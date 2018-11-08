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Ічня

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ічня".

Ічня - українське місто в Чернігівській області. Поблизу Ічні розташовані склади боєприпасів, на яких у жовтні 2018 року виникла пожежа, котра, в свою чергу, призвела до детонації боєприпасів. Через загрозу життю населенню довелось тимчасово евакуювати близько 12,5 тисяч осіб з 38 населених пунктів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Прокуратура: Підтверджується підозра про диверсію під Ічнею

Прокуратура: Підтверджується підозра про диверсію під Ічнею 08.11.2018

Диверсія як причина вибухів на складах боєприпасів під Ічнею підтверджується як основна версія слідства, кажуть у військовій прокуратурі. На місці вибухів триває розмінування.
Пожежу на арсеналі біля Ічні повністю ліквідували

Пожежу на арсеналі біля Ічні повністю ліквідували 24.10.2018

У Чернігівській області остаточно ліквідували пожежу на арсеналі біля Ічні. В Ічнянському районі відновлюється рух автотранспорту та залізничне сполучення. Жителям дозволили повертатися до своїх домівок.

Матіос: Слідство вказує на диверсійні дії на арсеналі в Ічні

Матіос: Слідство вказує на диверсійні дії на арсеналі в Ічні 20.10.2018

Анатолій Матіос заявив, що причиною інциденту в Ічні, ймовірно, була "закладка" вибухівки. За кілька днів до пожежі неподалік арсеналу бачили двох невідомих чоловіків у камуфляжі.
Вибухи боєприпасів: ціна політичних обіцянок (відео)

Вибухи боєприпасів: ціна політичних обіцянок (відео) 18.10.2018

Після вибухів боєприпасів на складах влада щоразу щедро обіцяє ремонт і компенсації. DW перевірила, чи виконала влада обіцяне через рік після вибухів у Павлівці на Вінниччині.

Вибухи на військових складах: ціна політичних обіцянок (17.10.2018) 18.10.2018

Після вибухів боєприпасів на складах влада щоразу обіцяє ремонт і компенсації. DW перевірила, чи виконала влада обіцяне через рік після вибухів у Павлівці на Вінниччині.

НАТО готовий допомогти Україні з безпекою складів боєприпасів

НАТО готовий допомогти Україні з безпекою складів боєприпасів 16.10.2018

Північноатлантичний альянс готовий розширити підтримку Україні у впровадженні стандартів НАТО з безпеки на складах боєприпасів. Про це повідомив чиновник Альянсу після зустрічі Столтенберга з Клімкіним.
Понад 90 осіб перебувають у лікарнях Ічні після пожежі на військових складах

Понад 90 осіб перебувають у лікарнях Ічні після пожежі на військових складах 15.10.2018

У лікарнях Ічні знаходиться 91 людина, яких евакуювали після детонації боєприпасів та пожежі на військовому арсеналі. Піротехніки вилучили в районі понад 1700 вибухонебезпечних предметів.
Міноборони заявило про ліквідацію пожежі на арсеналі під Ічнею

Міноборони заявило про ліквідацію пожежі на арсеналі під Ічнею 11.10.2018

Пожежу на арсеналі біля Ічні Чернігівської області повністю ліквідовано. Поодинокі вибухи на тліючих майданчиках не несуть загрози, повідомили в міністерстві оборони України.
В Україні виділили кошти на подолання наслідків вибухів біля Ічні

В Україні виділили кошти на подолання наслідків вибухів біля Ічні 10.10.2018

Уряд України виділив 100 мільйонів гривень на подолання наслідків вибухів арсеналу на Чернігівщині. У місті Ічня зруйновано шість житлових будинків, повідомили в Національній поліції.

Вибухи біля Ічні: що з евакуйованими? (10.10.2018) 10.10.2018

Через вибухи на військових складах в Ічні з прилеглих населених пунктів евакуювали понад 12500 людей. В яких умовах вони перебувають?
На арсеналі біля Ічні триває детонація боєприпасів

На арсеналі біля Ічні триває детонація боєприпасів 10.10.2018

Рятувальники не можуть приступити до ліквідації наслідків надзвичайної події на арсеналі біля Ічні в Чернігівській області, оскільки там досі тривають вибухи.
Від тероризму до розкрадання: чому в Україні вибухають артилерійські склади

Від тероризму до розкрадання: чому в Україні вибухають артилерійські склади 09.10.2018

Розслідування вибухів на складах із боєприпасами в Україні починаються із гучних заяв про ворожі диверсії. Та з часом кінці кримінальних справ плутаються у банальній недбалості, а то й у зловживаннях військових.
Пожежа на складах поблизу Ічні: СБУ розглядає три версії

Пожежа на складах поблизу Ічні: СБУ розглядає три версії 09.10.2018

Наразі розглядаються три версії причин детонації боєприпасів на військовому арсеналі поблизу міста Ічнія. ДНСН повідомляє про евакуацію понад 12,5 тисячі мешканців Ічні та інших населених пунктів.
Палають арсенали в Ічні: Україна не засвоїла уроків Балаклії та Калинівки

Палають арсенали в Ічні: Україна не засвоїла уроків Балаклії та Калинівки 09.10.2018

Масштабна пожежа на складах боєприпасів поблизу міста Ічня Чернігівської області є четвертим подібним інцидентом після початку конфлікту на Донбасі. Чому Україна досі не зробила висновків?

Горить арсенал на Чернігівщині (09.10.2018) 09.10.2018

Пожежа на військових складах з боєприпасами в Ічні на Чернігівщині - вже п’ята з початку війни на Донбасі.

СБУ відпрацьовує версію про можливу диверсію на арсеналі біля Ічні

СБУ відпрацьовує версію про можливу диверсію на арсеналі біля Ічні 09.10.2018

Пожежа на арсеналі біля Ічні Чернігівської області почалася після вибухів у різних місцях на його території, повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України. СБУ відпрацьовує версію про можливу диверсію.