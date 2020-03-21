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Ірина Бекешкіна

Ірина Бекешкіна - український соціолог. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ірина Бекешкіна".

Ірина Бекешкіна була директором Фонду Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Померла українська соціологиня Ірина Бекешкіна

Померла українська соціологиня Ірина Бекешкіна 21.03.2020

Померла директорка фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, відома українська соціологиня Ірина Бекешкіна. Їй було 68 років.
Дослідження: що українці знають про свої права?

Дослідження: що українці знають про свої права? 10.12.2018

Свобода, демократія і справедливість - основні цінності для українців, водночас рівень толерантності у суспільстві досі низький. Це головні підсумки соцдослідження, оприлюдненого в Києві у Міжнародний день прав людини.

Далекі від народу? Соціолог про політиків та протести у Києві

Далекі від народу? Соціолог про політиків та протести у Києві 18.10.2017

Директорка фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна пояснила DW, чому українці не підтримали акцію протесту під Верховною Радою.

Що кажуть соціологи про "готовність українців до революції"? (21.02.2017) 21.02.2017

У дні третьої річниці Майдану праві намагаються створити враження, що українці радикалізувалися і готові знову вийти на вулиці. DW з'ясовувала, чи так це насправді.
Перший рік Порошенка: вправний дипломат, але слабкий адміністратор

Перший рік Порошенка: вправний дипломат, але слабкий адміністратор 23.05.2015

За рік правління президент України Петро Порошенко досягнув успіхів у зовнішній політиці, але припустився низки помилок та невиконання передвиборних обіцянок у внутрішніх перетвореннях, вважають експерти.
Закони миру чи війни: Верховна Рада проголосувала за вибори на Донбасі і визнала окупацію

Закони миру чи війни: Верховна Рада проголосувала за вибори на Донбасі і визнала окупацію 17.03.2015

Визнавши частину Донбасу окупованою територією, Україна поставила Росії шах - однак цей крок може призвести до загострення конфлікту на Сході, вважають опитані DW українські оглядачі.