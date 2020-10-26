Іспанія готова прийняти мігрантів з рятувального судна Open Arms

Іспанія знову запропонувала прийняти рятувальне судно Open Arms, яке зараз перебуває неподалік від італійського острова Лампедуза з 83 врятованими у Середземному морі мігрантами на борту. Уряд Іспанії відправить до рятувального судна військовий корабель, у супроводі якого Open Arms має дійти до острова Майорка, заявив у вівторок, 20 серпня, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Передбачається, що військовий корабель Audaz дістанеться Open Arms за три дні. Відстань від Лампедузи до Майорки становить близько тисячі кілометрів.

Перед цим міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес розкритикувала італійського прем'єр-міністра Маттео Сальвіні, який раніше заборонив судну зайти в італійський порт. Він "не піклується про людські життя", наголосила Роблес, передає агенція AFP. Сальвіні, своєю чергою, написав у Twitter, що "бути твердим - це єдиний спосіб запобігти Італії знову стати табором біженців Європи".

Тим часом ситуація на Open Arms погіршується. Раніше цього дня десятеро мігрантів вистрибнули з судна та намагалися дістатися Лампедузи вплав. У громадській організації Proactiva Open Arms, яка є власником судна, заявили, що ситуація на борту "вийшла з-під контролю". Люди знаходяться на кораблі вже 19 днів і перебувають у відчаї, оскільки жоден порт не приймає їх.

Нагадаємо, близько трьох тижнів тому судно Open Arms підібрало в Середземному морі мігрантів, які на гумових човнах намагалися дістатися з Лівії до Європи. Корабель зі 107 людьми вже понад п'ять днів стоїть неподалік від італійського острова Лампедуза. Влада Італії не дозволила йому заходити в порт, прийнявши лише 27 неповнолітніх мігрантів, які перебували без супроводу дорослих.

Раніше іспанський уряд вже пропонував прийняти мігрантів з Open Arms - спочатку в порту Альхесіраса, який знаходиться в 1,8 тисячі кілометра від Лампедузи, або в одному з портів на Балеарських островах - Менорці або Майорці, відстань до яких близько тисячі кілометрів. Однак Proаctiva Open Arms відхилила цю пропозицію і заявила, що люди на борту дуже виснажені і їм буде дуже важко перенести п'ятиденний перехід за несприятливих погодних умов.