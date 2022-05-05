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У місті Ельад на перехожих накинулися двоє нападників, однин з яких мав вогнепальну зброю, а другий сокиру. ХАМАС уже встиг назвати цей кривавий напад "героїчним актом".
Розірвана військовою хунтою угода визначала правові рамки для французької місії "Бархан" та європейської "Такуби" в Малі.
Згідно з заявою "Групи підтримки ісламу та мусульман", російські найманці разом з малійською армією брали участь у військових операціях у центральній частині Малі, зокрема в селі Мора.
Як пише AFP з посиланням на урядовця, загиблий був бійцем ПВК Вагнера. Це перший випадок смерті "російського інструктора" у Малі.
Ударом ізраїльтян з повітря знищило потужності з виробництва зброї в Секторі Гази, що належать ісламістському руху ХАМАС, повідомила ізраїльська армія. Це стало відповіддю на ракетний обстріл території Ізраїлю.
Пакистан вимагає у радикального ісламістського руху "Талібан", який контролює Афганістан, припинити діяльність екстремістів на сході країни.
Колишній керівник розпущеної виборчої комісії заявив, що проблеми Афганістану ніколи не будуть вирішені, "оскільки не буде виборів".
Правозахисники задокументували факти тортур з боку "Талібану". Дії військових США напередодні приходу до влади талібів в Афганістані також призвели до жертв серед мирних афганців, йдеться у доповіді AI.
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, яка відкладає рішення про те, хто представлятиме в ООН Афганістан та М'янму. Це означає, що в організації залишатимуться чинні посли.
Напад на автобус стався у провінції Мопті у Малі, де діють бойовики-ісламісти. Десятки людей загинули, є поранені.
В Афганістані "Талібан" випустив указ на захист прав жінок. Водночас у документі нічого не сказано про права жінок на роботу та освіту.
На честь жорстоко вбитого рік тому вчителя Самюеля Паті буде перейменована площа перед будівлею Сорбонни, яка є центром Паризького університету.
Убивство депутата від правлячої Консервативної партії Девіда Емесса британська поліція розслідує як теракт і вбачає можливі зв'язки з ісламістським екстремізмом. 25-річний підозрюваний нападник затриманий.
Глузування, презирство, загроза кримінального переслідування. За влади талібів життя ЛГБТ-спільноти в Афганістані стало ще складнішим, ніж раніше. DW вислухала історії двох молодих людей, яким вдалося залишити країну.
Радикальні ісламісти здатні "самостійно впоратись" з терористичною загрозою. Стримання ІД - один із пріоритетів нових відносин між США та Афганістаном, які обговорюються на переговорах у Катарі.
Таліби висловили бажання взяти участь у загальнополітичних дебатах Генеральної асамблеї ООН. Однак багато країн не поспішають визнавати нову владу в Кабулі. DW - про різні позиції щодо цього питання.
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