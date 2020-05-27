 Ісландія обирає президента - фаворитом є чинний глава держави | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.06.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Ісландія обирає президента - фаворитом є чинний глава держави

Беззаперечним фаворитом виборчих перегонів в Ісландії є чинний президент Ґудні Йоханнессон.

Столиця Ісландії Рейк'явік

Столиця Ісландії Рейк'явік

В Ісландії в суботу, 27 червня, мешканці країни обирають президента, термін повноважень якого триває чотири роки, повідомляє агенція dpa.

Чинний президент, історик Ґудні Йоханнессон, який завершує свою першу чотирирічну каденцію, є беззаперечним фаворитом виборів. У 2016 році він став наймолодшим президентом в історії країни з моменту здобуття незалежності в 1944 році. Його основним суперником виступає бізнесмен Гудмундур Франклін Йонссон, засновник Право-зеленої партії Ісландії, яка в 2016 році злилася з іншою популістською партією.

Читайте також: В Ісландії відкрили пам'ятник першому розталому льодовику

За даними численних опитувань, Йоханнессон має бути переобраним з великою перевагою. Одне з опитувань, опубліковане 24 червня, засвідчило, що за Йоханессона мають намір проголосувати 93.5 відсотка опитаних, у той час як підтримка Йонссона становить близько 6,5 відсотка.

Виборчі дільниці в Ісландії закриваються о 10 годині вечора за місцевим часом. Результати голосування мають стати відомим вже у неділю, 28 червня. 

Коронавірус голосуванню не завада

Очікується, що епідемія коронавірусу не матиме жодного впливу на вибори, оскільки країна з населенням в 365 тисяч осіб майже не відчула удару коронавірусної інфекції. На сьогодні в країні зафіксовано менше двох тисяч випадків коронафірусної інфекції і 10 смертей.

Однак на виборчих дільницях виборців просять триматися на відстані двох метрів один від одного. Також їх забезпечують дезінфікуючими засобами для рук і рукавичками.

Попри те, що президент в Ісландії виконує здебільшого представницькі функції, все ж він має даякі важелі впливу на процеси в країні. Так, він може накладати вето на увалені Альтінгом (місцевим парламентом) закони, скликати референдуми. Також в нього є фінансові повноваження - його обов'язковому схваленню підлягає бюджет.

Дивитись відео 00:56

Лише 10 померлих від COVID-19: як Ісландії це вдалося? (27.05.2020)

 

 

 

Також за темою

Polen Parlamentswahl PiS Sieger Mateusz Morawiecki

Уряд Польщі наполягає на проведенні президентських виборів у червні 27.05.2020

Президентські вибори в Польщі потрібно провести 28 червня цього року, переконаний прем'єр-міністр Матеуш Моравецький. У противному разі існує загроза порушення конституції країни, застеріг він.

EVP Kongress in Zagreb

Чому Дональд Туск закликає бойкотувати президентські вибори в Польщі 30.04.2020

Голова ЄНП та експрезидент Європейської Ради Дональд Туск вважає вибори президента Польщі 10 травня неконституційними. Опозиція в Польщі наполягає на перенесенні виборів.

Polen Parlamentssitzung Gesetz zur Richter-Disziplinierung

Сенат Польщі не підтримав голосування на президентських виборах поштою 06.05.2020

Верхня палата парламенту Польщі відхилила зміни до виборчого законодавства, які дозволяли провести голосування на президентських виборах поштою. Остаточне рішення - за нижньою палатою, Сеймом.

Реклама

Докладно

Президент України Володимир Зеленський у захисній масці

"Майстер" боротьби з COVID-19 Зеленський виявився дилетантом

Сергій Руденко про те, чому Україна опинилася серед лідерів у Європі за темпами зростання захворюваності на СOVID-19.  

Lkw-Fahrer (picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst)

Далекобійники, дороги і Зеленський (відео)

DW перевірила, як саме Укртрансбезпека і Укравтодор хочуть боротися за збереження доріг.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  