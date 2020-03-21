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Ірина Бекешкіна - український соціолог. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ірина Бекешкіна".
Ірина Бекешкіна була директором Фонду Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.