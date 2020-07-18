Історія в одному фото: Париж - кіно на воді

"Кіно на воді" - "Cinema Sur L'Eau" - у Парижі стартував особливий проєкт у межах щорічного Пляжного фестивалю. Такий кінозал на воді влаштували в Басін-де-ла-Віллет. Це найбільше штучне озеро французької столиці, яке поєднує два паризьких канали. Тут достатньо місця для того, аби зберігати соціальну дистанцію, що є обов'язковою передумовою для масових заходів у часи коронавірусу. Мати власний човен не потрібно. Організатори мають загалом 38 човнів, з яких любителі кіно можуть насолоджуватись фільмами, що транслюються на встановлений на березі величезний екран. Той, хто потрапив на такий сеанс на воді, може вважати себе справжнім щасливчиком, оскільки квитків у вільному продажу нема - їх розігрують у лотерею.