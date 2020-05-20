Ґергарда Шредера переобрали головою ради директорів "Роснафти"

Колишнього канцлера Німеччини Ґергарда Шредера (Gerhard Schröder) переобрали головою ради директорів "Роснафти". Про це повідомляється у заяві цього концерну, опублікованій у понеділок, 8 червня.

Згідно з повідомленням, Шредера переобрали за підсумками річних зборів акціонерів, що відбулися 5 червня. Крім того, до складу ради також переобрали главу дочірньої компанії "Газпром" Nord Stream 2 Маттіаса Варніга (Matthias Warnig).

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Ґергард Шредер очолює раду директорів "Роснафти" з 2017 року. У Німеччині 76-річного колишнього канцлера критикують за роботу на підконтрольні Кремлю концерни "Роснафта" і "Газпром". Сам Шредер заявляє, що це його особиста справа. Ексканцлера Німеччини вважають близьким другом президента Росії Володимира Путіна.

Раніше повідомлялося, що Шредеру вирішили виплатити винагороду за 2019 рік у 600 тисяч доларів на зборах акціонерів "Роснафти". Маттіас Варніг отримає 580 тисяч доларів.

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