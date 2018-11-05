Історія наркобарона "Ель Чапо": наркоімперія, вбивства, втечі з тюрем

"Ель Чапо" (El Chapo) з іспанської перекладається як "Коротун". Це прізвисько легендарного мексиканського наркобарона Хоакіна Гусмана звучить майже мило, але йдеться лише про його скромний зріст - 1,68 метра. Історія цього 61-річного чоловіка характеризується зовсім іншими епітетами - у Нью-Йорку 6 листопада розпочався судовий процес над "Коротуном", йому загрожує довічне ув'язнення. Прокуратура Манхетенна має 300 тисяч сторінок із доказами вчинених ним злочинів, про кожен з яких окремо можна знімати круті детективні серії. Гусману інкримінують, зокрема, 33 вбивства та контрабанду до США понад 150 тонн кокаїну. Заходи безпеки щодо цього судового процесу - безпрецедентні, адже раніше "Коротуну" вдавалися ефектні втечі з тюрем.

Кримінальна історія Хоакіна Гусмана почалась у 1980-х роках. Тоді завдяки неабиякій спритності та брутальним засобам досягнення мети йому вдалось очолити контрабандний потік колумбійського кокаїну з Мексики до США. Працюючи на різноманітні кримінальні картелі, "Ель Чапо" швидко створив собі ім'я, тож доволі скоро колумбійці почали продавати свій товар напряму новому наркобарону. Люди "Коротуна" вирили тоді чи не перший тунель з Мексики до США - і таким чином убезпечили свій кримінальний бізнес від пильних очей митників та прикордонників по обидва боки кордону. За останні 25 років було викрито близько 180 таких тунелів - деякі у доволі примітивному стані, а деякі - оснащені лампами, вентиляторами і навіть коліями.

У США "Коротуна" супроводжують за підвищених заходів безпеки

1993 рік: перший розшук

У 1993 році мексиканська влада вперше оголосила Гусмана у розшук. Тоді йому вдалось утекти до Гватемали. Втім, через деякий час його там затримали і передали Мексиці, де "Коротуна" засудили до 20-ти років ув'язнення. Однак у 2001-му Гусман утік з в'язниці - як у кіно, на вантажівці, що вивозила з тюрми білизну для прання.

Під захистом цілої армії озброєних бойовиків Гусман оселився на своїй батьківщині - у штаті Сіналоа, що на заході Мексики. І продовжив займатись тим, чим раніше, тільки у ще більших масштабах. У 2015-му він навіть погодився на інтерв'ю голлівудській зірці Шону Пенну, якому гордо повідомив: "Я постачаю більше героїну, метамфетаміну, кокаїну та марихуани, ніж будь-хто у світі. В мене є цілий флот субмарин, кораблів, літаків та вантажівок".

Поговорити "Коротун" погодився тільки з Шоном Пенном у 2015-му

І цей флот, що діяв в усьому світі, приніс "Ель Чапо" мільярди доларів та повагу співвітчизників. Багато мексиканців захоплювалися ним, попри його відповідальність за розв'язання нарковійн, які принесли Мексиці багато проблем. Але "Коротун" мав те, про що мріяло багато мексиканців: гроші і владу.

Через тунель на свободу

Через 13 років після першої втечі з в'язниці мексиканські правоохоронці затримали Гусмана знову. І цього разу тримали його у в'язниці суворого режиму, в якій контролювали кожну шпарину. Утім, і це не допомогло: через рік "Коротуна" одного дня не знайшли у камері. Але виявили 1,5-кілометровий тунель, що тягнувся з душової кімнати у в'язниці на свободу. І ця втеча Гусмана з в'язниці не обійшлася без сприяння співробітників виправного закладу.

На початку 2016-го "Коротуна" затримали і з того часу він у в'язниці

У 2016 році, невдовзі після пам'ятного інтерв'ю Шону Пенну, мексиканській поліції вдалось затримати Гусмана знову, і вже на початку 2017-го його екстрадували до США. У федеральній в'язниці Нью-Йорка "Коротуна" увесь цей час цілодобово тримали в одиночній камері без "вікон". Лише годину на добу йому дозволяли дивитись телевізор чи тренуватись. Гусмана, звичайно, такі умови в американській в'язниці обурили, і він оскаржив їх у суді Нью-Йорка, пославшись також на стан депресії та галюцинації. Зрештою йому дозволили зустрічі з адвокатами та семирічними доньками-близнючками.

Процес з підвищеними заходами безпеки

Лише тепер у США розпочався судовий процес на Гусманом, попри те, що це мало відбутися ще у вересні. Утім, захист "Коротуна" затягував початок розгляду справи у суді, стверджуючи, що потребує більше часу на вивчення матеріалів справи. Зараз ця аргументація вже не спрацьовує. Зараз суд має визначити 12 присяжних, які вирішуватимуть долю "Коротуна". За розпорядженням суду, з міркувань безпеки їхні імена триматимуть в таємниці, а їх самих посилено охоронятимуть.

Під особливою охороною перебувають також 16 свідків, які погодились дати свічення у суді. І для цього є усі підстави - мексиканського суддю, який розглядав справу "Коротуна", у 2016-му році застрелили прямо на вулиці.