Італія відмовилася змінювати бюджет попри вимоги ЄС

Популістський уряд Італії відмовився виконувати вимоги Єврокомісії та не планує змінювати державний бюджет. Про це заявив після засідання кабінету міністрів Італії ввечері у вівторок, 13 листопада, віце-прем'єр Луїджі Ді Майо. "Бюджет не змінюватиметься - ані кошторис, ані прогнози щодо зростання економіки... Ми переконані, що цей бюджет потрібен, щоб відновити економіку", - заявив представник "Руху п'яти зірок". Разом із союзниками з "Ліги півночі" керівна партія сподівається, що бюджет стане поштовхом для пожвавлення третьої за розміром економіки Єврозони та дозволить скоротити державний борг та дефіцит.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Єврокомісія відхилила проект бюджету Італії та закликала уряд у Римі доопрацювати цей документ. Брюссель встановив Риму строк для перегляду головного фінансового документа країни до 14 листопада.

Єврокомісія вимагала дотриматись у італійському бюджеті норм фінансової дисципліни, що діють у ЄС, і таким чином уникнути збільшення й без того великого боргу країни. Так, уряд Італії запланував на наступний рік дефіцит бюджету у 2,4 відсотка ВВП та 2,1 відсотка ВВП у 2020 році. Водночас Єврокомісія виходить з того, що дефіцит бюджету Італії становитиме 2,9 відсотка ВВП у 2019 році та 3,1 відсотка у 2020-му. І це при тому, що у ЄС встановлено обмеження дефіциту у 3 відсотки. Крім того, на думку Єврокомісії, економіка Італії зросте менш інтенсивно, ніж це передбачив уряд Італії - 1,2 відсотка проти 1,5 відсотка відповідно.

Брюссель попереджав Рим, що якщо бюджет країни не буде переглянутий, ЄС застосує фінансові санкції щодо Італії. Йдеться про штраф до 0,2 відсотка від ВВП, що у випадку Італії становить до 3,4 мільярда євро.