 Італія та Мальта знову сперечаються щодо прийому судна з мігрантами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.08.2018

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Новини

Італія та Мальта знову сперечаються щодо прийому судна з мігрантами

Італія і Мальта не можуть дійти згоди, кому приймати судно зі 177-ма врятованими у Середземному морі мігрантами. Глава МВС Італії пригрозив відправити врятованих назад до Лівії, якщо ЄС не вирішить проблему.

Корабель італійської берегової охорони Diciotti, на якому перебувають врятовані 177 мігрантів

Корабель італійської берегової охорони Diciotti, на якому перебувають врятовані 177 мігрантів

Між Італією та Мальтою у неділю, 19 серпня, знову спалахнула суперечка щодо того, кому приймати судно з врятованими у Середземному морі мігрантами, інформує агенція dpa.

Італійська берегова охорона врятувала 16 серпня 190 мігрантів з човна, що плив у водах Мальти. Італійська сторона дозволила висадити на строві Лампедуза 13 людей, котрі потребували невідкладної медичної допомоги, заявивши, що інші 177 мігрантів має прийняти Мальта. Однак Мальта відмовилася це зробити.

Міністр інфраструктури і транспорту Італії Даніло Тонінеллі відреагував у своєму Twitter, що така поведінка Мальти може призвести до "санкцій" і закликав ЄС втрутитися в ситуацію та розподілити мігрантів між всіма країнами блоку. Очільник МВС Італії Маттео Сальвіні пригрозив відправити мігрантів, котрі перебувають на судні берегової охорони поблизу острова Лампедуза, назад до Лівії, якщо ЄС не вирішить це питання.

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На борту рятувального судна Aquarius перебуває понад 140 врятованих в Середземному морі мігрантів. Судно прийме Мальта, а згодом біженців розподілять між п'ятьма країнами-членами ЄС. (14.08.2018)

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Міністр внутрішніх справ Мальти Майкл Фаруджиа так само у соцмережі Twitter відповів, що єдиним рішенням може бути сходження мігрантами на берег на італійському острові Лампедуза. Він закинув італійській береговій охороні, що та навмисне врятувала біженців у водах Мальти, аби човен з ними не увійшов у води Італії.

Окрім того, прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат в інтерв'ю мальтійським ЗМІ заявив, що Мальта депортує назад до Італії 120 мігрантів, котрі прибули з Італії в пошуках роботи та проживали на Мальті у стайнях в нелюдських умовах.

Італія і Мальта останнім часом неодноразово не могли дійти згоди щодо того, кому приймати врятованих у Середземному морі мігрантів. Раніше Італія, новий уряд якої дотримується жорсткої антимігрантської позиції, заборонила приватним рятувальним судам з мігрантами на борту заходити в італійські порти. Міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні заявляв, що влада Італії заборонить заходити в італійські порти також і суднам міжнародних місій порятунку, що проводять операції в акваторії Середземного моря.

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