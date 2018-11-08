 Італія відмовилась переглядати проект держбюджету на вимогу ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.11.2018

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Новини

Італія відмовилась переглядати проект держбюджету на вимогу ЄС

Попри вимоги ЄС переглянути державний бюджет країни Італія наполягає на збереженні його основних засад. Водночас, італійський міністр фінансів Джованні Тріа готовий до "конструктивного діалогу" з Брюсселем.

Міністр фінансів Італії Джованні Тріа

Міністр фінансів Італії Джованні Тріа

Італія не змінить "основні" аспекти проекту державного бюджету на 2019 рік, незважаючи на вимоги Євросоюзу. Про це в п'ятницю, 9 листопада, заявив міністр фінансів Італії Джованні Тріа, інформує агенція dpa. Італія бажає продовжити "конструктивний діалог" із Брюсселем, але "основні засади і характеристики нашого бюджету залишаться в силі", зазначив Тріа.

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Нагадаємо, що наприкінці жовтня Єврокомісія відхилила проект бюджету Італії на 2019 рік та закликала уряд у Римі переглянути і допрацювати цей документ. Плани італійського уряду на наступний рік передбачають дефіцит бюджету на рівні 2,4 відсотка валового внутрішнього продукту (ВВП) у той час, як попередній уряд закладав 0,8 відсотка.

Євросоюз надав Італії час до 13 листопада, щоб подати виправлений проект бюджету. В іншому разі країні може загрожувати штраф до 0,2 відсотка від ВВП, що у випадку Італії становить до 3,4 мільярда євро. 

Керівництво ЄС вважає, що політика нового уряду Італії, який вирішив відмовитися від колишнього курсу економії фінансових коштів і консолідації бюджету, загрожує фінансовій стабільності в Єврозоні і в усьому Європейському Союзі. Віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс вказав на те, що державна заборгованість Італії вже становить 2,3 трильйона євро або близько 130 відсотків від ВВП, що значно більше цілі ЄС у 60 відсотків.

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