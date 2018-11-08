Італія відмовилась переглядати проект держбюджету на вимогу ЄС

Італія не змінить "основні" аспекти проекту державного бюджету на 2019 рік, незважаючи на вимоги Євросоюзу. Про це в п'ятницю, 9 листопада, заявив міністр фінансів Італії Джованні Тріа, інформує агенція dpa. Італія бажає продовжити "конструктивний діалог" із Брюсселем, але "основні засади і характеристики нашого бюджету залишаться в силі", зазначив Тріа.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня Єврокомісія відхилила проект бюджету Італії на 2019 рік та закликала уряд у Римі переглянути і допрацювати цей документ. Плани італійського уряду на наступний рік передбачають дефіцит бюджету на рівні 2,4 відсотка валового внутрішнього продукту (ВВП) у той час, як попередній уряд закладав 0,8 відсотка.

Євросоюз надав Італії час до 13 листопада, щоб подати виправлений проект бюджету. В іншому разі країні може загрожувати штраф до 0,2 відсотка від ВВП, що у випадку Італії становить до 3,4 мільярда євро.

Керівництво ЄС вважає, що політика нового уряду Італії, який вирішив відмовитися від колишнього курсу економії фінансових коштів і консолідації бюджету, загрожує фінансовій стабільності в Єврозоні і в усьому Європейському Союзі. Віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс вказав на те, що державна заборгованість Італії вже становить 2,3 трильйона євро або близько 130 відсотків від ВВП, що значно більше цілі ЄС у 60 відсотків.