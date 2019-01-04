Іспанія за два дні врятувала в Середземному морі 549 мігрантів

Іспанська берегова охорона за два дні врятувала 549 мігрантів, які намагалися перепливти Середземне море на човнах. У суботу, 5 січня, берегова охорона виявила в водах на схід від Гібралтарської протоки шість човнів, на яких нелегально перевозили 350 людей.

У неділю, 6 січня, врятували ще 199 мігрантів з п'яти човнів. Два з цих човнів - зовсім маленькі й надувні, не призначені для долання великих відстаней. На одному з них перебували серед інших четверо дітей, на іншому - десятеро дорослих, передає інформагенція AP.

За даними Європейської прикордонної служби Frontex, торік до Іспанії нелегально потрапили 57 тисяч мігрантів. Це удвічі більше, ніж 2017-го року.

Два кораблі з біженцями два тижні не пускають до портів ЄС

Тим часом два кораблі німецьких гуманітарних організацій, які врятували десятки мігрантів у Середземному морі, вже два тижні не можуть пристати до жодного порту країн ЄС, передає агентство AFP з посиланням на речника організації Sea-Watch.

На судні "Sea Watch 3" перебувають 32 мігрантів, троє з яких - діти. Їх урятували 22 грудня неподалік берегів Лівії. На борту другого корабля - "Professor Albrecht Penck" - перебувають 17 врятованих.

Мальта, Італія й Іспанія відмовилися приймати втікачів. Німеччина й Нідерланди оголосили, що готові їх прийняти, але за умови, що інші країни ЄС теж приєднаються.

За даними управління Верховного комісара ООН у справах біженців, у 2018 році 2262 мігранти загинули або безвісно зникли, намагаючись перетнути Середземне море.

Загалом торік до південних берегів ЄС дісталися Середземним морем 113 482 особи. У 2017-му їх було більше - 172 301.