Іспанія запровадила карантин для всіх, хто прибуває до країни

Усі, хто прибуває до Іспанії, починаючи з п'ятниці, 15 травня, повинні будуть дотримуватися 14-денного карантину. Таке правило буде чинне до 15 червня. Мета - запобігти другій хвилі коронавірусу. Про це повідомляє у п'ятницю, 15 травня, інформагенція AFP з посиланням на іспанське міністерство внутрішніх справ.

Пасажирам, які прибули, міряють температуру в аеропортах і видають інструкцію щодо самоізоляції, якої необхідно дотримуватися. Тим, хто перебуває на карантині, дозволено покидати місце проживання тільки для того, аби придбати товари першої необхідності (їжу, ліки), відвідати лікаря або в разі надзвичайної ситуації. При цьому необхідно носити маски. Окрім того, новоприбулі повинні вказати свої контакти й адресу перебування на карантині.

Іспанія - на четвертому місці у світі за кількістю інфікованих коронавірусом, в країні інфіковано понад 230 тисяч людей від початку епідемії. Понад 27 тисяч людей, у яких діагностовано COVID-19, померли, більш ніж 144 тисячі одужали.

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Від 11 травня уряд Іспанії почав пом'якшувати карантин. У низці регіонів країни населенню дозволили виходити на вулицю, але за умови дотримання соціальної дистанції. У цих регіонах ресторани знову можуть обслуговувати клієнтів, але в обмежених кількостях та тільки просто неба, а у колі родини та друзів тепер можуть збиратися до 10 осіб. Послаблення поширюються на Балеарські острови (включно з Майоркою), Країну Басків та низку інших регіонів. Мадрид і Барселона через побоювання щодо другої хвилі епідемії залишаються на суворому карантині.