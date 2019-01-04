 Іспанія за два дні врятувала в Середземному морі 549 мігрантів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.01.2019

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Новини

Іспанія за два дні врятувала в Середземному морі 549 мігрантів

Іспанська берегова охорона перехопила в Середземному морі понад десяток човнів, на яких перевозили 549 людей. Серед урятованих є діти.

мігранти, Лівія, Середземне море

Мігранти в Середземному морі неподалік берегів Лівії. Фото з архіву

Іспанська берегова охорона за два дні врятувала 549 мігрантів, які намагалися перепливти Середземне море на човнах. У суботу, 5 січня, берегова охорона виявила в водах на схід від Гібралтарської протоки шість човнів, на яких нелегально перевозили 350 людей.

У неділю, 6 січня, врятували ще 199 мігрантів з п'яти човнів. Два з цих човнів - зовсім маленькі й надувні, не призначені для долання великих відстаней. На одному з них перебували серед інших четверо дітей, на іншому - десятеро дорослих, передає інформагенція AP.

За даними Європейської прикордонної служби Frontex, торік до Іспанії нелегально потрапили 57 тисяч мігрантів. Це удвічі більше, ніж 2017-го року.

Два кораблі з біженцями два тижні не пускають до портів ЄС

Тим часом два кораблі німецьких гуманітарних організацій, які врятували десятки мігрантів у Середземному морі, вже два тижні не можуть пристати до жодного порту країн ЄС, передає агентство AFP з посиланням на речника організації Sea-Watch.

На судні "Sea Watch 3" перебувають 32 мігрантів, троє з яких - діти. Їх урятували 22 грудня неподалік берегів Лівії. На борту другого корабля - "Professor Albrecht Penck" - перебувають 17 врятованих.

Мальта, Італія й Іспанія відмовилися приймати втікачів. Німеччина й Нідерланди оголосили, що готові їх прийняти, але за умови, що інші країни ЄС теж приєднаються.

За даними управління Верховного комісара ООН у справах біженців, у 2018 році 2262 мігранти загинули або безвісно зникли, намагаючись перетнути Середземне море.

Загалом торік до південних берегів ЄС дісталися Середземним морем 113 482 особи. У 2017-му їх було більше - 172 301.

  • Двоярусне ліжко, два стільці, синтезатор

    Сусідня камера 3.15: Біженці за ґратами

    Двоярусне ліжко, два стільці, синтезатор

    Вони прибули з Афганістану - 27-річний Хамед Кармі та його 25-річна дружина Фарішта Морахамі - й розташувалися в "своїй камері" у місті Гарлем в Нідерландах. Він грає на синтезаторі, вона слухає. Музика, а не війна. Та чи зможуть вони залишитися в Європі?

  • Безліч дверей, а за ними трохи денного світла

    Сусідня камера 3.15: Біженці за ґратами

    Безліч дверей, а за ними трохи денного світла

    Такий вигляд має колишня в'язниця "Де Купел" у Гарлемі. Тут розмістили кількасот біженців. Один із них - 25-річний Реда Ехсан з Ірану. Він відпочиває на столику у внутрішньому дворі. Тут перед ним відкривається зовсім інший вид на в'язницю.

  • В'язниця є в'язниця

    Сусідня камера 3.15: Біженці за ґратами

    В'язниця є в'язниця

    Навіть коли сама будівля підпадає під дію закону про захист архітектурних пам'яток і з людьми тут добро поводяться, в'язниця залишається в'язницею, і тут нічого не зміниш. Це особливо помітно на цьому фото спільного перекуру 36-річного Мохаммеда Бена Салема з Алжиру (ліворуч) та 22-річного Аміна Оші з Лівії.

  • Чашка чаю перед дверима

    Сусідня камера 3.15: Біженці за ґратами

    Чашка чаю перед дверима

    Сіратулла Хаятулла з Афганістану воліє краще пити чай, ніж каву. Ось тут, прямо перед дверима своєї камери. Можна було б уявити собі зручніші місця, можливо, навіть більш людні. Але 23-річний афганець, вочевидь, думає про щось позитивне, принаймні про це можна виснувати з виразу його обличчя.

  • Із Сомалі до Гарлема

    Сусідня камера 3.15: Біженці за ґратами

    Із Сомалі до Гарлема

    Самотніх жінок розмістили окремо. Крізь це вікно фотограф агентства AP Мухаммед Мухейсен побачив жінку з Сомалі. Іджаві Мохамед 41 рік. Тут вона, так само, як інші, чекає на непевне майбутнє. На її батьківщині панує насильство.

  • Афганістан, Сомалі, Ірак…

    Сусідня камера 3.15: Біженці за ґратами

    Афганістан, Сомалі, Ірак…

    Колишня в'язниця в Нідерландах - це такий собі мікрокосмос того, що в Європі називається "кризою біженців". Тут зустрічаються люди з кризових регіонів усього світу. 24-річний Яссір Хаджі та його 18-річна дружина Гербія прибули з Іраку. Гербія не ходить до перукарні чи косметичного салону. Брови їй підводить чоловік.

  • Така собі пральня

    Сусідня камера 3.15: Біженці за ґратами

    Така собі пральня

    Тут біженці знову потрапляють у впорядкований світ. Без війни, без хаосу, без безладу, а з точністю до навпаки. Такою пральнею багато-хто з них вже давно не міг користуватися у себе на батьківщині.

  • Кінець переслідуванням за гомосексуальність?

    Сусідня камера 3.15: Біженці за ґратами

    Кінець переслідуванням за гомосексуальність?

    Цей молодий чоловік не хоче розкривати своє ім'я. Так само він не хоче, щоб люди бачили повністю його обличчя. Причиною цього є його гомосексуальність. Відомо лише, що сам він з Марокко.

  • Допомога молитви

    Сусідня камера 3.15: Біженці за ґратами

    Допомога молитви

    65-річна Фатіма Хуссейн - одна з найстарших біженок, з якими фотограф агенції AP познайомився в Гарлемі. Жінка дозволила йому зазирнути до її камери та навіть зробити знімок у той час, коли вона молиться. Вона теж з Іраку.

  • Пас на вільне місце

    Сусідня камера 3.15: Біженці за ґратами

    Пас на вільне місце

    Нааран Баатар, якому 40 років, прибув до Гарлема з Монголії. Він грає в баскетбол на майданчику. Адміністрація та працівники притулків намагаються підготувати біженців до життя на волі. Якщо… Так, якщо їм дозволять залишитися та не депортують на батьківщину.

    Автор: Марко Ланґер, Валерій Сааков


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