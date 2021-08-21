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Ісламабад

Ісламабад - столиця Пакистану.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ісламабад". Ісламабад є столицею Пакистану. Місто було засновано в 1960-х роках. Кількість населення Ісламабада становить 689 тисяч осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Український літак евакуював людей з Афганістану

Український літак евакуював людей з Афганістану 21.08.2021

Український військово-транспортний літак сів на аеродромі в Пакистані. На його борту перебувають евакуйовані з Кабула особи, повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.
Прем'єр-міністр Пакистану: Ісламабад готовий до референдуму в Кашмірі

Прем'єр-міністр Пакистану: Ісламабад готовий до референдуму в Кашмірі 16.01.2020

Глава уряду Пакистану Імран Хан бачить свою країну посередником у вирішенні регіональних проблем та підтримує ідею референдуму в Кашмірі. Про це він заявив в ексклюзивному інтерв'ю DW.
Суд у Пакистані скасував смертну кару експрезидентові Мушаррафу

Суд у Пакистані скасував смертну кару експрезидентові Мушаррафу 13.01.2020

Створення спеціальної судової колегії, що ухвалила смертний вирок для колишнього президента Пакистану Первеза Мушаррафа, було неконституційним, вирішили судді в місті Лахор.
Експрезиденту Пакистану винесли смертний вирок

Експрезиденту Пакистану винесли смертний вирок 17.12.2019

Суд виніс смертний вирок колишньому президенту Пакистану Первезу Мушаррафу. Його було винесено заочно, бо експрезидент країни живе в Дубаї. Мушарраф керував Пакистаном з 1999-го до 2008 року.
Ісламісти в Пакистані вимагають відставки уряду

Ісламісти в Пакистані вимагають відставки уряду 01.11.2019

Тисячі прихильників опозиції протестують в Ісламабаді і погрожують уряду хаосом. На вулицях чергують поліцейські та військові. Їхнє завдання - не дати демонстрантам потрапити до урядового кварталу.
Загострення конфлікту навколо Кашміру: Пакистан видворив посла Індії

Загострення конфлікту навколо Кашміру: Пакистан видворив посла Індії 07.08.2019

Ісламабад вислав індійського посла і оголосив про призупинення двосторонньої торгівлі через те, що Індія скасувала спеціальний статус Кашміру.

У пошуках ідеальної столиці (Фотогалерея)

У пошуках ідеальної столиці (Фотогалерея) 03.05.2019

Транспортний хаос, щільне заселення, загрози стихійних лих - через це в Індонезії вирішили перенести столицю. Інші країни це уже здійснили.

У пошуках ідеальної столиці

У пошуках ідеальної столиці 03.05.2019

Транспортний хаос, щільне заселення, загрози стихійних лих - через це в Індонезії вирішили перенести столицю. Інші країни це уже здійснили.

Пакистан заявив, що збив два військових літаки Індії

Пакистан заявив, що збив два військових літаки Індії 27.02.2019

Військово-повітряні сили Пакистану збили два бойових літаки Індії, заявили пакистанські військові. За даними Ісламабада, індійські літаки перебували в повітряному просторі Пакистану.
Суд у Пакистані відхилив оскарження ісламістами виправдання християнки Азії Бібі

Суд у Пакистані відхилив оскарження ісламістами виправдання християнки Азії Бібі 29.01.2019

Подане ісламістами оскарження вироку про виправдання християнки Азії Бібі судді Верховного суду Пакистану визнали неприйнятним. Бібі може тепер залишити Пакистан.
У Пакистані затримали лідера протестів проти звільнення християнки з тюрми

У Пакистані затримали лідера протестів проти звільнення християнки з тюрми 24.11.2018

Затримання не має нічого спільного зі справою християнки Асії Бібі, проти звільнення якої виступали прихильники затриманого ісламіста, кажуть у поліції. Правоохоронці також затримали близько 300 прибічників Різві.

Заворушення в індійському Кашмірі: щонайменше 16 загиблих

Заворушення в індійському Кашмірі: щонайменше 16 загиблих 01.04.2018

Сталися сутички між озброєними бойовиками та індійськими силовиками в Кашмірі, в результаті чого загинуло троє військових та 11 нападників. Крім того, силовики відкрити вогонь по демонстрантах, троє з них загинуло.
США відмовили Пакистану в 255 мільйонах доларів через подвійну гру

США відмовили Пакистану в 255 мільйонах доларів через "подвійну гру" 02.01.2018

США обурилися тим, що Ісламабад укриває тих, хто атакує американських солдатів, і відмовили в масштабній програмі допомоги. Пакистан звинувачення відкидає.
МЗС Пакистану викликало посла США через твіт Трампа

МЗС Пакистану викликало посла США через твіт Трампа 02.01.2018

Відносини між Вашингтоном та Ісламабадом продовжують погіршуватися. У низці міст Пакистану пройшли антиамериканські марші.
Трамп погрожує перекрити фінансовий кран Пакистану

Трамп погрожує перекрити фінансовий кран Пакистану 02.01.2018

Дотеперішнє надання урядом США фінансової підтримки Пакистану було "дурницею", вважає президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Білий дім закидає Ісламабаду підтримку терористів.
Релігійні активісти в Ісламабаді припиняють протест: влада виконала всі вимоги

Релігійні активісти в Ісламабаді припиняють протест: влада виконала всі вимоги 27.11.2017

Міністр юстиції Пакистану Захід Хамід подав у відставку. Релігійні активісти в Ісламабаді припиняють протест.
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