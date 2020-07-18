 Історія в одному фото: Париж - кіно на воді | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 20.07.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура й стиль життя

Історія в одному фото: Париж - кіно на воді

Романтичний човен, плескіт води й безплатне морозиво: чудові передумови для особливого кіновечора.

Кіно на воді - Cinema Sur L'Eau - у Парижі стартував особливий проєкт у межах щорічного Пляжного фестивалю

"Кіно на воді" - "Cinema Sur L'Eau" - у Парижі стартував особливий проєкт у межах щорічного Пляжного фестивалю. Такий кінозал на воді влаштували в Басін-де-ла-Віллет. Це найбільше штучне озеро французької столиці, яке поєднує два паризьких канали. Тут достатньо місця для того, аби зберігати соціальну дистанцію, що є обов'язковою передумовою для масових заходів у часи коронавірусу. Мати власний човен не потрібно. Організатори мають загалом 38 човнів, з яких любителі кіно можуть насолоджуватись фільмами, що транслюються на встановлений на березі величезний екран. Той, хто потрапив на такий сеанс на воді, може вважати себе справжнім щасливчиком, оскільки квитків у вільному продажу нема - їх розігрують у лотерею.

 

DW.COM

Екстремальна велодоріжка в Баварії (фото)

Загальна протяжність доріжок для велосипедних подорожей у Німеччині становить близько 40 тисяч кілометрів. Та нові пів кілометра в Баварії викликали неабиякий подив та зацікавленість. (14.07.2020)  

Американські шоу в часи пандемії (фото)

Індустрію розваг США, схоже, не спинити навіть у часи пандемії COVID-19. Вона жодним чином не впливає на гасло "Вище, гучніше, небезпечніше" - попри найвищі показники заражень у світі. (13.07.2020)  

Лик Ісуса Христа вразив експертів (фото)

Ці фотографії зроблені у східнонімецькому місті Цайці. Під час ремонту місцевої церкви Святого Михаїла було виявлено ранньоготичне зображення Ісуса Христа. (10.07.2020)  

Також за темою

Frankreich Nantes | Großbrand in Kathedrale

У французькому Нанті палає собор 15-го століття 18.07.2020

Собор святих Петра і Павла у Нанті, який охопила пожежа, є одним з найбільших кафедральних соборів Франції.

Frankreich | Bastille Day | Nationalfeiertag 2020 | Coronavirus | Militärparade

Франція вшанувала медпрацівників на святкуванні Дня взяття Бастилії 14.07.2020

Цього року через коронавірус скасували традиційний військовий парад на Єлисейських полях в Парижі - вперше після закінчення Другої світової війни. Огляд військ і урочиста церемонія відбулися лише на площі Згоди.

Frankreich Paris Louvre Museum

У Парижі відкрили для відвідувачів Лувр 06.07.2020

Найбільш відвідуваний музей світу - Лувр - знову відчинив свої двері для відвідувачів. Але третина галерей залишаються зачиненими для відвідувачів.

Реклама

Відео

Тектонічний розлом біля Чорного моря: Стамбулу загрожує масштабна катастрофа. "Європа у фокусі" (20.07.2020)

Бої без правил у Росії: шоу не для слабонервних. Хто відповість за смерть тисяч іспанців від коронавірусу. Як акторка у Великобританії бореться проти расизму.  

Три в одному: велосипед, човен, дім (17.07.2020)

Велосипед-амфібія - чудернацький винахід латвійського конструктора Айгарса Лаузіса. Це і дім на колесах, і човен, і електровелосипед. Словами не поясниш, на Z-Triton треба лише дивитися.  

Фотогалерея

Рейнська романтика: замки та фортеці в долині Рейну

Рейнська романтика: замки та фортеці в долині Рейну

Лицарі, романтика й вино - Верхня долина Середнього Рейну відома своєю унікальною кількістю замків і фортець.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  