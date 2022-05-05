"Талібан" просить надати йому представництво Афганістану в ООН

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, яка відкладає рішення про те, хто представлятиме в ООН Афганістан та М'янму. Це означає, що в організації залишатимуться чинні посли.