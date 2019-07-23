 Іспанія ще на крок наблизилася до позачергових виборів парламенту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.07.2019

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Новини

Іспанія ще на крок наблизилася до позачергових виборів парламенту

Чинний прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес провалив другий тур парламентського голосування за повторне затвердження його главою уряду. Це підвищує шанси проведення дострокових виборів у країни.

Парламент Іспанії не зміг обрати Педро Санчеса прем'єром і з другої спроби

Парламент Іспанії не зміг обрати Педро Санчеса прем'єром і з другої спроби

Іспанський парламент у четвер, 25 липня, провалив другу спробу голосування щодо затвердження прем'єр-міністром країни чинного глави уряду Педро Санчеса. Проти його кандидатури виступили 155 депутатів, "за" проголосували 124, а ще 67 утрималися, повідомляє агенція dpa. При цьому всі депутати від лівопопулістської партії "Подемос", з якою ведуть коаліційні переговори соціалісти, утрималися від голосування.

Тепер, за даними іспанського телебачення, чергова спроба затвердження Санчеса може відбутися у вересні. Якщо цього не станеться, то королю Іспанії Феліпе VI, згідно з конституцією країни, доведеться 24 вересня оголосити нові позачергові парламентські вибори. Вони можуть відбутися 10 листопада.

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Паралельно з виборами до Європарламенту в Іспанії проводяться також і місцеві вибори. Досі в опитуваннях лідирували соціалісти, які нещодавно перемогли на парламентських виборах. (26.05.2019)

Іспанська соціалістична робітнича партія прем'єра Педро Санчеса здобула перемогу на парламентських виборах, але не має більшості. У парламент також пройшли п'ятеро ув'язнених каталонських сепаратистів. (29.04.2019)

До того ж, в Іспанській соціалістичній робітничій партії, головою якої є чинний прем'єр, цього місяця заявили, що якщо Санчеса не оберуть прем'єром у липні, то вони облишать спроби затвердити його на прем'єрській посаді, нагадує агенція Reuters.

Перший тур парламентського голосування за обрання Санчеса прем'єром відбувся у вівторок, 23 липня, однак політик не зміг здобути голосів абсолютної більшості парламентарів. Під час другого туру йому достатньо було підтримки простої більшості, однак голосування також виявилося для нього нерезультативним.

Як повідомлялося, на дострокових парламентських виборах в Іспанії 28 квітня перемогла Іспанська соціалістична робітнича партія Педро Санчеса, який очолює іспанський уряд з червня 2018 року. Однак, для формування парламентської більшості партії Санчеса голосів не вистачило, тому вона досі проводить переговори з партією "Подемос" щодо формування коаліції, однак результатів ці перемовини поки не принесли.

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Під час першого туру голосування в парламенті Іспанії чинний прем'єр-міністр країни Педро Санчес не зміг набрати абсолютної більшості голосів для затвердження главою уряду. Друге голосування відбудеться у четвер.

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