неї не очікують. Це стосується і українського питання. (07.12.2018)

Серед пропозицій президента Франції щодо реформування Євросоюзу - реорганізація торговельної політики і створення відомства для захисту виборів у ЄС від маніпуляцій та атак хакерів. (05.03.2019)

Поки по всій Німеччині сперечалися, чи припустимо робити юним біженцям рентген кисті, щоб встановити їхній справжній вік, у Саарі таку практику активно застосовували. І з'ясовувалося, до речі, що до третини нібито неповнолітніх шукачів притулку занижували свій вік.

Згодом Крамп-Карренбауер вимагала депортувати сирійців, які скоїли в Німеччині злочини, попри те, що на їхній батьківщині тривала громадянська війна. А в країни, охоплені війнами, за німецькими законами не можна висилати навіть злочинців.

Нову голову ХДС Крамп-Карренбауер непокоїть посилення ісламу в німецькому суспільстві внаслідок припливу біженців з мусульманських країн до Європи. Особливо тривожать її ті "течії ісламу, які несумісні з нашими уявленнями про відкрите суспільство", написала вона у великій статті, опублікованій 10 березня в газеті Welt am Sonntag.

Лідерка християнських демократів вважає, що Європі слід "дати імпульс розвитку ісламу такого зразка, який відповідав би нашим уявленням про цінності". Під "нашими" вірянка-католичка розуміє християнські цінності і пропонує заснувати в Європі навчальні заклади, в яких навчали б майбутніх імамів.

Відповідь АКК президенту Франції

Стаття у Welt am Sonntag стала відповіддю АКК на полум'яний проєвропейський заклик, з яким Еммануель Макрон звернувся 4 березня до громадян ЄС. До ініціатив президента Франції, спрямованих на радикальне реформування і оновлення Європейського Союзу, АКК поставилася стриманіше, ніж раніше це робила Анґела Меркель.

Аннеґрет Крамп-Карренбауер приймає вітання після обрання головою ХДС

Аннеґрет Крамп-Карренбауер приймає вітання після обрання головою ХДС

Євроскептикам з числа консерваторів напевне сподобалася досить різка відмова голови ХДС підтримати французькі пропозиції, реалізація яких могла б мати для Німеччини негативні фінансові наслідки. Водночас - на відміну від Меркель - Крамп-Карренбауер сильніше підкреслює "самостійну відповідальність національних країн" і активніше виступає проти перетворення ЄС на "європейську супердержаву".

АКК і аборти

Відрізняються погляди АКК від поглядів Меркель і з інших питань, що викликають суперечки між консервативно і ліберально налаштованими німцями.

Це, для прикладу, тема абортів. На відміну від Анґели Меркель, АКК була категорично проти нещодавньої лібералізації параграфа 219а Кримінального кодексу, який забороняв публічне інформування про послуги з переривання вагітності. "Охорона життя - народженого і ще ненародженого - має для ХДС першочергове значення", - написала Крамп-Карренбауер у своєму Twitter.

Аннеґрет Крамп-Карренбауер з чоловіком під час карнавальних заходів

Аннеґрет Крамп-Карренбауер з чоловіком під час карнавальних заходів

За час, що минув після обрання головою ХДС, АКК раз по раз промовляла фрази, що пестять слух консерваторів, які прихильні до колишніх традиційних цінностей та моральних норм. До числа таких фраз багато хто в Німеччині відніс і один з її нещодавніх карнавальних жартів.

Голова ХДС і сексуальні меншини

Розважаючи карнавалістів у місті Штокках на півдні Німеччини, Крамп-Карренбауер, маючи на увазі столичну ліволіберальну публіку, пройшлася по "фракції любителів лате-мак'ято, котрі обстоюють туалети для представників третьої статі". Це, мовляв, для тих чоловіків, уїдливо зауважила вона, "які ще не знають, чи можна їм, справляючи малу нужду, ще стояти, чи належить сідати". 

Представники третьої статі та інших сексуальних меншин жахливо образилися на голову ХДС, зажадали вибачень, а генеральний секретар соціал-демократів Ларс Клінґбайль (Lars Klingbeil) розцінив жарт АКК як приклад того, "який ультраконсервативний вітер тепер знову віє в ХДС".

Карнавалісти у Дюссельдорфі вважають, що АКК веде ХДС вправо

Карнавалісти у Дюссельдорфі вважають, що АКК веде ХДС вправо

Але і в самому ХДС багато з тих, які хотіли бачити на посаді голови партії людину, що продовжує політику Меркель, вважають: АКК аж надто сильно йде на повідці в консервативних догматиків, які ностальгують за старими добрими часами. Зокрема, у "Союзу цінностей", який набуває впливу всередині ХДС та об'єднує близько двох тисяч консерваторів старого гарту - внутрішньопартійних опонентів Меркель.

Аналітики, які давно спостерігають за політичною кар'єрою Аннеґрет Крамп-Карренбауер, вважають, що її посилена консервативна риторика - це спроба примирити різні фланги в ХДС, домогтися єдності партії, яка опинилася на зламі в результаті міграційної кризи, що виникла восени 2015 року. А ще - повернути тих, хто на знак протесту проти політики Меркель переметнувся до правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" (АдН). Лідер "братнього" баварського Християнсько-соціального союзу (ХСС) Маркус Зедер (Markus Söder) вже відкрито закликав "заблудлих консерваторів", які перейшли в АдН, повернутися назад.

  • Гельмут Коль та Анґела Меркель

    Як Меркель керувала Християнсько-демократичним союзом

    "Дівчинка Коля"

    У 1994 році тодішній голова ХДС та канцлер Німеччини Гельмут Коль по-батьківськи поклав руку на плече своєї заступниці Анґели Меркель. Однак шість років потому вона публічно розкритикувала Коля через скандал із пожертвами та "чорною бухгалтерією" партії. Через декілька тижнів після критики Коля Меркель сама очолила ХДС.

  • Вольфанґ Шойбле, Анґела Меркела та Фрідріх Мерц (Reuters/W. Rattay)

    Як Меркель керувала Християнсько-демократичним союзом

    Сильний політик

    Вольфанґ Шойбле (на фото - ліворуч), Фрідріх Мерц (праворуч) та багато інших чоловіків намагалися запобігти тому, щоб Меркель очолила ХДС та стала канцлером. Однак нікому з них це так і не вдалося. Тоді фізик із східної Німеччини здавалася чужою для однопартійців. Тепер настав час, коли вона вже сама відмовляється від посади голови партії.

  • Проблеми Меркель з коаліцією

    Як Меркель керувала Християнсько-демократичним союзом

    Проблеми з коаліцією

    У 2009 році тогочасний голова Вільної Демократичної партії Німеччини (ВДП) Ґідо Вестервелле вважався ідеальним коаліційним партнером для Меркель. Однак від самого початку коаліція перетворилась на катастрофу із нескінченними сварками. Вдруге нові проблеми виникли із очільником Християнсько-соціального союзу (ХСС) Горстом Зеегофером вже під час кризи біженців. Шрами залишилися у обох сторін.

  • Емманюель Макрон, Анґела Меркель і Тереза Мей на саміті ЄС

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    Меркель - опора Європи

    Анґела Меркель - як канцлерка та лідерка ХДС - вважається переконаною європейкою. Заради захисту євро вона навіть погоджується надати Греції та іншим країнам, котріі погрузли в боргах, багатомільярдні європейські пакети допомоги. Через це Меркель часто критикують її однопартійці. Але на європейському рівні вона отримала імідж справжньої рятівниці Європи.

  • Вибух на Фукусімі у Японії

    Як Меркель керувала Християнсько-демократичним союзом

    Точка неповернення після Фукусіми

    Як фізик, Анґела Меркель вірить у мирне використання ядерної енергії. Однак аварія на АЕС "Фукусіма-1" у березні 2011 року змінила думку канцлерки, або ж вона була вимушена її публічно змінити під тиском громадськості. Через декілька днів після аварії Меркель заявила про цілковиту відмову від ядерної енергетики.

  • Селфі сирійського біженця Анаса Модамані із Меркель

    Як Меркель керувала Християнсько-демократичним союзом

    Меркель і біженці

    Це фото сирійського біженця Анаса Модамані із канцлеркою стало одним із найпопулярніших за її кар’єру. Однопартійці та опоненти Меркель нещадно критикували її за рішення пустити до Німеччини сотні тисяч прохачів притулку, яке вона ухвалила восени 2015 року. Сьогодні питання біженців досі залишається одним з найголовніших серед претендентів на пост очільника ХДС.

  • Зелене світло для шлюбу для всіх

    Як Меркель керувала Християнсько-демократичним союзом

    Зелене світло для "шлюбу для всіх"

    Інше важливе рішення - одностатеві шлюби. Канцлерка їх не підтримує. Однак навіть у консервативному ХДС ставлення до цього питання змінилось. У 2017 році Меркель погодилась з тим, аби під час голосування за відповідний законопроект депутати з коаліції голосували, керуючись виключно своєю совістю, а не фракційною дисципліною. Меркель проголосувала проти. Більшість підтримала одностатеві шлюби.

  • 100 років жіночого виборчого права

    Як Меркель керувала Християнсько-демократичним союзом

    ХДС партія жінок?

    Колись Християнсько-демократичний союз був винятково чоловічою партією. Жінок не було ані серед її рядових членів, ані в керівництві. Все це вже давно в історії. Наприкінці правління Меркель посаду генерального секретаря ХДС обіймає Аннеґрет Крамп-Карренбауер, міністра оборони - Урсула фон дер Ляєн, а Джулія Клокнер очолює міністерство сільського господарства.

  • Анґела Меркель з чоловіком Йоахімом Зауером

    Як Меркель керувала Християнсько-демократичним союзом

    Приватне життя Меркель

    Посада канцлера та керівника партії впродвож багатьох років забирає у Меркель багато часу. Однак, коли вона залишиться "лише" канцлеркою, Меркель матиме змогу більше насолоджуватися приватним життям із чоловіком Йоахімом Зауером, з яким вона любить подорожувати. На фото Меркель із своїм чоловіком гуляють на італійському острові Іскія.

    Автор: Крістоф Гассельбах, Марія Думанська


DW.COM

Як Меркель керувала Християнсько-демократичним союзом

Анґела Меркель очолює партію Християнсько-демократичний союз (ХДС) 18 років. Від часів, коли партією керував Гельмут Коль, залишилося вже дуже мало. Тепер черга Меркель передати управління ХДС іншому політику. (07.12.2018)  

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