 Італія відмовилася змінювати бюджет попри вимоги ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.11.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Італія відмовилася змінювати бюджет попри вимоги ЄС

У Рима назріває конфлікт із Брюсселем через макроекономічні показники бюджету на наступний рік. Італія відмовляється виконувати вимоги Єврокомісії.

Італійський уряд планує збільшити держвитрати попри обурення Єврокомісії

Італійський уряд планує збільшити держвитрати попри обурення Єврокомісії

Популістський уряд Італії відмовився виконувати вимоги Єврокомісії та не планує змінювати державний бюджет. Про це заявив після засідання кабінету міністрів Італії ввечері у вівторок, 13 листопада, віце-прем'єр Луїджі Ді Майо. "Бюджет не змінюватиметься - ані кошторис, ані прогнози щодо зростання економіки... Ми переконані, що цей бюджет потрібен, щоб відновити економіку", - заявив представник "Руху п'яти зірок". Разом із союзниками з "Ліги півночі" керівна партія сподівається, що бюджет стане поштовхом для пожвавлення третьої за розміром економіки Єврозони та дозволить скоротити державний борг та дефіцит. 

Нагадаємо, наприкінці жовтня Єврокомісія відхилила проект бюджету Італії та закликала уряд у Римі доопрацювати цей документ. Брюссель встановив Риму строк для перегляду головного фінансового документа країни до 14 листопада. 

Єврокомісія вимагала дотриматись у італійському бюджеті норм фінансової дисципліни, що діють у ЄС, і таким чином уникнути збільшення й без того великого боргу країни. Так, уряд Італії запланував на наступний рік дефіцит бюджету у 2,4 відсотка ВВП та 2,1 відсотка ВВП у 2020 році. Водночас Єврокомісія виходить з того, що дефіцит бюджету Італії становитиме 2,9 відсотка ВВП у 2019 році та 3,1 відсотка у 2020-му. І це при тому, що у ЄС встановлено обмеження дефіциту у 3 відсотки. Крім того, на думку Єврокомісії, економіка Італії зросте менш інтенсивно, ніж це передбачив уряд Італії - 1,2 відсотка проти 1,5 відсотка відповідно. 

Брюссель попереджав Рим, що якщо бюджет країни не буде переглянутий, ЄС застосує фінансові санкції щодо Італії. Йдеться про штраф до 0,2 відсотка від ВВП, що у випадку Італії становить до 3,4 мільярда євро. 

DW.COM

Попри вимоги ЄС переглянути державний бюджет країни Італія наполягає на збереженні його основних засад. Водночас, італійський міністр фінансів Джованні Тріа готовий до "конструктивного діалогу" з Брюсселем. (09.11.2018)

Єврокомісія знизила показники зростання економіки ЄС у своєму актуалізованому прогнозі на 2018, 2019 і 2020 роки. (08.11.2018)

Також за темою

Treffen der Eurogruppe in Luxemburg

Єврокомісар: Новий бюджет Італії "беспрецедентно" порушує правила ЄС 18.10.2018

Дефіцит італійського бюджету значно вищий, ніж планувалось раніше, та "безпрецедентно" порушує критерії Євросоюзу, заявили в Єврокомісії. Італійський прем'єр демонструє непохитну реакцію на критику з Брюсселя.

Italien Regierung gescheitert - Guiseppe Conte gibt auf

Джузеппе Конте: Італія залишиться в Євросоюзі та Єврозоні 22.10.2018

Попри критику Єврокомісії щодо державного бюджету Італії на наступний рік, ніякого Italexit не буде і країна продовжить користуватись євро, заявив прем'єр-міністри Італії Джузеппе Конте.

Luigi Di Maio Giuseppe Conte Matteo Salvini Rom Haushalt Politik

Італійський уряд затвердив проект бюджету попри гучну критику Єврокомісії 20.10.2018

Уряд Італії на екстреному засіданні затвердив проект бюджету на 2019 рік, який викликав незадоволення Єврокомісії через високий дефіцит. Утім, прем'єр Конте демонструє готовність Рима до діалогу.

Реклама

Докладно

Тисячі ув'язнених перебувають на території ОРДЛО

Правозахисники: В'язні в ОРДЛО кинуті Україною напризволяще

Україна покинула напризволяще своїх громадян, що є в'язнями в так званих "ДНР/ЛНР", констатують правозахисники. 

Рік Перрі

Перрі: Європа має диверсифікувати енергетичні потоки

Міністр енергетики США закликає не дозволити Росії використовувати газопостачання "як зброю залякування". 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  