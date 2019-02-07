Ішинґер застеріг світові держави від суперництва

Світові лідери повинні утриматися від суперництва на міжнародній арені. Про це голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфґанґ Ішинґер (Wolfgang Ischinger) заявив у п'ятницю, 8 лютого, в інтерв'ю Deutsche Welle. Він висловив свій коментар незадовго до відкриття форуму, який цього разу відбудеться у Баварії 15-17 лютого.

"Думаю, це стане серйозною катастрофою для світу в майбутньому, якщо ми допустимо розвиток ситуації за участю провідних держав, яка буде виглядати як класичне суперництво великих держав", - наголосив німецький дипломат.

За його словами, "навіть у Росії і Сполучених Штатів, у Європи та Китаю і інших" світових гравців - достатньо спільних тем, "щоб спробувати працювати разом", поставити "інтеграцію вище того суперництва, яке, як здається, є девізом 2019 року" .

Франція зосередиться на вирішенні внутрішніх проблем

У четвер, 7 лютого, стало відомо, що президент Франції Еммануель Макрон відмовився від участі в конференції в Мюнхені і спільного виступу з канцлеркою ФРН Анґелою Меркель (Angela Merkel). Низка ЗМІ, у тому числі німецька газета Süddeutsche Zeitung, розцінила це як ознаки "затяжного відчуження" між Берліном і Парижем.

Тим часом про відмову Макрона брати участь у форумі в Баварії Єлисейський палац повідомив оргкомітету конференції ще 1 лютого.

Ішинґер закликав у зв'язку з цим не драматизувати ситуацію. За його словами, причиною стала необхідність президента Франції зосередитися на "веденні національного діалогу" і вирішенні "внутрішніх проблем".

Про зміцнення європейського військового потенціалу

Голова Мюнхенської конференції також згадав спільні ініціативи двох держав в галузі озброєнь, нагадавши про виділення Берліном і Парижем фінансування на проект створення нового покоління бойового винищувача.

Компанії Dassault Aviation і Airbus 7 лютого підписали перший дослідницький контракт у межах створення "Повітряної бойової системи майбутнього" (SCAF).

"Це вкрай важлива, символічна, але в той же час предметна, нова ініціатива, спрямована на зміцнення і об'єднання європейського військового потенціалу", - зазначив Ішинґер.

Організатори Мюнхенської конференції з безпеки очікують цього року рекордної кількості учасників-високопосадовців. Серед 500 гостей форуму, за інформацією на даний момент, буде 40 глав держав і урядів та 100 міністрів.

Форум, який традиційно пройде в готелі "Баварський двір", відкриють міністерка оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) і її британський колега Гевін Вільямсон.