Іспанія з 21 червня відкриє кордони для в'їзду з країн ЄС

Іспанія з 21 червня відкриє свої кордони для в'їзду з країн ЄС. Про це у неділю, 14 червня, у телезверненні заявив прем'єр-міністр країни Педро Санчес. "Іспанія скасує 21 червня прикордонний контроль з усіма країнами-членами", - сказав Санчес, цитує агенція новин AFP.

Винятком стане Португалія, жителі якої зможуть в'їжджати в Іспанію з 1 липня. Раніше планувалося, що саме з 1 липня Іспанія відкриє свої кордони і для мандрівників з інших країн. 21 червня в країні закінчується дія надзвичайного стану.

Іспанія, яка сильно постраждала від епідемії коронавірусної хвороби, тримала свої кордони закритими для туристів. Ті, хто приїжджає в країну, зараз мають пройти 14-денну обсервацію.

З 15 червня Іспанія почне пілотний проєкт, в рамках якого на Майорку та інші Балеарські острови буде дозволений в'їзд майже 11 тисячам німців. Туристи з ФРН мають пробути тут щонайменше п'ять днів і їм не потрібно буде перебувати на карантині після прибуття.

Деякі країни вже почали відкривати свої кордони для іноземців, які були закриті через пандемію коронавірусу. 13 червня свої кордони з усіма сусідніми країнами Євросоюзу після трьох місяців дії обмежень відкрила Польща. З 15 червня це зробить Німеччина та багато інших країн ЄС. Зовнішні кордони Євросоюзу будуть закритими до 30 червня. З 1 липня Єврокомісія рекомендувала дозволяти в'їзд до Шенгенської зони жителям третіх країн, де ситуація з поширенням коронавірусу перебуває під контролем, зокрема, Західних Балкан.

Італія відкрила свої кордони для туристів з ЄС на початку червня.