100 днів Аннеґрет Крамп-Карренбауер. "Меркель 2.0"?

17 березня виповнюється 100 днів, як новою головою Християнсько-демократичного союзу (ХДС) було обрано Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer). Її ім'я та прізвище в Німеччині заведено скорочувати до абревіатури АКК. 7 грудня минулого року на з'їзді в Гамбурзі християнські демократи незначною більшістю проголосували за фаворитку канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel), яка вирішила піти з поста лідера партії.

Очікувалося, що АКК продовжуватиме політичний курс Меркель, яка помітно змістила партію консерваторів з правого флангу до ліберального центру. Багато хто був упевнений, що надалі ХДС очолюватиме "оновлена копія" колишньої голови, така собі "Меркель 2.0". Наскільки виправдився такий прогноз щодо людини, яка, можливо, стане наступним кандидатом консерваторів у канцлери?

АКК і міграційний криза

За минулі три місяці стало зрозуміло, що нова і колишня голови ХДС аж ніяк не у всьому однодумниці. Це стосується в першу чергу їхніх підходів до варіантів подолання міграційної кризи та ставлення до біженців загалом.

Влітку минулого року уряд Німеччини ледь не розвалилася через те, що Меркель нізащо не була готова піти назустріч міністру внутрішніх справ, який наполягав на можливості закривати німецькі кордони. На відміну від канцлерки Меркель, Крамп-Карренбауер вважає такий інструмент прийнятним, хоч і в якості "крайнього заходу" ("Ultima Ratio"), як вона заявила в інтерв'ю телеканалу ARD.

Аннеґрет Крамп-Карренбауер значно менше за канцлерку приділяє увагу проблемі інтеграції біженців, їхньої адаптації до життя в німецькому суспільстві. На нещодавній нараді в штаб-квартирі ХДС під керівництвом нової голови партії йшлося переважно не про це, а про суворіші умови надання притулку в Німеччині, посилення контролю на зовнішніх кордонах ЄС, прискорення і спрощення депортації мігрантів, яким відмовили у статусі біженця, обмеження їхніх можливостей оскаржити відмови в судах, а також про санкції проти держав, які не бажають приймати назад своїх громадян.

Позиція в питанні біженців

Утім й раніше, коли АКК посідала пост прем'єр-міністерки Саару, а до того - голови МВС цієї федеральної землі, вона займала чітку позицію у питанні біженців.

Поки по всій Німеччині сперечалися, чи припустимо робити юним біженцям рентген кисті, щоб встановити їхній справжній вік, у Саарі таку практику активно застосовували. І з'ясовувалося, до речі, що до третини нібито неповнолітніх шукачів притулку занижували свій вік.

Згодом Крамп-Карренбауер вимагала депортувати сирійців, які скоїли в Німеччині злочини, попри те, що на їхній батьківщині тривала громадянська війна. А в країни, охоплені війнами, за німецькими законами не можна висилати навіть злочинців.

Нову голову ХДС Крамп-Карренбауер непокоїть посилення ісламу в німецькому суспільстві внаслідок припливу біженців з мусульманських країн до Європи. Особливо тривожать її ті "течії ісламу, які несумісні з нашими уявленнями про відкрите суспільство", написала вона у великій статті, опублікованій 10 березня в газеті Welt am Sonntag.

Лідерка християнських демократів вважає, що Європі слід "дати імпульс розвитку ісламу такого зразка, який відповідав би нашим уявленням про цінності". Під "нашими" вірянка-католичка розуміє християнські цінності і пропонує заснувати в Європі навчальні заклади, в яких навчали б майбутніх імамів.

Відповідь АКК президенту Франції

Стаття у Welt am Sonntag стала відповіддю АКК на полум'яний проєвропейський заклик, з яким Еммануель Макрон звернувся 4 березня до громадян ЄС. До ініціатив президента Франції, спрямованих на радикальне реформування і оновлення Європейського Союзу, АКК поставилася стриманіше, ніж раніше це робила Анґела Меркель.

Аннеґрет Крамп-Карренбауер приймає вітання після обрання головою ХДС

Євроскептикам з числа консерваторів напевне сподобалася досить різка відмова голови ХДС підтримати французькі пропозиції, реалізація яких могла б мати для Німеччини негативні фінансові наслідки. Водночас - на відміну від Меркель - Крамп-Карренбауер сильніше підкреслює "самостійну відповідальність національних країн" і активніше виступає проти перетворення ЄС на "європейську супердержаву".

АКК і аборти

Відрізняються погляди АКК від поглядів Меркель і з інших питань, що викликають суперечки між консервативно і ліберально налаштованими німцями.

Це, для прикладу, тема абортів. На відміну від Анґели Меркель, АКК була категорично проти нещодавньої лібералізації параграфа 219а Кримінального кодексу, який забороняв публічне інформування про послуги з переривання вагітності. "Охорона життя - народженого і ще ненародженого - має для ХДС першочергове значення", - написала Крамп-Карренбауер у своєму Twitter.

Аннеґрет Крамп-Карренбауер з чоловіком під час карнавальних заходів

За час, що минув після обрання головою ХДС, АКК раз по раз промовляла фрази, що пестять слух консерваторів, які прихильні до колишніх традиційних цінностей та моральних норм. До числа таких фраз багато хто в Німеччині відніс і один з її нещодавніх карнавальних жартів.

Голова ХДС і сексуальні меншини

Розважаючи карнавалістів у місті Штокках на півдні Німеччини, Крамп-Карренбауер, маючи на увазі столичну ліволіберальну публіку, пройшлася по "фракції любителів лате-мак'ято, котрі обстоюють туалети для представників третьої статі". Це, мовляв, для тих чоловіків, уїдливо зауважила вона, "які ще не знають, чи можна їм, справляючи малу нужду, ще стояти, чи належить сідати".

Представники третьої статі та інших сексуальних меншин жахливо образилися на голову ХДС, зажадали вибачень, а генеральний секретар соціал-демократів Ларс Клінґбайль (Lars Klingbeil) розцінив жарт АКК як приклад того, "який ультраконсервативний вітер тепер знову віє в ХДС".

Карнавалісти у Дюссельдорфі вважають, що АКК веде ХДС вправо

Але і в самому ХДС багато з тих, які хотіли бачити на посаді голови партії людину, що продовжує політику Меркель, вважають: АКК аж надто сильно йде на повідці в консервативних догматиків, які ностальгують за старими добрими часами. Зокрема, у "Союзу цінностей", який набуває впливу всередині ХДС та об'єднує близько двох тисяч консерваторів старого гарту - внутрішньопартійних опонентів Меркель.

Аналітики, які давно спостерігають за політичною кар'єрою Аннеґрет Крамп-Карренбауер, вважають, що її посилена консервативна риторика - це спроба примирити різні фланги в ХДС, домогтися єдності партії, яка опинилася на зламі в результаті міграційної кризи, що виникла восени 2015 року. А ще - повернути тих, хто на знак протесту проти політики Меркель переметнувся до правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" (АдН). Лідер "братнього" баварського Християнсько-соціального союзу (ХСС) Маркус Зедер (Markus Söder) вже відкрито закликав "заблудлих консерваторів", які перейшли в АдН, повернутися назад.