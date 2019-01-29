Італія дозволила врятованим мігрантам із судна Sea Watch зійти на берег

47 мігрантів, врятованих у Середземному морі судном німецької правозахисної організації Sea Watch, можуть зійти на італійський берег, заявив у середу, 30 січня, прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте.

Таке рішення він пояснив тим, що мігрантів, крім Італії, погодилися прийняти ще шість країн Євросоюзу. "Люксембург приєднався до списку дружніх держав, які відреагували на наше запрошення (прийняти мігрантів. - Ред.)", - цитує заяву Конте агенція AFP. Серед країн, які погодилися прийняти іммігрантів, які вже майже два тижні перебувають на судні, - Франція, Німеччина, Мальта, Португалія та Румунія.

Сходження мігрантів на берег, за словами очільника італійського уряду, розпочнеться "упродовж найближчих годин".

У Sea-Watch привітали рішення. Речник організації з цього приводу заявив, що "ситуація із заручниками, схоже, нарешті завершилася", цитує агентсвтво dpa.

Нагадаємо, 19 січня судно під нідерландським прапором німецької організації Sea Watch підібрало біля берегів Лівії мігрантів, у тому числі вісьмох дітей, які намагалися потрапити до Італії. Влада Італії дозволила судну пришвартуватися в бухті на Сицилії, проте заборонила мігрантам сходити на берег.

Ще влітку міністр внутрішніх справ Італії, віце-прем'єр Маттео Сальвіні пообіцяв заблокувати доступ до портів країни німецьким рятувальним місіям Sea Watch та Mission Lifeline. Тим часом 22 січня Німеччина оголосила про призупинення своєї участі у місії ЄС "Софія", яка має на меті боротьбу з нелегальними перевізниками людей. Берлін звинуватив Рим у саботажі місії.