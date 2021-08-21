Ісламабад - столиця Пакистану.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ісламабад". Ісламабад є столицею Пакистану. Місто було засновано в 1960-х роках. Кількість населення Ісламабада становить 689 тисяч осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.