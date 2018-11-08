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Ічня - українське місто в Чернігівській області. Поблизу Ічні розташовані склади боєприпасів, на яких у жовтні 2018 року виникла пожежа, котра, в свою чергу, призвела до детонації боєприпасів. Через загрозу життю населенню довелось тимчасово евакуювати близько 12,5 тисяч осіб з 38 населених пунктів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.