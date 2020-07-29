Італія запровадила обов'язкові тести на COVID-19 для приїжджих з низки країн ЄС

Мандрівники, які прибувають до Італії з Хорватії, Греції, Мальти та Іспанії, повинні проходити обов'язкове тестування на коронавірус. Цього вимагає наказ міністра охорони здоров'я Італії Роберто Сперанци, який набув чинності в четвер, 13 серпня. Цей захід діятиме щонайменше до 7 вересня.

Приїжджі з чотирьох вищезазначених країн можуть або пред'явити негативний результат тесту, зробленого протягом попередніх 72 годин, або ж зробити тест протягом 48 годин після прибуття до Італії у медичному закладі за місцем проживання. Міністерство не зазначило, чи цей захід стосується також транзитних подорожніх.

Читайте також: У Брюсселі тепер треба носити маску в усіх громадських місцях

Останнім часом в Італії фіксували багато нових випадків зараження коронавірусом серед італійців, які поверталися з відпочинку в Хорватії, Греції, Мальті та Іспанії. Італія також заборонила в'їзд з країн, де зростає кількість заражень, як-от з Колумбії, Сербії та Боснії і Герцеговини.

Нові обмеження на подорожі у Данії

Тим часом Данія 13 серпня оголосила, що не рекомендує своїм громадянам відвідувати Бельгію та Мальту. Причина - велика кількість нових випадків інфікування коронавірусом у цих країнах ЄС. Тепер подорожні, що прибувають з Бельгії та Мальти, повинні будуть пояснити причини їхнього відвідування Данії.

До цього Данія вже рекомендувала своїм громадянам не відвідувати без важливих причин Іспанію, Андорру, Болгарію, Люксембург, Румунію, а також Ірландію.

Читайте також: В Іспанії обмежують куріння, аби стримати поширення COVID-19