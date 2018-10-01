 Ірландія розслідує масштабний витік даних з Facebook | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.10.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Ірландія розслідує масштабний витік даних з Facebook

Ірландська влада проведе розслідування витоку даних користувачів у Facebook. Згідно з новими європейськими правилами, соцмережі може загрожувати великий штраф.

Штаб-квартира Facebook у Дубліні

Штаб-квартира Facebook у Дубліні

Ірландська комісія з захисту даних (DPC) розпочала розслідування щодо витоку даних у соціальній мережі Facebook, від якого минулого тижня постраждали близько 50 мільйонів користувачів. У середу, 3 жовтня, відомство заявило, що розгляне, чи відповідає соцмережа європейським нормам щодо захисту даних користувачів, які набули чинності цього року.

Комісія вивчає, чи запроваджує Facebook "відповідні технічні та організаційні заходи для забезпечення безпеки та захисту персональних даних, які він обробляє", йдеться у її заяві.

Це стане першим випробуванням для Норм загального захисту даних ЄС (General Data Protection Regulation, GDPR), які почали діяти з травня. Вони зокрема посилюють контроль над тим, як технологічні компанії зберігають інформацію про користувачів.

28 вересня керівництво соцмережі Facebook оголосило про хакерську атаку, внаслідок якої до 50 мільйонів сторінок користувачів могли були зламані. За словами віце-президента компанії Гая Розена, хакери скористалися вразливістю у коді соцмережі. 

Європейська дочірня компанія Facebook розташована в Ірландії, тому ірландська DPC регулює її діяльність. Згідно з даними комісії, з 50 мільйонів сторінок, що могли постраждати внаслідок атаки, європейським користувачам належить менше 10 відсотків. Facebook повідомив DPC про внутрішнє розслідування інциденту. Компанія працює над пом'якшенням потенційних ризиків для користувачів.

Згідно з нормами GDPR, штраф для компаній, які порушують правила захисту користувачів, може складати до чотирьох відсотків від загальних доходів. Минулого року Facebook заробив майже 35,2 мільярда євро (40,6 мільярда доларів США), що означає, що загальний штраф може скласти близько 1,4 мільярда доларів.

DW.COM

Facebook тимчасово прибрав одну зі своїх функцій та залагодив прогалину в системі безпеки даних користувачів. (28.09.2018)

Дотепер користувачі мали лише обмежений контроль над своїми даними, які тим чи іншим шляхом потрапили в інтернет. Ухвалений в Євросоюзі новий закон дозволить змінити ситуацію. (25.05.2018)

Проте єврокомісарка з питань правосуддя Вера Юрова заявила, що соцмережа навряд чи зіткнеться з максимальним штрафом, оскільки Facebook дотримується правил, згідно з якими він повинен повідомити про виток даних протягом 72 годин після його виявлення. Це "є одним із чинників, які можуть призвести до зменшення санкцій", зазначила Юрова.

Це вже не перший скандал із витоком даних користувачів Facebook в цьому році. Навесні стало відомо, що аналітична компанія Cambridge Analytica збирала дані користувачів соцмережі, які використовувалися зокрема і для розміщення політичної реклами під час президентської кампанії в США, а також референдуму про вихід Великобританії з Євросоюзу у 2016 році. Від зловживань постраждало не менше 87 мільйонів користувачів соцмережі.

Дивитись відео 01:41
Now live
01:41 хв

Скандал довкола Facebook: даними користувачів зловживали на виборах у США (20.03.2018)

Аудіо й відео до теми

Скандал довкола Facebook: даними користувачів зловживали на виборах у США (20.03.2018)  

Також за темою

Symbolbild Facebook Zensur Sperre

ЄС поставив Facebook жорсткий дедлайн 20.09.2018

Інтернет-гіганту Facebook загрожують санкції ЄС через оманливі правила користування. У Брюсселі вимагають пристосувати їх до спільних норм Євросоюзу.

Instant-Messanger für Zeitungen

Мешканцям ЄС молодше 16 років заборонили користуватися WhatsApp 25.04.2018

Зміни у правилах користування викликані посиленням вимог до захисту персональних даних у ЄС. Як перевірятимуть вік, у WhatsApp не уточнили.

Реклама

Докладно

Дослідження Барометр популізму 2018

Виборці-популісти в ФРН: хто вони і чи багато їх в країні?

Майже третина німецьких виборців, підрахували вчені, - популісти. Але не всі вони готові голосувати за АдН. 

У Туреччині у вересні значно зріс рівень інфляції

Інфляція у Туреччині досягла 15-річного максимуму

Рівень інфляції в Туреччині у вересні склав 25 відсотків порівняно з аналогічним періодом минулого року.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  