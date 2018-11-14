 Іспанія погрожує заблокувати угоду Брюсселя і Лондона про Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.11.2018

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Новини

Іспанія погрожує заблокувати угоду Брюсселя і Лондона про Brexit

Іспанія наполягає на тому, щоб Мадрид самостійно вирішував з Лондоном питання про статус Гібралтару. В іншому випадку на саміті ЄС іспанський прем'єр не підтримає угоду.

Гібралтар є британським анклавом з 1713 року

Гібралтар є британським анклавом з 1713 року

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що Іспанія голосуватиме проти угоди щодо виходу Великобританії з ЄС (Brexit), якщо в її положення про Гібралтар не внесуть зміни. "Якщо в неділю, 25 листопада, в угоді збережуть поточні умови, ми скажемо "ні", - заявив глава іспанського уряду у вівторок, 20 листопада, повідомляє dpa.

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Загалом в ЄС підтримують проект угоди щодо Brexit, узгоджений з британським урядом, повідомив Мішель Барньє. Питання продовження перехідного періоду після Brexit має бути з'ясоване цього тижня. (19.11.2018)

Мадрид запропонував британському Гібралтару розділити суверенітет з Іспанією, щоб після Brexit зберегти членство в Євросоюзі та відповідні привілеї. Яку реакцію це викликало? (04.07.2016)

Іспанський прем'єр зазначив, що питання Гібралтару є принципово важливим для його країни, і діалог щодо нього повинен відбуватись безпосередньо між Іспанією і Великобританією.

Раніше глава МЗС Іспанії Жозеп Боррель також заявляв, що Іспанія не прийме угоду щодо Brexit, якщо не буде ясності, як проходитимуть переговори щодо майбутнього статусу Гібралтару.

Гібралтар, що на півдні Піренейського півострова, перейшов до Великобританії в 1713 році за Утрехтським мирним договором. Іспанія потім кілька разів намагалася повернути цю територію. Наприкінці 1960-х років Мадрид вдався до закриття кордону з Гібралтаром і відкрив його повністю тільки в 1985 році, тобто за рік до вступу Іспанії до Європейського економічного співтовариства - попередника ЄС.

Угода про Brexit в нинішній версії є компромісом між Брюсселем та Лондоном, і має бути розглянута на позачерговорму саміті ЄС наприкінці листопада. Компромісний зміст цієї угоди викликав у Великобританіїурядову кризу.

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