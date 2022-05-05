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Ісламісти

Напад поблизу Тель-Авіва: троє загиблих, ще четверо постраждали

Напад поблизу Тель-Авіва: троє загиблих, ще четверо постраждали 05.05.2022

У місті Ельад на перехожих накинулися двоє нападників, однин з яких мав вогнепальну зброю, а другий сокиру. ХАМАС уже встиг назвати цей кривавий напад "героїчним актом".
Хунта Малі розірвала військову співпрацю з Францією

Хунта Малі розірвала військову співпрацю з Францією 03.05.2022

Розірвана військовою хунтою угода визначала правові рамки для французької місії "Бархан" та європейської "Такуби" в Малі.
Ісламісти в Малі повідомили про захоплення найманця ПВК Вагнера

Ісламісти в Малі повідомили про захоплення найманця ПВК Вагнера 25.04.2022

Згідно з заявою "Групи підтримки ісламу та мусульман", російські найманці разом з малійською армією брали участь у військових операціях у центральній частині Малі, зокрема в селі Мора.
У Малі внаслідок вибуху загинув російський військовий радник

У Малі внаслідок вибуху загинув російський військовий "радник" 21.04.2022

Як пише AFP з посиланням на урядовця, загиблий був бійцем ПВК Вагнера. Це перший випадок смерті "російського інструктора" у Малі.
Ізраїль обстріляв Сектор Гази у відповідь на випущену ракету

Ізраїль обстріляв Сектор Гази у відповідь на випущену ракету 19.04.2022

Ударом ізраїльтян з повітря знищило потужності з виробництва зброї в Секторі Гази, що належать ісламістському руху ХАМАС, повідомила ізраїльська армія. Це стало відповіддю на ракетний обстріл території Ізраїлю.
Талібан повідомляє про десятки загиблих внаслідок ударів авіації Пакистану

"Талібан" повідомляє про десятки загиблих внаслідок ударів авіації Пакистану 17.04.2022

Пакистан вимагає у радикального ісламістського руху "Талібан", який контролює Афганістан, припинити діяльність екстремістів на сході країни.
Талібан розпустив виборчу комісію Афганістану через те, що в ній немає потреби

"Талібан" розпустив виборчу комісію Афганістану через те, що в ній "немає потреби" 25.12.2021

Колишній керівник розпущеної виборчої комісії заявив, що проблеми Афганістану ніколи не будуть вирішені, "оскільки не буде виборів".
Amnesty International повідомила про військові злочини талібів в Афганістані

Amnesty International повідомила про військові злочини талібів в Афганістані 16.12.2021

Правозахисники задокументували факти тортур з боку "Талібану". Дії військових США напередодні приходу до влади талібів в Афганістані також призвели до жертв серед мирних афганців, йдеться у доповіді AI.
Талібан просить надати йому представництво Афганістану в ООН

"Талібан" просить надати йому представництво Афганістану в ООН 07.12.2021

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, яка відкладає рішення про те, хто представлятиме в ООН Афганістан та М'янму. Це означає, що в організації залишатимуться чинні посли.

У Малі внаслідок обстрілу автобуса загинули 30 осіб

У Малі внаслідок обстрілу автобуса загинули 30 осіб 04.12.2021

Напад на автобус стався у провінції Мопті у Малі, де діють бойовики-ісламісти. Десятки людей загинули, є поранені.
Талібан вирішив вжити серйозних заходів для забезпечення прав жінок

"Талібан" вирішив вжити "серйозних заходів" для забезпечення прав жінок 03.12.2021

В Афганістані "Талібан" випустив указ на захист прав жінок. Водночас у документі нічого не сказано про права жінок на роботу та освіту.
Франція вшановує пам'ять вчителя, вбитого за карикатуру на Мухаммеда

Франція вшановує пам'ять вчителя, вбитого за карикатуру на Мухаммеда 16.10.2021

На честь жорстоко вбитого рік тому вчителя Самюеля Паті буде перейменована площа перед будівлею Сорбонни, яка є центром Паризького університету.
Британська поліція розслідує як теракт вбивство депутата Девіда Емесса

Британська поліція розслідує як теракт вбивство депутата Девіда Емесса 16.10.2021

Убивство депутата від правлячої Консервативної партії Девіда Емесса британська поліція розслідує як теракт і вбачає можливі зв'язки з ісламістським екстремізмом. 25-річний підозрюваний нападник затриманий.
ЛГБТ-спільнота в Афганістані: підпілля та постійний страх смерті

ЛГБТ-спільнота в Афганістані: підпілля та постійний страх смерті 13.10.2021

Глузування, презирство, загроза кримінального переслідування. За влади талібів життя ЛГБТ-спільноти в Афганістані стало ще складнішим, ніж раніше. DW вислухала історії двох молодих людей, яким вдалося залишити країну.
Талібан відмовився від співпраці з США у боротьбі з Ісламською державою

"Талібан" відмовився від співпраці з США у боротьбі з "Ісламською державою" 09.10.2021

Радикальні ісламісти здатні "самостійно впоратись" з терористичною загрозою. Стримання ІД - один із пріоритетів нових відносин між США та Афганістаном, які обговорюються на переговорах у Катарі.
Афганістан: як уряди різних країн світу ставляться до талібів

Афганістан: як уряди різних країн світу ставляться до талібів 28.09.2021

Таліби висловили бажання взяти участь у загальнополітичних дебатах Генеральної асамблеї ООН. Однак багато країн не поспішають визнавати нову владу в Кабулі. DW - про різні позиції щодо цього питання.
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