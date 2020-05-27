Ісландія обирає президента - фаворитом є чинний глава держави

В Ісландії в суботу, 27 червня, мешканці країни обирають президента, термін повноважень якого триває чотири роки, повідомляє агенція dpa.

Чинний президент, історик Ґудні Йоханнессон, який завершує свою першу чотирирічну каденцію, є беззаперечним фаворитом виборів. У 2016 році він став наймолодшим президентом в історії країни з моменту здобуття незалежності в 1944 році. Його основним суперником виступає бізнесмен Гудмундур Франклін Йонссон, засновник Право-зеленої партії Ісландії, яка в 2016 році злилася з іншою популістською партією.

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За даними численних опитувань, Йоханнессон має бути переобраним з великою перевагою. Одне з опитувань, опубліковане 24 червня, засвідчило, що за Йоханессона мають намір проголосувати 93.5 відсотка опитаних, у той час як підтримка Йонссона становить близько 6,5 відсотка.

Виборчі дільниці в Ісландії закриваються о 10 годині вечора за місцевим часом. Результати голосування мають стати відомим вже у неділю, 28 червня.

Коронавірус голосуванню не завада

Очікується, що епідемія коронавірусу не матиме жодного впливу на вибори, оскільки країна з населенням в 365 тисяч осіб майже не відчула удару коронавірусної інфекції. На сьогодні в країні зафіксовано менше двох тисяч випадків коронафірусної інфекції і 10 смертей.

Однак на виборчих дільницях виборців просять триматися на відстані двох метрів один від одного. Також їх забезпечують дезінфікуючими засобами для рук і рукавичками.

Попри те, що президент в Ісландії виконує здебільшого представницькі функції, все ж він має даякі важелі впливу на процеси в країні. Так, він може накладати вето на увалені Альтінгом (місцевим парламентом) закони, скликати референдуми. Також в нього є фінансові повноваження - його обов'язковому схваленню підлягає бюджет.