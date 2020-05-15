 Іспанія запровадила карантин для всіх, хто прибуває до країни | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.05.2020

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Новини

Іспанія запровадила карантин для всіх, хто прибуває до країни

Мандрівники, які прибувають до Іспанії, повинні самоізолюватися на 14 днів. Таке правило буде чинне щонайменше до 15 червня.

Іспанія, пляж

Двоє жінок гуляють на пляжі міста Сан-Себастіан, травень 2020

Усі, хто прибуває до Іспанії, починаючи з п'ятниці, 15 травня, повинні будуть дотримуватися 14-денного карантину. Таке правило буде чинне до 15 червня. Мета - запобігти другій хвилі коронавірусу. Про це повідомляє у п'ятницю, 15 травня, інформагенція AFP з посиланням на іспанське міністерство внутрішніх справ.

Пасажирам, які прибули, міряють температуру в аеропортах і видають інструкцію щодо самоізоляції, якої необхідно дотримуватися. Тим, хто перебуває на карантині, дозволено покидати місце проживання тільки для того, аби придбати товари першої необхідності (їжу, ліки), відвідати лікаря або в разі надзвичайної ситуації. При цьому необхідно носити маски. Окрім того, новоприбулі повинні вказати свої контакти й адресу перебування на карантині.

Іспанія - на четвертому місці у світі за кількістю інфікованих коронавірусом, в країні інфіковано понад 230 тисяч людей від початку епідемії. Понад 27 тисяч людей, у яких діагностовано COVID-19,  померли, більш ніж 144 тисячі одужали.

Читайте також: Німеччина скасовує 14-денний карантин для осіб, які в'їжджають з ЄС

Від 11 травня уряд Іспанії почав пом'якшувати карантин. У низці регіонів країни населенню дозволили виходити на вулицю, але за умови дотримання соціальної дистанції. У цих регіонах ресторани знову можуть обслуговувати клієнтів, але в обмежених кількостях та тільки просто неба, а у колі родини та друзів тепер можуть збиратися до 10 осіб. Послаблення поширюються на Балеарські острови (включно з Майоркою), Країну Басків та низку інших регіонів. Мадрид і Барселона через побоювання щодо другої хвилі епідемії залишаються на суворому карантині.

  • Жінка виходить із магазину модного одягу в Нікосії, Кіпр

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    З поверненням!

    Через карантин крамниці по всій Європі були змушені зачинитися. Не став винятком і цей магазин модного одягу в центрі Нікосії на Кіпрі. З кінця березня на острові діяли суворі карантинні обмеження. Але 4 травня, відколи дозволили відновити роботу будівельних майданчиків та невеликих крамниць, цей магазин знову відчинив свої двері.

  • Люди вийшли на прогулянку на пляж міста Порту в перший день послаблення карантинних обмежень

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Повернення пляжного відпочинку

    Португальці тепер знову можуть насолодитися прогулянкою узбережжям. В умовах надзвичайного стану в країні, який запровадили ще 18 березня, відвідування пляжів було заборонене. Нині відновили роботу також крамниці й перукарні, однак у приміщеннях і надалі треба носити маски.

  • Перукарі в салоні краси в Афінах, Греція

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Візит до перукарні: час настав

    У Греції після майже півторамісячного простою відкрилися невеликі магазини й перукарні. Схоже, що найближчим часом перукарі по всій Європі матимуть багато роботи. Утім, ресторанам і барам доведеться почекати до кінця місяця.

  • Працівники громадського транспорту в Будапешті роздають захисні маски

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Хочеш вільно пересуватися - вдягни маску

    Явище, яке вже стало звичним для європейських вулиць: люди носять захисні маски у крамницях та транспорті. У Будапешті, столиці Угорщини, працівники громадського транспорту влаштували масову роздачу масок подорожнім.

  • Люди на вулицях Мадрида після послаблення обмежень

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Прогулянка вулицею - вже подія

    Жителям Іспанії майже два місяці було заборонено залишати свої домівки без поважної причини. Необхідність дотримання суворих обмежень і правил соціального дистанціювання ніхто не скасовував, але людям нарешті дозволили займатися спортом просто неба і виходити на прогулянки. Мадридці не могли пропустити таку нагоду й масово вийшли на вулиці.

  • Італійські взуттєвики змушені працювати в масках

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Повернення на роботу

    В Італії також діяли суворі карантинні обмеження, і підстав для виходу на вулицю в італійців було небагато. Але нині італійцям уже можна ходити на роботу. Зрозуміло, що за дотримання певних умов. Робітники взуттєвої фабрики у Кастельнуово-Вомано, що у провінції Терамо, змушені працювати в масках. Їхні робочі місця відокремлені пластиковими перегородками.

  • Вдягнені у захисні маски співробітники ритуальної служби несуть труну в Каталіні, Італія

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Провести в останню путь

    Послаблення обмежень в Італії також передбачає, що на похованні можуть бути присутніми до 15 осіб у масках. Раніше в Італії було заборонено відвідувати похорони, що позбавило багатьох людей можливості попрощатися із близькими.

  • Вчитель видає учню маску перед початком занять у віденській школі

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Відкриті школи

    В Австрії почалося поступове відновлення навчання у школах. Ріхард Фішер, вчитель із Відня, роздає учням медичні маски перед початком занять. У країні також знову дозволили відвідувати родичів у будинках для літніх людей. А невеликі магазини та інші підприємства відновили в Австрії роботу ще з 14 квітня.

  • Гравці мюнхенської Баварії повернулися до тренувань

    Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки

    Як же без футболу?

    До тренувань, щоправда, у невеликих групах, повернулися і професійні футболісти. Гравці чемпіона Бундесліги - мюнхенської "Баварії" - проводять тренування в рамках підготовки до продовження чемпіонату. З 15 травня в Німеччині має відновитися першість країни з футболу. Однак уболівальників на стадіонах не буде.

    Автор: Алекс Метьюс, Микола Кондратенко


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