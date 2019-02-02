 Історичний візит Папи Римського на Аравійський півострів завершився великою месою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.02.2019

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Новини

Історичний візит Папи Римського на Аравійський півострів завершився великою месою

На месі проти неба в Об'єднаних Арабських Еміратах були присутні, за даними місцевої влади, близько 180 тисяч вірян-католиків.

Папа Римський служить месу в Абу-Дабі

Папа Римський служить месу в Абу-Дабі

На завершення історичного візиту в Об'єднані Арабські Емірати Папа Римський Франциск у вівторок, 5 лютого, відслужив месу проти неба перед понад сотнею тисяч вірян. За оцінками місцевої влади, на богослужінні були присутні близько 180-ти тисяч людей. Лише квитків на місця для сидіння поширили 135 тисяч.  

При прибутті на стадіон в Абу-Дабі Франциск вітав захоплений натовп зі свого папамобіля. Віряни розмахували прапорами Ватикану та тримали вітальні плакати. Люди прибули на месу на більш ніж двох тисячах автобусів з усієї країни.

"Звісно, вам нелегко жити вдалині від своєї домівки та, можливо, через відсутність поруч найдорожчих людей відчувати непевність майбутнього", - сказав Папа Римський під час меси, цитує агентство AFP. При цьому він мав на увазі походження католиків у ОАЕ: з близько мільйона вірян Римо-католицької церкви, які проживають у цій країні, переважна більшість - заробітчани з країн Азії. "Ви - це хор, що охоплює розмаїття народів, мов та обрядів", - зазначив Франциск.

Папа Римський під час візиту в Об'єднані Арабські Емірати

Папа Римський під час візиту в Об'єднані Арабські Емірати

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У традиційному різдвяному посланні Urbi et Orbi Папа Римський Франциск закликав народи наново відкрити узи братерства та висловив сподівання на завершення конфліктів в Україні та інших державах. (25.12.2018)

Лідер 1,3 мільярда католиків під час під час святкової меси з нагоди Різдва наголосив, що "пожива для життя - це не матеріальні багатства, а любов". (25.12.2018)

Папа Римський 3 лютого розпочав історичний візит в ОАЕ. Він став першим главою католицької церкви, який прибув на Аравійській півострів - колиску ісламу. Франциск назвав діалог з ісламом одним з головних пунктів свого перебування на чолі Римо-католицької церкви. Напередодні він підписав з великим імамом Університету аль-Азгар Ахмадом аль-Таїбом спільну декларцію, в якій йдеться про боротьбу обох релігій проти екстремізму та тероризму, а також міститься заклик до поширення культури толерантності. 

ОАЕ є відносно ліберальною країною порівняно з іншими арабськими державами. 2019 рік в ОАЕ проголосили "роком толерантності". Утім, на адресу влади лунає й критика через придушення інакодумства. На відміну від консервативної Саудівської Аравії, в ОАЕ є християнські храми, хоча публічні меси й заборонені. Утім, для Папи зробили виняток.

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"Меса - не шоу": Папа Франциск проти смартфонів на богослужіннях (08.11.2017)

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